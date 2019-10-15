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Все про:Кременчуг (43) вирок (556) прокуратура (1921) державна зрада (247)

 Шпигуна ФСБ із Кременчука засуджено до 12 років в'язниці

Колегія суддів Крюківського районного суду м. Кременчук (Полтавська обл.) засудила місцевого жителя до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму мешканець Полтавщини встановив контакт та почав конфіденційне спілкування з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні.

Так, протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ РФ інформацію щодо розвитку суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.

"Свою вину в допомозі спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю. 57-річного шпигуна засуджено до 12 років позбавлення волі за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)", - додали в пресслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153929
 
   
 Топ коментарі
 
Щось давно не було коментатора із Кременчуга Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3388 Співпадіння? Не думаю!
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Где данные ХВамилия, Имя, Отчество и ХВото?! Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3370 Народ должен знать кому в морду плюнуть. Ведь уже есть решение суда, в чем проблема?!
Покажите эту гниду! Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 7415
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Звичайно, але згідно закону обміну не підлягають громадяни України.
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он выйдет раньше в силу нескольких причин, первая - сердечная недостаточность.
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все под колпаком, диски большие, сжатие хорошо работает
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Щось давно не було коментатора із Кременчуга Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3388 Співпадіння? Не думаю!
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Где данные ХВамилия, Имя, Отчество и ХВото?! Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3370 Народ должен знать кому в морду плюнуть. Ведь уже есть решение суда, в чем проблема?!
Покажите эту гниду! Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 7415
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Звичайно, але згідно закону обміну не підлягають громадяни України.
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Пане Алі...тоді як обміняли у у вересні..Сенцова та інших.
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Це теж було із порушенням закону, про що ми ще не раз почуємо.
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То хай міняють... Цемаха ж показали. Чим ця тварина краща? Чи може гниду амністують?
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И он будет продолжать сливать информацию расеянам, непосредственно находясь среди них, про то какие вкусные галушки в Полтаве! С этого момента он станет украинским диверсантом в логове врага.
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ой..ті галушки.сняться...дійсно.я такі в життю не їв як на полтавщині...та ше й сварились зі мною...бо я не доїв всі..
зараз згадаю де..
здається ---Велика Богачка..село таке..там столова.чи щось таке..
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Вот ещё подробнее про шпиона.
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/********/v-kremenchuge-zaderzhali-agenta-fsb-kotoryy-sdaval-rossiyanam-ukraincev-i-pytalsya-popast-v-mossad-1385811.html

https://amp.fakty.ua/312231-shpion-okazalsya-ecshe-i-nasilnikom-byvshij-sotrudnik-mvd-5-let-rabotal-na-rossijskie-specsluzhby-foto-video
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