 Шпигуна ФСБ із Кременчука засуджено до 12 років в'язниці

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму мешканець Полтавщини встановив контакт та почав конфіденційне спілкування з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні.
Так, протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ РФ інформацію щодо розвитку суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.
"Свою вину в допомозі спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю. 57-річного шпигуна засуджено до 12 років позбавлення волі за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)", - додали в пресслужбі.
Покажите эту гниду!
зараз згадаю де..
здається ---Велика Богачка..село таке..там столова.чи щось таке..
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/********/v-kremenchuge-zaderzhali-agenta-fsb-kotoryy-sdaval-rossiyanam-ukraincev-i-pytalsya-popast-v-mossad-1385811.html
https://amp.fakty.ua/312231-shpion-okazalsya-ecshe-i-nasilnikom-byvshij-sotrudnik-mvd-5-let-rabotal-na-rossijskie-specsluzhby-foto-video