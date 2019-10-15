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Все про:допит (533) Порошенко (9789) Портнов (124) Труба (154) ДБР (561) Головань Ігор (12)

 Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань опублікував повний текст рішення щодо допиту директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та юриста Андрія Портнова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму блозі.

"Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на П'ятого Президента України як звичайне хуліганство, а тому намагався уникнути необхідності допитати осіб, що своїми діями якщо не організували напад, то активно йому сприяли", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що суд визнав, що допит Труби і Портнова є необхідним "для встановлення об'єктивної істини та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення", яке відбулося 25.07.2019 року близько 17 год. 00 хв. біля будівлі ДБР у м.Києві по вул. С.Петлюри, 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань

Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 01
Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 02
Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 03
Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153904
 
   
 Топ коментарі
 
Твое хуйло небе нос ещё не оторвало?
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Когда Порошенко хватал людей за носы и стягивал с девчонок шапки на морозе, почему то никто его хулиганство не расследовал.
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"Святослав Волков
12 ч.

Пионерский лагерь, после отбоя. Девочка страшным голосом рассказывает подружкам:
- И вот, поменял он в своей фамилии только одну букву, и прочитал задом наперед. И получилось "Вон труп!"

(остальные девочки, дрожащими голосами из-под одеял)
- И что?...
- И умер...
- Умер???
(голос Подерв'янського з неработаючего радіо)
- Тучже."
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https://www.youtube.com/watch?v=RxzVNfATAQI
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Когда Порошенко хватал людей за носы и стягивал с девчонок шапки на морозе, почему то никто его хулиганство не расследовал.
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Кремлеботы в истерике, значит Портнов работает на Х**ла.
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ѢѢ ! во где психологам работы ! ну минимум, открытие "постпрезидентского комплекса" кому-то из них пошло бы в зачёт ))
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"Святослав Волков
12 ч.

Пионерский лагерь, после отбоя. Девочка страшным голосом рассказывает подружкам:
- И вот, поменял он в своей фамилии только одну букву, и прочитал задом наперед. И получилось "Вон труп!"

(остальные девочки, дрожащими голосами из-под одеял)
- И что?...
- И умер...
- Умер???
(голос Подерв'янського з неработаючего радіо)
- Тучже."
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********* ??????!!!!! Вы серьезно??????
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а шо там поросятко сильно пострадало? ну кроме обкаканных штанов?
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