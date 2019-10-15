 Шпигуна ФСБ із Кременчука засуджено до 12 років в'язниці

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму мешканець Полтавщини встановив контакт та почав конфіденційне спілкування з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні.



Так, протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ РФ інформацію щодо розвитку суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.



"Свою вину в допомозі спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю. 57-річного шпигуна засуджено до 12 років позбавлення волі за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)", - додали в пресслужбі.

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