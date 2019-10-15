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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (448) судова реформа (883) Данішевська (21)

 Перезавантаження Верховного Суду негативно вплине на стабільність судової системи, - Данішевська

Глава Верховного суду Валентина Данішевська виступила в Раді проти перезавантаження суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час розгляду законопроєкту про судову реформу у Верховній Раді.

"Зі зміною Верховної Ради, зі зміною виконавчої гілки влади, зі зміною президента, судова гілка влади розпуску не підлягає. І з цієї трибуни я звернуся до громадян України і скажу, що 19,5 тисячі ув'язнених чекають на судове рішення. 4 мільйони українців щорічно звертаються до судів. 2 тисяч суддів бракує в судовій системі. Перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, скорочення без надання можливості судді підготуватися належним чином, вкрай знищать незалежність судової системи", - заявила Данішевська.

Після цього нардепи продовжили розгляд усіх поправок до другого читання законопроєкту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153925
 
 
 Топ коментарі
 
😁 глава Верховного суда против того чтобы перестать быть главой суда
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Нас от кормушки отодвигать низзя, ато путен нападьет
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"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. И с этой трибуны я обращусь к гражданам Украины Источник: https://censor.net.ua/n3153925

Граждане Украины уже высказали своё мнение на выборах - никакого доверия к креатурам прошлой власти у граждан нет
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😁 глава Верховного суда против того чтобы перестать быть главой суда
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Дуже!

Давайте откроем карту и соберём им кто сколько может
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Скидывайте бабло пока на мою карту - я им передам!
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Такой стабильности нам не надо. Стабильность коррупционеров несовместимая с государством Украина.
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Как видит людей эта "судья", апеллируя к поддержке людей в парламенте:


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Зменшення чисельності ВС вдвічі, це прнинаймні економія половини лярда бюджету України. Жебрацькі США якось обходяться 9 членами Верховного Суду. А в нас в Україні для суддів грошей кури не клюють.
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США у Верховного суду інші функції, і не ходить до нього ніхто бо дорого судитися у там
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в україні суддя районного суду має 600 євро зарплати, взагалі не клюють)
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"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. И с этой трибуны я обращусь к гражданам Украины Источник: https://censor.net.ua/n3153925

Граждане Украины уже высказали своё мнение на выборах - никакого доверия к креатурам прошлой власти у граждан нет
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Нас от кормушки отодвигать низзя, ато путен нападьет
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хочется валюхам мудейским жить по-новому с бпп
а им не дают - негодяи ))
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не дают Валюхе приростать баблом и жизнью по-новому с бпп и ********...ми ))
надо ей новых квартир тачек и мазератей с коксами - а тут засада ))
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Единственный суд, который успел реформировать Порошенко собираются заново "перезагружать" - совсем новой клоунской власти НЕ нужна реформа судов.
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"успел"

За 5 лет у власти - успел ))))
Бот, ты туп или косишь?
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Слышь ты, типа "не бот".
Порох много чего успел за пять лет.
Зеля о таком и мечтать не может.
За пол года, оно только и успело, что три раза в отпуске побывать, кокса нанюхаться и много часов ругать "попередников".
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Слышь, а ты обращался в киевский окружной или в печерский суды?
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А у нас есть судебная система? честно говоря не заметил! есть люди которые ходят в мантиях и решают дела за бабло, но разве это можно назвать судебной системой?!!
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дешевле было бы флюгер поставить, или весы, или монетку подбрасывать.
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Или вообще на рынках руки рубать, головы и т.д, зависимо от состава преступления)
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Зато сейчас судебная система капец стабильная, честная, справедливая и неподкупная. Как подумаю что часть судей разгонят, прямо слезки на глазки навровачиваются
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Что, "весна придет - сажать будут"?
Наивный, зе-бильчик, продолжает веровать в СКАЗКИ.
Разгонят только тех, кто не будет слушать указания Портнова и Богдана.
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Щас суки в мантиях расплачутся и пообещают быть хорошими,... что поверим? Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы, - Данишевская - Цензор.НЕТ 5273
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Ясен пень. Коррупция стабилизирует любой суд, а тем более Верховный.
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Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы... Свині дАлжни спокійно чавкати і не беспАкоіЦА...
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А у нас в Украине есть судебная система?
Может давайте спросим у 100 человек на улице?
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Не просто судебная система, а судя по высказываниям одного деятеля, уже даже верховенство права!
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У пети спроси. Он один за всех своих песов даст ответ. А песов будет больше чем 100 чел. и ответ правдивее будет
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не надо лохматить бабушку. У нас суды стабильно коррумпированные.
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Верховный суд старается как может, чтобы не рассматривать заявления граждан- формулировка - малозначимому дела. Это все что делает теперешний ВС
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так це проблема, як і українське сутяжництво коли 2 сусіди не можуть 10 років поділити 2 метри землі
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Нет. Проблема в том, что апелляционный суд просто плюет на права граждан, а ВС прячется за малозначительные дела. А сумма меньше, чем 193 тыс грн. Это 2 метра земли или как????
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а чому правило 200 тисяч придумали? Бо ВС на 1 справу з 193 тис. грн. припадає 10 дійсно малозначимих, через що свого рішення треба чекати 2-4 роки, а то і більше, якщо цивільне.
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Верховный суд в нынешнем составе был создан в 2017г. Судьи ( впервые в Украине) прошли квалификационный отбор, сдавали экзамены, проходили собеседование и была привлечена Громадска рада доброчесности. Впервые кандидатами в судьи были кроме судей научные сотрудники и адвокаты.Ежедневно в ВС поступает 360 дел. Сокращение количества судей только ухудшит доступ граждан к правосудию.
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В країні як якесь перезавантаження так вже традиційно починають нити що воно негативно вплине взагалі на все. І це треба визнати.
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бо так і є, після попереднього перезавантаження судова система ще неоклигала) справи призначаються у на рік вперед, тобто якщо сьогодні ви подасте позовом, то перше засідання Вам призначать на вересень 2020, а перерви між засіданнями 1-2 місяці) Що буде після чергового перезавантаження страшно навіть уявити.
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Мосле таких позоиных решений, как у судьи ВС Коротченко, этот суд нужно разгонять...
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Единственный реформированный Порошенко суд скоро "вернется в родную говень" - под Портнова...

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Верховный суд в нынешнем составе был создан в 2017г. Судьи ( впервые в Украине) прошли квалификационный отбор, сдавали экзамены, проходили собеседование и была привлечена Громадска рада доброчесности. Впервые кандидатами в судьи были кроме судей научные сотрудники и адвокаты.Ежедневно в ВС поступает 360 дел. Сокращение количества судей только ухудшит доступ граждан к правосудию.
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