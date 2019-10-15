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 Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що поки неможливо провести перезапуск Конституційного Суду України.

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання про те, як вирішити ситуацію з тим, що зараз у Конституційного Суду є два голови, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, я думаю, що це (перезавантаження Конституційного Суду. - Ред.) неможливо, оскільки було рішення суду і він (Станіслав Шевчук. - Ред.) був поновлений на роботі. І проведення будь-яких дій з обрання нового Конституційного Суду поки неможливе, будемо дивитися як розвиватимуться події", - сказав Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву. ФОТО

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153940
 
 
 Топ коментарі
 
Так я не понял, у Вазелиновой Моники хто присягу принимал на инавгурации - нелегитимный глава КС Украины???????????????? То есть наш царь не настоящий?????!!!!
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монетку подкиньте...чтоб Случай решил вашу проблему...раз не знаете что делать! ))))
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А скільки обходиться бюджету КС, та як він рятував УКраїну?
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На Конституционный суд в 2019 году выделили 267 млн грн................
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И шо их это остановит? Пока не останавливало.
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Менять Конституцию - процесс долго играющий два раза по 300 голосов
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и что слабо 300 голсов и убрали нафиг.. будут КСУ уклонятся от заключения вопрос на референдум когда обнародуют ихз оигительные зарплаты около миллиона гривен за ни что думаю 120% будет ЗА и нафиг с пляжа....
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монетку подкиньте...чтоб Случай решил вашу проблему...раз не знаете что делать! ))))
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одни из самых ценных у нумизматов монет, ето бракованые - бо их мало.
ну там с обеих сторон орел отштампован, например.
очень ценные монетки )))
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т.е. как бы...еще и монетой хрен решишь))))) тупик однако! )))
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Так я не понял, у Вазелиновой Моники хто присягу принимал на инавгурации - нелегитимный глава КС Украины???????????????? То есть наш царь не настоящий?????!!!!
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Конечно, ненастоящий. Надо повторить процедуру. Правда, без роспуска ВР...
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И это главный гвоздь в зегроб -можно гнать без особых последствий, т к мошенник занял чужое место
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Так ведь сразу говорили - это была кенгурация.
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ВОПРОС НЕ ТАК ЛЕГИТИМНЫЙ ЛИ НЕТ ТУТ 50 К 50 И ДАЖЕ ТАКОЕ ВОВОСЕ УЛЕТ ТУТ ВОПРОС БОЛЕЕ ИНТИМНЫЙ
С КЕМ РОССИЯ РЕШАЛА ВОПРОС ОМБЕНА ПЛЕННЫХ
С КЕМ РАЗГОВАРИВАЛ ТРАМП ИМЕЮЩИЙ ТЕПЕРЬ БОЛЬНОЕ МЕСТО В ОДНОМ МЕСТЕ
С КЕМ РАЗГОВАРИВАЛ МАКРОН ЛУКАШЕНКО МЕРКЕЛЬ НЕТАНЬЯХУ И ОННЫЕ
ЕТО ПОДПИСАЛ УКАЗ НА УВОЛЬНЕНИЕ ЛУЦЕНКО ТУРЧИНОВ И ОННЫХ СООТВЕСТВННО КУЧМА ЛЕГИТИМНЫЙ ТОВАРИЩ В МИНСКЕ И ДАЛ ОТМАШКУ НА ФОРМУ ШТАММАЕРА???? О СКОЛЬКО ВОПРСО и это только начало вопросов.... Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС - Цензор.НЕТ 5865
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Посмотрит, кто и как будет использовать дыры и трактования в этих законах, где черт ногу сломит.
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«Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали», - Зеленський.
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Так спросите сто человек -у зебанутых теперь так же правосудие происходит... средневековье
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А пам'ятаєте промову Зе : «Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх».
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слуги, вы уже определитесь.. или вы взяли власть, или пришли семечки пощелкать
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«Шановні депутати!.. Прошу вас ухвалити: закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки».
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я всё же не вижу причин верить вам, Коломойский не Кличко,
как то его травят , будто он проблема
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не пишите чушь. Какой там выигрыш. Хоть с текстом ознакомтесь. Лондонский суд пока что просто установил, что дело Привата в его юрисдикции
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У Вас власть 100 % ,
что за хрень ,невозможно,

желания нет ?
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