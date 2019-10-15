 Перезавантаження Верховного Суду негативно вплине на стабільність судової системи, - Данішевська

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час розгляду законопроєкту про судову реформу у Верховній Раді.
"Зі зміною Верховної Ради, зі зміною виконавчої гілки влади, зі зміною президента, судова гілка влади розпуску не підлягає. І з цієї трибуни я звернуся до громадян України і скажу, що 19,5 тисячі ув'язнених чекають на судове рішення. 4 мільйони українців щорічно звертаються до судів. 2 тисяч суддів бракує в судовій системі. Перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, скорочення без надання можливості судді підготуватися належним чином, вкрай знищать незалежність судової системи", - заявила Данішевська.
Після цього нардепи продовжили розгляд усіх поправок до другого читання законопроєкту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".
У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація.
Давайте откроем карту и соберём им кто сколько может
Граждане Украины уже высказали своё мнение на выборах - никакого доверия к креатурам прошлой власти у граждан нет
а им не дают - негодяи ))
надо ей новых квартир тачек и мазератей с коксами - а тут засада ))
За 5 лет у власти - успел ))))
Бот, ты туп или косишь?
Порох много чего успел за пять лет.
Зеля о таком и мечтать не может.
За пол года, оно только и успело, что три раза в отпуске побывать, кокса нанюхаться и много часов ругать "попередников".
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...ю....
Наивный, зе-бильчик, продолжает веровать в СКАЗКИ.
Разгонят только тех, кто не будет слушать указания Портнова и Богдана.
Может давайте спросим у 100 человек на улице?