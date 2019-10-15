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Все про:НАТО (2096) ракети (513) Росія (20171) Столтенберг Єнс (396)

 НАТО має здатність відповісти агресивній Росії, але ми готові до діалогу, - Столтенберг

Агресивна поведінка Росії протягом останніх кількох років стала причиною найбільшого нарощування оборонних спроможностей НАТО з часів "холодної війни" для її стримування, водночас Альянс готовий до поновлення діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Лондоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, стенограму виступу якого оприлюднено на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Ми не маємо жодного наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі з кількох причин. Ми вважаємо, що важливо знайти баланс: забезпечити ефективне та надійне стримування й оборону у світі без ДРМСД (Договору про ракети малої та середньої дальності) та з новими російськими ракетами в Європі, але при цьому не запустити нову повномасштабну гонку озброєнь. По-друге, ми знаємо, що у нас є альтернативи. Ми зараз опрацьовуємо інші шляхи для відповіді, зокрема розвиток звичайних спроможностей, повітряну та протиракетну оборону, підвищення готовності наших сил, покращення розвідки, та інші шляхи, які мають переконати: ми маємо здатність відповісти", - сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що порушення Росією ДРМСД та розгортання ракет SSC-8, а також ракетних систем Iskander, як і активні інвестиції РФ протягом кількох років поспіль у модернізацію власних військових спроможностей, є частиною загальної тенденції в агресивній поведінці Росії, на яку НАТО вже дало відповідь.

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"Така тенденція… є однією з причин, чому зараз, вперше в нашій історії, ми маємо боєготові війська у східній частині Альянсу, чому ми втричі збільшили чисельність Сил реагування НАТО, чому союзники по НАТО почали більше фінансувати власну оборону, і чому ми вступили у процес загальної модернізації Альянсу та вже виконали найбільше посилення нашої колективної оборони з часів після завершення "холодної війни"…. Ми будемо й надалі приймати необхідні рішення та дії, щоб забезпечити надійність заходів стримування та оборони в умовах більш агресивної Росії", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що частиною цих зусиль Альянсу є продовження роботи над удосконаленням міжнародної системи з контролю над озброєннями.

"Контроль над озброєнням відповідає нашим інтересам. Всі ідеї стримування, оборони й діалогу, якщо йдеться про Росію, лише відображує порушення ДРМСД, тому що Росія хоче конфронтації з нами, тоді, зрозуміло, ми готові відповідати. Якщо вони хочуть працювати разом з нами, співпрацювати з нами, ми готові сісти (за стіл переговорів) та працювати з ними. Контроль над озброєнням має бути частиною такої роботи", - додав Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153937
 
 
 Топ коментарі
 
А ЧТО СТОИТ НЕ ПУСКАТЬ ДЕТИШЕК И ОПГ ПУЙЛА В ЕВРОПУ И АМЕРИКУ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО БАБЛА ? УЖЕ ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО БУДЕТ ИСПОЛНЯТСЯ 5 СТАТЬЯ, СПЛОШНАЯ БОЛТОВНЯ, НЕ ПОДКРЕПЛЕННАЯ НИКАКИМИ ДЕСТВИЯМИ
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Но конечно есть, но лучше яйца поберечь.
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Что понимается под "Ответить" - помериться пиписьками?
Нужно не отвечать, а давать отпор!
Или сопеть в две дырочки.
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Но конечно есть, но лучше яйца поберечь.
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это то НАТО так отвечает за которое я подумал...или какое-то другое? )))
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А ЧТО СТОИТ НЕ ПУСКАТЬ ДЕТИШЕК И ОПГ ПУЙЛА В ЕВРОПУ И АМЕРИКУ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО БАБЛА ? УЖЕ ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО БУДЕТ ИСПОЛНЯТСЯ 5 СТАТЬЯ, СПЛОШНАЯ БОЛТОВНЯ, НЕ ПОДКРЕПЛЕННАЯ НИКАКИМИ ДЕСТВИЯМИ
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"союз мультфильм" напряг булки.Готовят "достойный" ответ для ботоксного педофила У НАТО есть способность ответить агрессивной России, но мы готовы к диалогу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1687
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Полный запрет экспорта в мордор технологий и высокотехнологичной продукции решат проблему очень быстро.
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Я 6-й рік мав близькі стосунки з його дружиною у спальні а він з кухні кричав що має сили викинути мене на вулицю але відкритий до діалогу.
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Что понимается под "Ответить" - помериться пиписьками?
Нужно не отвечать, а давать отпор!
Или сопеть в две дырочки.
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Еще один озабоченный с ундервундерваффе (чудо-оружием), оно у нас есть но мы его не покажем.
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Атака на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии говорит об обратном. Пресловутый "Пэтриот" прошляпил десятки летящих атакующих целей. Конечно, теперь НАТО готов к диалогу.
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Ну будем объективны. Дроны или мелкие беспилотники сейчас головная боль любой системы ПВО. Их сложно обнаружить и ещё сложнее на них навестить. Но даже это не самая большая проблема. Проблема лежит больше в экономической плоскости. Философия высокоточного оружия в том, что несмотря на его высокую стоимость за единицу, его использование должно быть не особо накладным, но при этом приносить больший ущерб противнику. Например, ракета ЗРК Пэтриот стоит порядка миллиона баксов. Поэтому даже при их эффективности 0.5-0.7 при стрельбе по самолёту они наносят противнику больший экономический ущерб, чем стреляющему - даже самые простые самолёты стоят десятки миллиардов.
А дроны, которые используют страны третьего мира для атак типа камикадзе - стоят в лучшем случае несколько сотен тысяч долларов, а то и в разы дешевле. Да, ущерб нанесенный с их помощью, может составлять сотни миллионов (как в случае последней атаки), это отчасти оправдывает применение ЗРК, но при длительном столкновении затраты использующего оборонительное вооружение превышают затраты агрессора. В этом главная проблема применения современных средств ЗРК против дронов
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что-то у меня большие сомнения, что НАТО что-то может вообще. Только перья надувают. Надо признать что уровень НАТО это погоня за какими-то верблюдами с бедуинами наверху в пустыне. Там где реально пахнет жареным НАТО всегда давало и дает заднюю. Еще кое-как в начале южную корею отстояли, а дальше - задняя и слив союзников на местах. Авторитет у них ниже плинтуса - странно как они сами этого еще не понимают
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