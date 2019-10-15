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Все про:ВР (5887) прогул (56) Разумков Дмитро (235)

 Потрібно вносити зміни до законодавства, щоб народні депутати втрачали свій мандат за прогули, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає за необхідне внести зміни до законодавства, щоб нардепи позбавлялися мандата за прогули.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах ВР.

"Я бачу це так: треба вносити зміни, щоб народні депутати втрачали свій мандат. Мені колеги кажуть, що в нас є КЗпП, однак згідно з КЗпП ніхто не відповідає так, як народні депутати. За кодексом їх позбавити посади неможливо. Поки що перелік причин, за якими людина припиняє бути народним депутатом, передбачений Конституцією, а прогулів поки що там, на жаль, немає", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, людина має працювати на будь-якій роботі, в тому числі і народний депутат.

Також читайте: Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули

"Станом на сьогодні будуть зміни, які дозволять знімати зарплату з народних депутатів. Надалі, я сподіваюся, нам все-таки вдасться змінити законодавство і народні депутати, якщо вони будуть займатися іншими справами - хай вони займаються іншими справами", - підсумував Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153944
 
 
 Топ коментарі
 
А ещё - выдайте Киве рукавицы! Потрібно вносити зміни до законодавства, щоб народні депутати втрачали свій мандат за прогули, - Разумков - Цензор.НЕТ 9179
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Надо вносить изменения...

Ну так вносите, клоуны!! Вас большинство, любые изменения за 5 минут проталкиваются.. Хватит уже болтать, может пора хоть что-то начинать делать???
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Предыдущим составом Рады был принят новый регламент и даже установлена "сенсорная" кнопка, чтобы исключить неперсональное голосование. Ну и?
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Шулера. А не проще было ввести в действие пресловутую, уже готовую сенсорную "кнопку", и не вешать снова лапшу типа изобретая снова велосипед?
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турборежим не выключайте.
турбинируйте как положено - с вибрацией у ядовитыми выхлопами..
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Давай отжигай! Еще одна сопля ЗЕбилам на воротник, шоу вместо хлеба.
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А что новые лица тоже прогуливают? Ни за что не поверю!
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Ты придурок, Разумков - сначала подними ЗП своим депутатам до 2-3 лимонов в год, потом будешь требования высказывать.

знаешь, сколько стоит голос в Раде? за 1 голосование счет может идти от пары сотен тысяч баксов до лимона. Так-то.

щас, разбежались они за такое голосовать.
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да мне тоже интересно, когда он успевает голосовать...
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так вносите изменения , что вам мешает? кто много говорит тот мало делает,.. так сказал восточный мудрець. а вы все спешите как голый в штаны с этими пустыми законами от которых результат пустой звук. делайте хоть что то. если посмотреть на вашу работу за эти пол года, вы ни чем не отличаетесь от своих попередников, одни обещания.
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ну да... все верно! уже ж за кнопкодвство потеряли... мандаты...
и там они так же расплачутся и покаются..еще и справок липовых о поносе пачку принесут...
и главное - захотели б давно сделали... а не рассуждали-выпендривались
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Надо вносить изменения...

Ну так вносите, клоуны!! Вас большинство, любые изменения за 5 минут проталкиваются.. Хватит уже болтать, может пора хоть что-то начинать делать???
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