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 Економіка
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Все про:бізнес (376) омбудсмен (220) Свенчицький (2)

 Ексмер Варшави Свенчицький офіційно вступив на посаду бізнес-омбудсмена України

Ексмер Варшави, член польського Сейму Марчін Свенчицький вступив на посаду нового бізнес-омбудсмена України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради бізнес-омбудсмена.

Свенчицький став наступником Альгірдаса Шемети, першого бізнес-омбудсмена.

"Ми бачили Раду як ефективну організацію, яка допомагає компаніям в Україні захищати свої законні права. Моє першочергове завдання - це, нарешті, ухвалення Верховною Радою Закону про Установу бізнес-омбудсмена. Коли буде діяти цей закон, Рада матиме більше інструментів для виявлення і усунення системних проблем, з якими стикаються підприємці, а також налагодження ефективного діалогу між бізнесом та державними органами", - зазначив Свенчицький.

Нагадаємо, 22 серпня Кабмін ухвалив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня про обрання Свенчицького бізнес-омбудсменом.

Свенчицький також був міністром міжнародних економічних відносин в уряді Тадеуша Мазовецького.

Читайте: Кабмін офіційно призначив бізнес-омбудсменом поляка, ексмера Варшави Свенчицького

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153935
 
 
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И только потому что Петра Алексеича эта должность не заинтересовала.
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Вероятно, это особый путь Украины - собирать политический и управленческий неликвид где только можно.....
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