 Держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Держава щойно виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників", - написав він і опублікував пресреліз щодо цієї справи.

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Далі подаємо текст пресрелізу суду у цій справі (російською мовою):

"Иск АО КБ "ПриватБанк" против Коломойского и остальных

Решение Апелляционного суда от 15 октября 2019 года

Апелляционный суд Лондона полностью отменил решение судьи первой инстанции господина Фанкорта, и постановил, что АО КБ "ПриватБанк" может продолжить с рассмотрением иска в Высоком суде Лондона о мошенничестве против господина Коломойского и господина Боголюбова, трех английских компаний и трех компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах. Основная сумма иска Банка в момент инициирования составляла 1,9 млрд долл. США, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долл. США и сейчас составляет около 3 млрд долл. США, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 000 долл. США ежедневно.

Способность Банка получить правосудие в Англии, со всей тщательностью раскрытия информации и вынесением решения, предусмотренного английским правом, очень приветствуется в случаях, когда английский суд установит, что Банк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело", является жертвой "тщательно спланированного мошенничества" с "отмыванием средств в особо крупных размерах". Такое спланированное мошенничество включало выплату Банком миллиардов долларов США подставным компаниям, позволяя им, как казалось, приобретать марганцевую руду, яблочный сок и другие товары в нереальном количестве по договорам поставками (заключенным с английскими компаниями и компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских Островах), которые несомненно были фиктивными. Банк подготовил достаточное для судебного разбирательства дело, что мошеннические схемы были разработаны господином Коломойским и господином Боголюбовым, и они тайно владели компаниями, вовлеченными в фиктивную схему.

Решением от 15 октября 2019 года Апелляционный суд решил, что все аргументы Банка, изложенные в апелляционной жалобе на судебное решение судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, были обоснованными.

Апелляционный суд также отметил, что ответчики не обжаловали существование достаточного для судебного разбирательства дела о мошенничестве против них, и не предложили никакого объяснения транзакций, которые обсуждались, и даже не пытались объяснить их коммерческую целесообразность (Решение: пункты 21, 25; 138; 233; 256).

Решение Апелляционного суда является очень тщательным и состоит из 278 пунктов. В нем решаются основные вопросы, которые кратко изложены ниже, каждое из которых решено в пользу Банка.

1. АНГЛИЙСКИЙ СУД ИМЕЕТ ЮРИСДИКЦИЮ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ИСКА

Апелляционный суд определил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска Банка против господина Коломойского и господина Боголюбова, несмотря на то что они официально проживают в Швейцарии. Банк имеет право подавать иски против английских компаний в производстве в Англии и в соответствии с Конвенцией о юрисдикции и признании и исполнении судебных решений по гражданским и уголовным делам, заключенной в Лугано, также вправе подавать иски против иностранных в этих же производствах, при условии, что иски против иностранных ответчиков является "тесно связанными" с его исками против английских ответчиков. Именно такой случай касается этого дела, но судья Фанкорт согласился с доводами господина Коломойского и господина Боголюбова, что это общее правило не должно применяться, так как "единственной целью" Банка было инициирование исков против английских компаний для создания оснований для исков к господину Коломойскому и господину Боголюбову в Англии, а не Швейцарии. Апелляционный суд не согласился с этим и отменил решение судьи Фанкорта по двум причинам. Во-первых, даже если Банк хотел установить юрисдикцию английского суда для иска против господина Коломойского и господина Боголюбова, подача иска против английских компаний не могло быть "единственной целью" Банка; Банк имел другие достаточные основания сделать это, особенно для получения раскрытия информации от них о мошенничестве (пункты 133-134; 147-148). Во-вторых, два из трех судей апелляционной инстанции установили, что в соответствии с правом, которое применяется, исключение из правила "единственной цели" не является столь широким как было установлено судьей Фанкортом, и не может применяться к фактическим обстоятельствам этого дела (противоположное решение третьего судьи по этому вопросу содержится в пунктах с 270 по 278, но оно не имеет негативного влияния на решение суда в целом).

2. ПРОИЗВОДСТВО В АНГЛИЙСКОМ СУДЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО

Апелляционный суд установил, что рассмотрение иска Банка в Англии о мошенничестве должно продолжаться как можно скорее, несмотря на начатое производство господином Коломойским в Украине за якобы клеветнические заявления, связанные с этим же мошенничеством. Апелляционный суд установил, что, хотя в соответствии с правом, которое применяется, судья Фанкорт имел полномочия приостановит производство в английском суде до решения дела в Украине, он сделал ряд серьезных ошибок используя такое полномочие. Апелляционный суд принял аргументы Банка, что решение судьи Фанкорта было "явно ошибочным" и установил, что оно было "полностью неприемлемым" для остановки рассмотрения дела о мошенничестве по сути до решения дела о защите чести и достоинства в Украине (пункт 211).

3. СУММА ИСКА БАНКА СОСТАВЛЯЕТ 1,9 МЛРД ДОЛЛ. США ПЛЮС ПРОЦЕНТЫ

Апелляционный суд подтвердил, что Банк может и в дальнейшем требовать возмещение полной суммы убытков, вызванных мошенническими действиями, как и было заявлено, то есть 3 млрд долл. США (включая проценты). Судья Фанкорт установил, что Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело только на сумму 514 млн долл. США, но Апелляционный суд определил, что он вновь допустил ряд серьезных ошибок при формировании таких выводов.

Помимо прочего, судья Фанкорт предал слишком большой важности анализу ответчиков для поддержки меньшего размера ущерба, анализу, который Апелляционный суд признал таковым, что был подготовлен бывшими сотрудниками Банка, которые были вовлечены в это мошенничество (пункты 243; 258). Судья Фанкорт также неправильно пришел к выводу, что исковые требования Банка о незаконном обогащении были безнадежными, однако для Апелляционного суда, они оказались достаточно обоснованными (пункты 127-128 и 247). В общем, Апелляционный суд решил, что любое уменьшение общей суммы убытков Банка является вопросом, который должен быть решен при рассмотрении дела по существу, а не на этом промежуточном этапе (пункт 246).

4. СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВСЕМИРНОМ АРЕСТЕ АКТИВОВ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

Напоследок, Апелляционный суд отклонил заключение судьи Фанкорта, что Банк представил свое дело заведомо ложным путем, когда совершил представление без уведомления другой стороны, и получил от судьи Нуджи судебный приказ о всемирном аресте активов Ответчиков в декабре 2017 года. После тщательного изучения материалов, представленных судье Нуджи, Апелляционный суд пришел к выводу, что никакого введения в заблуждение суда не было. Хотя они пришли к выводу, что вопрос о том, что произошло со средствами, выплаченными поставщикам, могло быть объяснено более подробно, более полное раскрытие этого факта не имело бы значения для результата. Соответственно, Апелляционный суд постановил, что всемирный арест активов должен оставаться в силе в полном объёме (пункты 266-267)."

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.













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