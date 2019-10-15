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 Політика України, Економіка
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 Мінекономіки не здійснювало розрахунки щодо податкових законопроєктів 1210 та 1210-1, - Милованов

Міністерство економіки не проводило оцінку впливу податкових змін, запропонованих у законопроєктах 1210 та 1210-1.

Про це в інтерв'ю виданню the page розповів керівник відомства Тимофій Милованов, який також зізнався, що не читав законопроєктів, які викликали негативну реакцію бізнесу, пише uaprom.info.

"Конкретну оцінку цих законопроєктів я не можу дати, бо я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно обережніше до них ставитися. До впровадження є час. Треба зробити добре, а не як буває", - повідомив Милованов в інтерв'ю виданню.

Милованов зізнався, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, проте поки цього зроблено не було. "Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якщо б ми все це рахували, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якщо б ми добре рахували, ми зовсім в іншій країні би жили", - підсумував міністр.

Милованов також висловив сподівання на те, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їхнього подання в парламент.

Нагадаємо, представники бізнесу, об'єднання підприємців та галузеві асоціації раніше висловлювали претензії з приводу податкових ініціатив нового складу Верховної Ради. Зокрема, законопроєкти 1210 та 1210-1, подані в парламент представниками фракції "Слуга народу", крім іншого, пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування під час підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

Керівник профільного комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнав, що законопроєкти потребують доопрацювання і будуть змінені приблизно на 60%. Попри це депутати рекомендували ВР ухвалити законопроєкти в першому читанні без змін, а всі правки планують внести до другого читання. Це, на думку бізнесу, обмежує можливість вносити зміни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153948
 
 
 Топ коментарі
 
это какой-то лютый п....ц! Речь идет о крупнейшей отрасли экономики. А оно не читало и министерство не рассматривало
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ша, зелик! Тарифный геноцид уже закончился! Гуляй рванина!
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меняйте,вернее отменайте - а то народ вас вынесет - все у яныка именно с маленьких и началось в 2010 - время пошло
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А это тот "министер" который агитирует не читать книги!!! Этот тот "министер" который читал тренинги как быстрее настучать руководству и подставлять своих конкурентов на фирме и жизни???!!!! А вот еще ОН не проводит экспертиз и анализа своих действий/решений министерства!!!! Ну конечно ОН же книжек не читает!!! Откуда ОНО будет знать???!!!
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А что тут проводить? Пусть та самая комиссия, которая отвечает за выдачу субсидий населению - проинспектирует Ахметова и даст вывод - богатый он или нет. Если да, то налоги можно задирать в 2,3,5,7 раз, как сам Ахметов делал с тарифами на коммунальные услуги.
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Повинен бути прогресивний податок для усіх олігархів. Зе це зробить?
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ша, зелик! Тарифный геноцид уже закончился! Гуляй рванина!
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это какой-то лютый п....ц! Речь идет о крупнейшей отрасли экономики. А оно не читало и министерство не рассматривало
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«І я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками й каже: ми нічого не можемо зробити. Неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!», - Зеленський.
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Зелемойский просто забыл всё, что говорил, а бумажку, с которой говорил, на самокрутку пустил...
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зато миловаров порахував скільки "наварить" на продажі української ЗЕМЛІ ...
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Пральна. Драть бабло с бизнеса надо без всяких расчетов. Почему так много? Да потому, что Бене деньги очень нужны.
Надо верить, а не мелочиться. Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1, - Милованов - Цензор.НЕТ 688

Вы же руководствовались верой, а не здравым смыслом. Ну вот и получайте по вере вашей.

Все налоги будут заложены в цены для потребителей.
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Этот сюжет круче чем сериал. Ему по хер будет прибыль или нет, он просто не интересуется Украиной.Он на задании,по земельному вопросу.
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не читал... не знал .... на кой хрен вы нужны !!!!!
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Він же, за його словами, не розуміється на економіці. І це типово для зелених. Вони взялися керувати країною, не знаючи, що і як треба робити. Але головні претензії не до них. Виборці теж знали, кому довіряють долю України. І саме виборці є зрадниками.
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