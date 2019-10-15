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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7587) правозахисники (233) політв'язні (1058) кримські татари (1450)

 В окупованому Криму нині є політв'язнями 87 українських активістів, - "КримSOS"

Станом на жовтень 2019 року в анексованому Росією Криму 87 осіб - українських і кримськотатарських активістів - позбавлені волі в рамках політичного або релігійного переслідування, повідомила координаторка правозахисної організації "Крим SOS" Таміла Ташева.

"Кримських татар, кримських мусульман, які проходять за цими справами, 63 людини. Загалом, якщо ми говоримо про українських заручників, то там 87 осіб. Не так давно було 86, але минулого тижня затримано українського активіста Олега Приходька. Він перебуває в слідчому ізоляторі", - розповіла Ташева на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, окупаційна влада використовує кримінальне законодавство РФ для переслідування людей за національною, релігійною ознакою, а також для етнічної дискримінації і тиску на активістське середовище на півострові.

Ташева зазначила, що всі списки заарештованих у Криму громадян України було передано в Офіс Президента України.

"Щодо кожного політв'язня було розписано, якщо у когось були хронічні захворювання. Списки передавалися як попередньому президенту, так і новообраному - Володимиру Зеленському. Це консолідовані списки громадських організацій. Це постійна робота і комунікація з ОПУ", - пояснила правозахисниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" загрожує від 13,5 до 20,5 року ув'язнення, - "Кримська солідарність"

Так, мати політв'язня - фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова Ніяра розповіла, що її сина і Сервера Мустафаєва етапували до СІЗО Краснодара.

"Нині наших дітей етапували з Криму до Ростова-на-Дону. Шестеро людей перебувають у Ростові, ще двоє - у Краснодарі. Спочатку їх етапують до Краснодара, а після цього - до Ростова. Їх перевозять групами. Наших дітей повезуть після 20 жовтня. Оскільки наших дітей обвинувачують у тероризмі, то всі вони сидять у спецблоках, карцерах, ШІЗО (штрафний ізолятор. - Ред.)", - розповіла мати політв'язня.

Коментуючи можливе звільнення політв'язнів, Ташева відзначила важливість того, щоб українська влада ні про кого не забувала і розповіла: "Наскільки нам відомо, найближчий обмін, який планується, стосується полонених на сході (України. - Ред.). Наступним буде обмін полонених, які перебувають на території Росії та окупованого півострова".

Зі свого боку дружина іншого політв'язня громадянина України Сейрана Салієва Муміне зазначила, що влада України не зв'язувалися з сім'ями заарештованих або засуджених активістів у контексті майбутнього обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153934
 
 
 Топ коментарі
 
Репресії в Криму продовжуються, але це буде нескінченний процес В оккупированном Крыму ныне являются политзаключенными 87 украинских активистов, - "КрымSOS" - Цензор.НЕТ 4068
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Говорили Зеле - Не играй с шулером в карты. А если серьезно, Хуйло всегда при необходимости наберет любой обменный фонд. Ему это как два пальца. Не даром же даже в самых демократичных западных странах есть принцип никогда не договариваться с террористами. Стоит только дать слабину и их потом не остановить. А Зеля дал....
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Бесконечное пополнение обменного фонда.
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Это не бремя - не меняй работу, луГАНДОНец!
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так наши что-то отлавливать не собираются (ну чтоб было на кого менять)
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Мы то ловим реальных уродов, а в Крыму надуманные.
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ото ж... да таких реальных, которые и не должны были бы идти на обмен... но...
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Репресії в Криму продовжуються, але це буде нескінченний процес
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Бесконечное пополнение обменного фонда.
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Говорили Зеле - Не играй с шулером в карты. А если серьезно, ***** всегда при необходимости наберет любой обменный фонд. Ему это как два пальца. Не даром же даже в самых демократичных западных странах есть принцип никогда не договариваться с террористами. Стоит только дать слабину и их потом не остановить. А Зеля дал....
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Как же так? Нормально ж с Владимвладимирычем поговорили. Он обманул? Не может быть!!!
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Обмануть он может приличного, солидного человека. По отношению к стриптизерше никто не испытывает эмоций и угрызений, ее просто в Х не ставят, никто и нигде!
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Та надо просто еще отвести ВСУ от линии фронта. А лучше разоружить и распустить по домам.
Тогда ***** станет добрым придобрым, всех отпустит и больше ловить не станет.
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Главное добавить к слову активист, и государство Украина сразу должна им свободу, деньги, квартиры. Проверить- паспорта российские получали или их заставили под прицелом .
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