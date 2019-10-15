 "Центр ухвалення рішень у питаннях зовнішньої політики розташовується не в МЗС, а в Офісі Президента", - Чалий

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що в нас усе відбувається більше по інерції, хай на мене не ображається новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Я сподіваюсь, йому вдасться вирівняти цю ситуацію, але вважаю, що в нас центр ухвалення рішень в питаннях зовнішньої політики перебуває не в МЗС, а в Офісі Президента", - сказав дипломат.

Він зазначив, що українська влада намагається використовувати власний ресурс, відмовляючись при цьому від інструментів традиційної дипломатії.

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"Водночас хочу закликати нову владу уважно та обережно ставитися до специфіки роботи МЗС, дипломатичної служби. Слід зробити усе від себе належне, аби не загубити ті результати, яких ми досягли за минулі роки", - додав Чалий.

За словами колишнього посла України в США Валерія Чалого, український президент Володимир Зеленський потрапив у пастку своїх передвиборчих обіцянок про швидке встановлення миру на Донбасі.

"Я не розглядаю цю "формулу Штайнмаєра" як якесь конкретне рішення. Розумієте, воно має ухвалюватися не як з буфета: спочатку вийняли формулу, а потім ще щось. Це має бути цілісна дорожня карта. Мені здається, що Росія не хоче встановлення миру ні за "формулою Штайнмаєра", ні за іншим будь-яким сценарієм. Тобто мета у Кремля залишилася тією ж. Думаю, що нас чекає ще підвищення ставок і вимог. І це великі виклики для українських переговорників, для президента Зеленського", - сказав Чалий.

За його словами, "було б правильно провести консультацію з тими, хто починав цей процес". "Якщо у нас були якісь ілюзії в 2014 році з приводу можливих компромісів з Росією, з Путіним, то вони потім зникли", - продовжив дипломат.

Чалий зазначив, що у нинішньої української влади "немає кінцевого розуміння, що весь шлях може тривати роки".

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"Що буде з тими людьми, які залишилися на окупованих територіях? Вони думають інакше, у них ідентичність не українська. Вона, правда, і не російська: у них своя, радянська частково, частково локальна. Коли вони приїдуть на контрольовану Україною територію оформляти партію свою до Мін'юсту, реєструвати її ... Коли приїдуть сюди амністовані, наприклад, як відреагує суспільство? Я сподіваюся на нашу силу, але це буде величезна проблема для всієї країни, якщо не пройти цей шлях правильно, не застосувати весь комплекс заходів. А там паспорти російські будуть. І ці російські громадяни намагатимуться голосувати на українських виборах", - заявив колишній посол.

Він додав, що в України сьогодні немає військового рішення, "але швидко бігти невідомо куди, гарячкувати теж не варто".

"Я розумію, що президент Зеленський затиснутий в ці лещата, він потрапив у пастку своїх передвиборчих обіцянок, коли йому потрібно швидко встановити мир, який має бути постійним і надійним. А Росія паралельно нарощує свій військовий компонент на наших кордонах. У 2020 році росіяни повністю будуть готові до наступальної операції", - сказав дипломат.