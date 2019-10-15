 Рябошапка призначив Ірину Діденко прокурором Львівської області. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

У вівторок, 15 жовтня, перший заступник Генерального прокурора Віталій Касько представив колективу прокуратури Львівської області нового керівника Ірину Діденко.

Віталій Касько зазначив, що в новопризначеного керівника є вольові, ділові, професійні та інші необхідні якості для того, щоб очолювати прокуратуру Львівської області і забезпечити належне її функціонування за нинішніх непростих часів.



Серед пріоритетних напрямків для регіональної прокуратури перший заступник Генерального прокурора визначив боротьбу із корупцією на митниці та протидію незаконному обігу контрафактних продуктів – цигарок, алкоголю тощо, а також ліквідацію так званих "податкових ям", боротьбу з наркотрафіком, кіберзлочинністю, протидію торгівлі людьми.

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Також він назвав основні проблеми, які постали перед органами прокуратури останнім часом: це роздрібнення кримінальних проваджень, направлення їх до іншого органу розслідування, зміна органу розслідування, зміна групи прокурорів, зміна підслідності через неефективність.



Фото: Сайт ГПУ

"Хотілося, щоб ця ситуація змінилася. Я вас дуже до цього закликаю. Почистіть свої Авгієві стайні!", - закликав Віталій Касько.



"І нарешті, на чому хочеться сконцентрувати ваші зусилля, щоб ви не лише притягували винуватих осіб до кримінальної відповідальності, але і намагалися позбавити злочинця матеріальної вигоди, яку він здобуває – це звичайна світова практика. Направляйте свої зусилля, щоб знайти і арештувати злочинні активи", - наголосив Віталій Касько.

Своєю чергою Ірина Діденко подякувала за висловлену довіру керівництву Генеральної прокуратури та закликала колектив, не дивлячись на складні умови, спільно працювати на результат.



Довідка: Діденко Ірина Вікторівна - старший радник юстиції. Народилася 06.08.1986 року в м. Немирів Вінницької області. Навчалася в Одеській національній юридичній академії. В органах прокуратури працює з 2008 року. Обіймала посади від помічника прокурора району, старшого прокурора, начальника відділу прокуратури області. З 2014 року - старший прокурор, заступник начальника, начальник відділу, управління Генеральної прокуратури України.