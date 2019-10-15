 Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання про те, як вирішити ситуацію з тим, що зараз у Конституційного Суду є два голови, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, я думаю, що це (перезавантаження Конституційного Суду. - Ред.) неможливо, оскільки було рішення суду і він (Станіслав Шевчук. - Ред.) був поновлений на роботі. І проведення будь-яких дій з обрання нового Конституційного Суду поки неможливе, будемо дивитися як розвиватимуться події", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.
Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.
21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.
11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.
ну там с обеих сторон орел отштампован, например.
очень ценные монетки )))
С КЕМ РОССИЯ РЕШАЛА ВОПРОС ОМБЕНА ПЛЕННЫХ
С КЕМ РАЗГОВАРИВАЛ ТРАМП ИМЕЮЩИЙ ТЕПЕРЬ БОЛЬНОЕ МЕСТО В ОДНОМ МЕСТЕ
С КЕМ РАЗГОВАРИВАЛ МАКРОН ЛУКАШЕНКО МЕРКЕЛЬ НЕТАНЬЯХУ И ОННЫЕ
ЕТО ПОДПИСАЛ УКАЗ НА УВОЛЬНЕНИЕ ЛУЦЕНКО ТУРЧИНОВ И ОННЫХ СООТВЕСТВННО КУЧМА ЛЕГИТИМНЫЙ ТОВАРИЩ В МИНСКЕ И ДАЛ ОТМАШКУ НА ФОРМУ ШТАММАЕРА???? О СКОЛЬКО ВОПРСО и это только начало вопросов....
как то его травят , будто он проблема
что за хрень ,невозможно,
желания нет ?