 Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Півтора місяця тому очільник Служби з трибуни Верховної Ради гарантував народним депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону "Про Службу безпеки України" у найкоротші терміни. Це зобов’язання виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проєкт також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень.
Законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.
Внесення змін до законодавства – важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
Так, пріоритетними напрямами реформування СБУ є:
- відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального вектору роботи;
- впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація;
- підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
- мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
- удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
- вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.
"Днями концепт нової візії Закону "Про Службу безпеки України" було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки" та керманичам представництва ЄС в Україні. З проєктом також ознайомилося керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).
Міжнародні партнери підтримали реформу Служби та висловили готовність надати допомогу в її реалізації", - додали у відомстві.
другое дело, что поломать легко, а построить ума не хватает..
не задержал ни одного преступника, не взял на связь ни одного агента и не предотвратил покушение на державну безопасность?
Приличные спецслужбы в нормальных странах когда ловят шпиона - не собирают пресс конференцию, и не лупашат фото флешек и кнопочных нокий в фейсбучек, а как минимум прячут его от людских глаз шоб как максимум перевербовать а как минимум раскрыть всю агентурную сеть.
- внедрение
- повышение
- минимизация
- усовершенствование
- совершенствование
в точности как обязательства передовой бригады слесарей на следующий квартал
в совковые времена
Во время войны это дело нужное и главное. Вопрос только в том, с кем воюют ватные зелупоны.
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы...
Опер твою тудой сюдой.. Перевербовал пол Украины, остальная половина на доверительных отношениях по линиям КР, ВКР, "Т" (ВЗНД) и далее. Звербована верхушка ФСБ (причем все на патриотической основе). Реально ржу.