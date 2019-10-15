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Все про:законопроект (805) Зеленський (3252) СБУ (4798) реформи (1695) Баканов Іван (65)

 Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав Президенту України Володимиру Зеленському проєкт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Півтора місяця тому очільник Служби з трибуни Верховної Ради гарантував народним депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону "Про Службу безпеки України" у найкоротші терміни. Це зобов’язання виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень.

Законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.

Внесення змін до законодавства – важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Так, пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

  • відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального вектору роботи;
  • впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація;
  • підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
  • мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
  • удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
  • вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ

"Днями концепт нової візії Закону "Про Службу безпеки України" було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки" та керманичам представництва ЄС в Україні. З проєктом також ознайомилося керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).

Міжнародні партнери підтримали реформу Служби та висловили готовність надати допомогу в її реалізації", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153914
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть выложит телефон, хочу позвонить, черти окружают.
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Из комментов на Censor:
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы...
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Порядок дзвінків з приводу чортів та інших потойбічних парфумів розписано? Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ - Цензор.НЕТ 4229
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Пусть выложит телефон, хочу позвонить, черти окружают.
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уже вроде капитан, получил от Вазелиновой Моники досрочно!
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Скоріше за все, що писав СБУшник, який при Пєті працював
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Никого не шокирует, что закон о спецслужбе пишет эта же спецслужба?!
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а кто должен писать? сапожники?
другое дело, что поломать легко, а построить ума не хватает..
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Порядок дзвінків з приводу чортів та інших потойбічних парфумів розписано?
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что может реформировать человек, который и 10 лет не проработал в СБУ?
не задержал ни одного преступника, не взял на связь ни одного агента и не предотвратил покушение на державну безопасность?
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Ну мы ж не знаем, шо они там щас делают, вдруг кого то и ловят.
Приличные спецслужбы в нормальных странах когда ловят шпиона - не собирают пресс конференцию, и не лупашат фото флешек и кнопочных нокий в фейсбучек, а как минимум прячут его от людских глаз шоб как максимум перевербовать а как минимум раскрыть всю агентурную сеть.
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Реформувати буде його заступник, а він лише підпише цей закон.
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Що робить , коли окружили чорти - розбійники , там вказано ?😆
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Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:
- внедрение
- повышение
- минимизация
- усовершенствование
- совершенствование
в точности как обязательства передовой бригады слесарей на следующий квартал
в совковые времена
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Лейтеха працует. Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ - Цензор.НЕТ 7820 Ветеранов АТО на прослушке держит.

Во время войны это дело нужное и главное. Вопрос только в том, с кем воюют ватные зелупоны.
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Из комментов на Censor:
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы...
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Також смайл 🧐 якось натякає на пердімонокль цієї ситуації.
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Ты смотри, какой специалист Баканов оказался в сфере госбезопасности, что уже и законы пишет. Рулил Кварталом - 95, ни дня нигде не служил в соответствующих органах и за 4 месяца на должности уже знает как реформировать СБУ.
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Да я сам в шоке...
Опер твою тудой сюдой.. Перевербовал пол Украины, остальная половина на доверительных отношениях по линиям КР, ВКР, "Т" (ВЗНД) и далее. Звербована верхушка ФСБ (причем все на патриотической основе). Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ - Цензор.НЕТ 4508 Реально ржу.
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