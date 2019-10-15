 У законопроєкті Зеленського щодо судової реформи немає пояснень, як відбуватиметься скорочення суддів Верховного Суду, - Юрчишин

Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Автоматичне скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 без пояснень, як це відбуватиметься, а головне, логіки цього скорочення суду, а насправді перезавантаження, викликає суттєві зауваження, як з боку громадськості, так і з боку наших міжнародних партнерів. Інше питання, що конкурсну процедуру дійсно можна оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва, який неодноразово ухвалював політично вмотивовані рішення - ну це викликає побоювання того, що є прагнення поставити судовому гілку під контроль виконавчої гілки влади, що у нас неодноразово відбувалося, і тому це теж негатив", - зазначив Юрчишин.
Він заявив, що міжнародні партнери недипломатично попросили дати їм час на оцінку законопроєкту.
"Ми ж, на жаль, користуючись знаменитим турборежимом, повністю позбавляємо їх цієї можливості", - сказав нардеп.
Він також відзначив позитивні моменти законопроєкту: "Позитивно, що Вища кваліфікаційна комісія суддів сама складатиме свій регламент і комісія, яка відбиратиме ВККС, теж сама затверджуватиме цей регламент. Це не створює додаткову бюрократію".
Також він назвав позитивним те, що посилено роль міжнародників у процесі ухвалення рішень.
А не просто сокращении
Кто глубже всего Портнову лизнет - тот и останется!
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите ослов в лошадей!
В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а затем группу комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей, спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!