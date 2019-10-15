 Кулеба про подвійне громадянство: Мільйони людей виїхали з країни, треба зберегти їхній зв'язок з Україною

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас в уряді є декілька підходів до того, як має бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до якоїсь цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли до того, щоб працювати над цим питанням", - зазначив Кулеба.

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На його переконання, надання права подвійного громадянства є "цікавою ідеєю".

"Так склалося, що мільйони людей виїхали з України. Ми маємо зберегти їхній зв'язок з Україною. І паспорт, громадянство - це одна з таких сполучних ланок", - сказав урядовець.