 Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання про те, як вирішити ситуацію з тим, що зараз у Конституційного Суду є два голови, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, я думаю, що це (перезавантаження Конституційного Суду. - Ред.) неможливо, оскільки було рішення суду і він (Станіслав Шевчук. - Ред.) був поновлений на роботі. І проведення будь-яких дій з обрання нового Конституційного Суду поки неможливе, будемо дивитися як розвиватимуться події", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.