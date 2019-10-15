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 Політика України
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Все про:ВР (5887) Верховний Суд (448) судова реформа (883) Юрчишин (25) ВККСУ (337)

 У законопроєкті Зеленського щодо судової реформи немає пояснень, як відбуватиметься скорочення суддів Верховного Суду, - Юрчишин

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що законопроєкт №1008 про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії і скорочення складу Верховного Суду на 50% не має пояснень процедури скорочення.

Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Автоматичне скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 без пояснень, як це відбуватиметься, а головне, логіки цього скорочення суду, а насправді перезавантаження, викликає суттєві зауваження, як з боку громадськості, так і з боку наших міжнародних партнерів. Інше питання, що конкурсну процедуру дійсно можна оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва, який неодноразово ухвалював політично вмотивовані рішення - ну це викликає побоювання того, що є прагнення поставити судовому гілку під контроль виконавчої гілки влади, що у нас неодноразово відбувалося, і тому це теж негатив", - зазначив Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезавантаження Верховного Суду негативно вплине на стабільність судової системи, - Данішевська

Він заявив, що міжнародні партнери недипломатично попросили дати їм час на оцінку законопроєкту.

"Ми ж, на жаль, користуючись знаменитим турборежимом, повністю позбавляємо їх цієї можливості", - сказав нардеп.

Він також відзначив позитивні моменти законопроєкту: "Позитивно, що Вища кваліфікаційна комісія суддів сама складатиме свій регламент і комісія, яка відбиратиме ВККС, теж сама затверджуватиме цей регламент. Це не створює додаткову бюрократію".

Читайте: Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу

Також він назвав позитивним те, що посилено роль міжнародників у процесі ухвалення рішень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153952
 
 
 Топ коментарі
 
Там же речь идёт о новой квалификационной комиссии и новом формировании ВС
А не просто сокращении
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Хоч Голос почули й побачили. А то на Майдані ніхто їх не бачив.
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грамотный Юрчишин - расстрелять - это пока шутка - но в каждой шутке ........
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Жестокий ты Чинганчук,по вашим законам следует скальп снимать,а не рассстреливать)))
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Хоч Голос почули й побачили. А то на Майдані ніхто їх не бачив.
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да и так понятно- расстрелять каждого десятого
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Там же речь идёт о новой квалификационной комиссии и новом формировании ВС
А не просто сокращении
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Как-как?
Кто глубже всего Портнову лизнет - тот и останется!
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А когда вообще инициативы шимпанЗЕ имели внятные объяснения?
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Как-то граждане одного из городов Древней Эллады думали-гадали, где им раздобыть лошадей - своих не хватало. Один мудрец сказал:
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите ослов в лошадей!
В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а затем группу комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей, спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!
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Наївний Юрчишин чи прикидається? Поговорять з кожним - і все. А от саме скорочення Голос підтримує? Якийсь цей голосок зелененький.
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