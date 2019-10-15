 Кулеба про подвійне громадянство: Мільйони людей виїхали з країни, треба зберегти їхній зв'язок з Україною

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас в уряді є декілька підходів до того, як має бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до якоїсь цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли до того, щоб працювати над цим питанням", - зазначив Кулеба.
На його переконання, надання права подвійного громадянства є "цікавою ідеєю".
"Так склалося, що мільйони людей виїхали з України. Ми маємо зберегти їхній зв'язок з Україною. І паспорт, громадянство - це одна з таких сполучних ланок", - сказав урядовець.
Ніякого подвійного громадянства!
Не слід також забувати, що євреї ВСІ мають фактичне подвійне громадянство, адже варто їм приїхати в ізраїль і заяявити, що вони здійснюють алію, то за "законом про повернення" автоматично отримають громадянство! Отже, навіть якщо єврей формально не має ізраїльського громадянства, по факту воно у нього є.
Треба з цим щось робити!
А для иностранцев есть свои механизмы, да и кто сможет поручиться, что приехавший из Конго чувак и правда останется в Украине на ПМЖ.
Источник:https://censor.net.ua/n3153955"
Я что-то пропустил?
Также слышал, что здесь при получении гражданства у тебя спрашивают, будешь ли ты оформлять "утерю гражданства" и ты вполне можешь отказаться, получив, таким образом, двойное гражданство. И абсолютно легально.
Загуглил и нашел еще 1 способ - стать гражданином Беларуси, Киргизии, Таджикистана или Грузии. В таком случае гражданство "теряется" автоматически.
Конституция Украины
Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Студенты-контрактники, безработные, бездомные и живущие огородом в глухих деревнях напряглись.
Гугли "двойное налогообложение" и "резидентство Украины".
Оказывается, что я таки гражданин и риторический вопрос о налогах был пустым. Ну надо же.
ВКЛ_это_мы_01
Не двойное гражданство, а право внеочередного получения гражданства при переезде на постоянное жительство в Украину.
15.10.2019 15:46 Ответить Мне нравится 1
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Да и ЗУ "О гражданстве Украины" говорит в ст.19, что получение иного гражданства - основание для потери украинского, но не автоматическая потеря как таковая. Ст.19, в конце: "Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата издания соответствующего указа Президента Украины". И вот тут вопрос - если президенту (офису на самом деле) не сказать или если решения всё еще нет - я гражданин или не гражданин?
Ніхто не має права ....
А чому таки й не мона дати всім громадянство подвійне?