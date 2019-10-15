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Все про:Зеленський (3252) Кузьмук (9) звільнення (687)

 Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби ексміністра оборони та ексвіцепрем'єра Олександра Кузьмука.

Відповідний указ №751/2019 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби за віком з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в тексті указу.

З 1990 по 1995 рік Кузьмук був начальником штабу - заступником командира дивізії, комдивом і командиром армійського корпусу. У 1995-му очолив Національну гвардію України.

З 1996 по 2001 рік - перший "термін" О.Кузьмука на посаді Міністра оборони України. У 1998-му отримав звання генерала армії. З 2002 по 2006 рік він - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. У цей же період - з 2004 по 2005 рік - політик вдруге побував главою оборонного відомства, при цьому зберігши за собою депутатський мандат.

До 14 червня 2006 року - позаштатний радник Президента України Віктора Ющенка.

З 11 березня 2010 року по 24 лютого 2014 року - позаштатний радник Президента України Віктора Януковича

25 березня 2014 року в. о. президента України Турчинов призначив Кузьмука своїм позаштатним радником з питань оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153957
 
 
 Топ коментарі
 
Мені Кузьмук запам"ятався по ракеті класу "Земля-Бровари" і збитим кацапами ізраїльським літаком над Чорним морем, а вину на себе взяло ПВО України.
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Старое совковое дерьмо - на свалку. Ничего нельзя применить. Сплошной мусор.
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слышал..он был алкашом еще с военного училища..не каждому дано такое. Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы - Цензор.НЕТ 8472
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Мені Кузьмук запам"ятався по ракеті класу "Земля-Бровари" і збитим кацапами ізраїльським літаком над Чорним морем, а вину на себе взяло ПВО України.
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иди проспись!), это мы сбили Тушку) и то после давления штатов признались)))
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Ви, убогі, і МН17 не збивали. Закусюй, мордовець. Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы - Цензор.НЕТ 989
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И где можно прочитать текст признания?
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офіційно не визнали..але заплатили жертвам..9 нащадкам)
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Там багато питань залишили без відповіді.
- Чому не спрацював самоліквідатор?
- Де були кораблі забезпечення і чому не перехопили ракету на виході з зони навчань?
- Велика різниця між часом польоту ракети і реальним підривом Ту.
Скоріш за все грохнули його "Волной" - це корабельний варіант С125, а от навіщо Кучмарик взяв провину на себе повинно відповісти слідство.
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я служил при нем..сокращались части вывозилось все из них ракеты самолеты..с полтавы..в киеве был аэродром забит вертолетами и самолетами..хз осталось ли...но с полтавы вывозилось...скотина усатая
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што ты творишь???, зебил!..им так сладко при пепе консультиравть армейцев было....
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слышал..он был алкашом еще с военного училища..не каждому дано такое. Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы - Цензор.НЕТ 8472
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За алкаша не ручаюсь, но вот ВОР он был есть и будет отменный. С кучмой родыч.
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Не только алкашом, а хитрым и подлым алкашом халявщиком.Один военныйй бывший офицер, рассказывал что служил с этим чмом в Мукачево...так говорил , что любое застолье за версту слышал и приползал халявного пойла ведро выжрать.... но никогда, никогда низачто не проставлялся, а еще говорил ,что этот боров был участником групового изнасилования девушки еще курсантом военного училища, но его папа генерел отмазал и дело замяли.
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вроде папаша был начальником училища..я уже смутно помню..боюсь тут лишнего написать.. Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби - Цензор.НЕТ 3880
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Старое совковое дерьмо - на свалку. Ничего нельзя применить. Сплошной мусор.
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що ты мелешь?
а что сейчас наша Армия использует? не Совское дерьмо, как ты говоришь? да еще спасибо ТОЙ Армии нужно сказать, что вооружение и боеприпасы остались.. А твои реформаторы взрывают склады и ответственности не несут.. За 5 лет даже ствола и патрона не сделали..
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ДА ВЫ ШО!!!!! Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби - Цензор.НЕТ 4756
На счёт ствола, конкретно, а как быть со стволами 155 мм для "Богданы"? Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби - Цензор.НЕТ 2413
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неплохо в звании енерала армии--служить внештатным советником, много можем себе позволить
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это вооще пипец!!!
за что такое звание, спрашивается?
может, он войну выиграл?
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Наконец то а то эти старперы сидели на огромной зарплате и льготах..его вообще посадить надо при нем все сокращалось и продавалось...скотина..туда же и кравчука с кучмой уродов старых
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Советник в звании генерала армии, никаких обязанностей, ни за что не отвечающий и без подчиненных. А понтов-то... туева хуча.
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А, что, эта воровитая гнида еще и бабло в ВСУ получало?
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неужели... не прошло и полгода !!!! Это чучело должно рыло уже давно застрелиться !!!!
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