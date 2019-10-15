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 Рябошапка призначив Ірину Діденко прокурором Львівської області. ФОТО

Глава ГПУ Руслан Рябошапка призначив Ірину Діденко прокурором Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

У вівторок, 15 жовтня, перший заступник Генерального прокурора Віталій Касько представив колективу прокуратури Львівської області нового керівника Ірину Діденко.

Рябошапка призначив Ірину Діденко прокурором Львівської області 01

Віталій Касько зазначив, що в новопризначеного керівника є вольові, ділові, професійні та інші необхідні якості для того, щоб очолювати прокуратуру Львівської області і забезпечити належне її функціонування за нинішніх непростих часів.

Серед пріоритетних напрямків для регіональної прокуратури перший заступник Генерального прокурора визначив боротьбу із корупцією на митниці та протидію незаконному обігу контрафактних продуктів – цигарок, алкоголю тощо, а також ліквідацію так званих "податкових ям", боротьбу з наркотрафіком, кіберзлочинністю, протидію торгівлі людьми.

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Також він назвав основні проблеми, які постали перед органами прокуратури останнім часом: це роздрібнення кримінальних проваджень, направлення їх до іншого органу розслідування, зміна органу розслідування, зміна групи прокурорів, зміна підслідності через неефективність.

Рябошапка призначив Ірину Діденко прокурором Львівської області 02
Фото: Сайт ГПУ

"Хотілося, щоб ця ситуація змінилася. Я вас дуже до цього закликаю. Почистіть свої Авгієві стайні!", - закликав Віталій Касько.

"І нарешті, на чому хочеться сконцентрувати ваші зусилля, щоб ви не лише притягували винуватих осіб до кримінальної відповідальності, але і намагалися позбавити злочинця матеріальної вигоди, яку він здобуває – це звичайна світова практика. Направляйте свої зусилля, щоб знайти і арештувати злочинні активи", - наголосив Віталій Касько.

Своєю чергою Ірина Діденко подякувала за висловлену довіру керівництву Генеральної прокуратури та закликала колектив, не дивлячись на складні умови, спільно працювати на результат.

Довідка: Діденко Ірина Вікторівна - старший радник юстиції. Народилася 06.08.1986 року в м. Немирів Вінницької області. Навчалася в Одеській національній юридичній академії. В органах прокуратури працює з 2008 року. Обіймала посади від помічника прокурора району, старшого прокурора, начальника відділу прокуратури області. З 2014 року - старший прокурор, заступник начальника, начальник відділу, управління Генеральної прокуратури України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153909
 
 
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Ну якщо Касько представляє... Він та Чумак нібито порядні люди.
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работает с 2008 года... С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Украины

Вопрос один, чья она?
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Вообще-то набор поручений настолько впечатляющ, что эта женщина должна находиться под круглосуточной государственной охраной. Поручения задевают интересы в которых крутятся большие миллионы долларов. По-хорошему, такие проблемы решаются масштабными полицейскими операциями.
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Училась в Одесской национальной юридической академии))))))))))Это нужно ставить в первом абзаце. Может кто забыл, как Кивалов отбирал студенток для вояжей на зарничный отдых? 5-7 шт, на последних этажах Бурдж Халифа, и он, властелин мира, 9 тыс ; в сутки за номер-одесский шах. Потом следующие, потом опять, и все отличницы на выходе.... верней удовлетворительницы.
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С 2014 работает в Генпрокуратуре. Значит, не проходила тестирование, которое было только для районных прокуроров.
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Бач. У Львові своїх кадрів немає . Приходиться з самого Немирова виписувати прокуроршу. Але яби хотів з Берліна чи Стокгольма.
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У Львівській області є свій Немирів Яворівського району...Правда,це вже вотчина Тараса Козака,де він скупив все - пансіонати,землю,колгоспи...Треба ж було десь дівати бабло,отримане в податковій на пару з Серьожою Медведчуком...
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