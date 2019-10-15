 Це величезний крок на шляху до нової України, де немає "договірняків" і "рішалова", - Сульжик про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав незалежний директор "Приватбанку" Роман Сульжик, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога!!! Можливо, не менш важлива для України, ніж вчорашня над Португалією!!! Лондонський апеляційний суд ухвалив рішення на користь України! Судді стали на наш бік за всіма пунктами. Приват може судити колишніх акціонерів, розмір збитку, за яким можна судити, збільшено до близько 3 мільярдів доларів, суд може початися вже зараз і не може бути затриманий будь-якими зустрічними справами в Україні! Вітаю нашу країну! Це величезний крок на шляху до нової України, де є справедливість і немає договірняків і рішалова!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників, - Милованов

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.