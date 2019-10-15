 Потрібно вносити зміни до законодавства, щоб народні депутати втрачали свій мандат за прогули, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах ВР.

"Я бачу це так: треба вносити зміни, щоб народні депутати втрачали свій мандат. Мені колеги кажуть, що в нас є КЗпП, однак згідно з КЗпП ніхто не відповідає так, як народні депутати. За кодексом їх позбавити посади неможливо. Поки що перелік причин, за якими людина припиняє бути народним депутатом, передбачений Конституцією, а прогулів поки що там, на жаль, немає", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, людина має працювати на будь-якій роботі, в тому числі і народний депутат.

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"Станом на сьогодні будуть зміни, які дозволять знімати зарплату з народних депутатів. Надалі, я сподіваюся, нам все-таки вдасться змінити законодавство і народні депутати, якщо вони будуть займатися іншими справами - хай вони займаються іншими справами", - підсумував Разумков.