 Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму блозі.
"Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на П'ятого Президента України як звичайне хуліганство, а тому намагався уникнути необхідності допитати осіб, що своїми діями якщо не організували напад, то активно йому сприяли", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що суд визнав, що допит Труби і Портнова є необхідним "для встановлення об'єктивної істини та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення", яке відбулося 25.07.2019 року близько 17 год. 00 хв. біля будівлі ДБР у м.Києві по вул. С.Петлюри, 15.
12 ч.
Пионерский лагерь, после отбоя. Девочка страшным голосом рассказывает подружкам:
- И вот, поменял он в своей фамилии только одну букву, и прочитал задом наперед. И получилось "Вон труп!"
(остальные девочки, дрожащими голосами из-под одеял)
- И что?...
- И умер...
- Умер???
(голос Подерв'янського з неработаючего радіо)
- Тучже."