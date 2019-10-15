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Все про:Міноборони (2853) обстріл (5600) Донбас (13317) найманці РФ (886) операція Об'єднаних сил (1659) Золоте (51)

 Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, включно з ділянкою розведення поблизу Золотого, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська продовжили збройні провокації на лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 жовтня, зафіксовано 5 обстрілів з боку збройних формувань РФ та її найманців. Під прицільним ворожим вогнем із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники в районах н.п. Павлопіль, Пищевик, Золоте-4, Новотроїцьке та Золоте. За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат від початку доби серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ два дні поспіль обстрілюють ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153923
 
 
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І розводять війська під обстрілами?
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ну, как жи так-то, ВладімВладімірич???
ви жи па тіліфону абіщалі...
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15.10.2019 0 коментарів Візуально видно, що в парку Шевченка зібралося тисячі людей. Багато учасників у військовій формі та з нагородами, люди тримають національні прапори, грає музика. Періодично лунають вигуки "Слава Україні! Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава нації, смерть ворогам!". Учасники тримають великий банер "Ні капітуляції". В акції беруть участь кілька народних депутатів… На фото із маршу видно відомих у Вінниці та області фронтовиків, волонтерів. депутатів місцевих рад. Близько 17:20 учасники акції дійшли до Майдану Незалежності. Люди запалили фаєри. Також скандують "Зелю геть!". Зі сцени виступають ветерани бойових дій. Як зазначають журналісти, на Майдані в цей день було більше 30 тисяч людей…

https://33kanal.com/news/na-pokrovu-35-tisyach-vijshli-na-majdan-iz-ni-kapitulyaciyi-ta-zelyu-get-video.html
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так разводить войска хотят...так хотят.!..и ракеты белые пускали...и обстреливали-постреливали... а наши все срывают свой отвод-отход и срывают... вот невдача!!!
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усе пропало шеф, усе пропало, апалченци, нарід дамбасу... знову шмаляють... це неподобство, верховний, треба знов на передову, бачите, зовуть...
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