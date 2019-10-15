 Від початку доби найманці РФ 5 разі обстріляли українські позиції на Донбасі, включно з ділянкою розведення поблизу Золотого, - Міноборони

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 15 жовтня, зафіксовано 5 обстрілів з боку збройних формувань РФ та її найманців. Під прицільним ворожим вогнем із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники в районах н.п. Павлопіль, Пищевик, Золоте-4, Новотроїцьке та Золоте. За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат від початку доби серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.
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