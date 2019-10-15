 Це величезний крок на шляху до нової України, де немає "договірняків" і "рішалова", - Сульжик про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав незалежний директор "Приватбанку" Роман Сульжик, передає Цензор.НЕТ.
"Перемога!!! Можливо, не менш важлива для України, ніж вчорашня над Португалією!!! Лондонський апеляційний суд ухвалив рішення на користь України! Судді стали на наш бік за всіма пунктами. Приват може судити колишніх акціонерів, розмір збитку, за яким можна судити, збільшено до близько 3 мільярдів доларів, суд може початися вже зараз і не може бути затриманий будь-якими зустрічними справами в Україні! Вітаю нашу країну! Це величезний крок на шляху до нової України, де є справедливість і немає договірняків і рішалова!" - написав він.
Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.
У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.
Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.
В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.
У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".
"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.
4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.
Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.
Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.
Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".
До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.
Куклы так ему послушны...
Краткая предистория. 18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило пустой банк с выведенным почти под ноль активами. Для спасения банка и вкладов, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
После прихода к власти президента Зеленского и возвращения в Украину г-на Коломойского последний инициировал судебное рассмотрение вопроса о приватизации банка.
И так дело № 910/1834/19 о возврате акций (и контроля) за крупнейшим украинским банком "Приватбанк" г-ну Коломойскому и TRIANTAL INVESTMENTS LTD подходит к логическому завершению, при полном непротивлении со стороны государственной власти. Собственно вопрос уже решен в пользу истца. Единственным препятствием его осуществления есть непомерные аппетиты одного судебного учреждения, но г-н Коломойский справится с этим.
Так ли уж государственная власть Украины бессильна против "демонического Коломойского" ? Вовсе нет. Денег у Коломойского нет. Весь его ручеек поступающих денег держится на дотации его предприятий дешевой государственной электроэнергией и использованием государственных возможностей для борьбы с конкурентами (зеленый тариф, повышение ставок налога на горно-добычу и тд.).
В конечном итоге генеральный прокурор Рябошапка давно уже обязан был возбудить уголовное производство по заявлению НБУ по поводу вывода из "Приватбанка" денежных средств перед приватизацией. В этом вопросе можно было бы и запросить юридическое содействие в США (договорчик государственный есть). Делавэрский суд с удовольствием бы поделился своими материалами.
Но "100% мой" , согласно слов Зеленского, генеральный прокурор загадочно молчит.Причина этого в общем проста - в случае возбуждения уголовного производства против Коломойского, на скамью подсудимых рядом с ним неминуемо сядет Зеленский и не только он. В планы этой группы такой поворот событий явно не входит.
Потому уже сформирована "государственная" позиция со стороны Зеленского, который сокрушенно разводя руками будет убеждать украинский народ и весь мир о невиданной независимости судебных органов Украины и безмерном уважении президента Зеленского и его команды к требованиям закона. Текст уже готов.
"Независимые СМИ" Коломойского и К уже готовы донести это все украинскому народу.
"Независимые социологи" готовы рассказать народу о широкой поддержке народом решения президента не садиться на скамью подсудимых и безмерной любви народа к будущим фигурантам уголовных дел.
Все готово. Кроме самого решения. Решения просто нет.
Решение суда по делу № 910/1834/19 в пользу Коломойского это тупик. И вот почему.
В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
Это прекрасно понимают все. Ни одна сторона в этом ничего не выиграет и никто в этом не заинтересован. Коломойский "торговец воздухом", пустыми угрозами и не более. Единственній его актив - президент-марионетка, связанный по рукам и ногам соучастием в аферах, который послушно выполняет все его желания.
"Мы будем вести переговоры о судьбе Приватбанка" - жалко лепечет это ... "президент страны" на самой длинной в истории пресс-конференции.
Можно было бы задать вопрос "С кем договариваться ?, О чем договариваться ?". но ответ на вопрос "С кем ?" - знает вся страна.
Ответ на вопрос "О чем?" - и есть вторая часть этой драмы.
Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает.
Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли.
Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2024 года, законопроект начал "дорабатываться".
Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение.
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
От предоставленной информации со стороны Украины многое зависело
Сколько Игрь Валерич кормил и воспитывал ТуЗЕка...
А тот даже не смог ему КОШЕЛЕК в зубах притянуть...
Только ТАПКИ носит)))))
Да 73% дурников?)))
а по дорозі, як раз, із хмуйлом
там ще пропозиція жиріка в силі?
а то с нашими мудами такие чудеса бывают ))