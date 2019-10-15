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Все про:бюджет (674) залізниця (341) Росія (20171) Криклій (29)

 Потяги в Москву принесли до бюджету 3 млрд грн, їх поки не скасовуватимуть, - Криклій

Залізничне сполучення між Україною і Росією у 2018 році забезпечило надходження в обсязі 3 мільярди гривень до українського бюджету, про закриття цього сполучення поки не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Питання чутливе. Нагадаю, що у нас фактично цей напрямок у Москву за минулий рік дав 3 мільярди гривень надходжень до бюджету і треба розуміти, що коли ми щось перекриваємо, то знаходимо альтернативні варіанти, як ці потяги можуть їхати, і що ці гроші надходитимуть в економіку іншої країни. У нас є зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі, і там передбачено цей транзит і ми поки його не обмежуємо. Якщо буде ухвалено рішення на вищому політичному рівні, що ми будемо ізолюватися, то тоді про це буде окремо повідомлено, поки це сполучення не закривають", - сказав Криклій.

Зазначається, що відповідно до розкладу руху пасажирських поїздів на 2018-2019 роки на сайті "Укрзалізниці", з українських міст до Москви курсують близько 20 пар поїздів, а також низка безпересадочних вагонів, зокрема з Києва, Львова, Миколаєва, Харкова, Одеси та інших.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153951
 
 
 Топ коментарі
 
А отжим Черноморнефтегаза сколько принес ?
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то нам вкидывают шо они братья - то нам выгодно - вы самки собаки или воюете или торгуете - если торгуете ,то это у вас будет самое короткое правление ,за всю историю Украины
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То ли дело при Команданнтэ Свинопэпе - и поезда в Рашу не ходили и дороги были закрыты. Не будет такого уже.
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Почему мы хотим, чтобы Европа недополучала прибыль из-за санкций, когда сами торгуем с агрессором? Складывается впечатление, что война РФ против Украины само государство Украину не сильно волнует.
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Что при Зели торговля на крови продолжается?Да неужели
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а може путіну продати Крим за мільярдів ...надцять ?

теж чималі гроші,криклій..
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