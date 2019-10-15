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 Політика України
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Все про:дипломатія (397) Зеленський (3252) Чалий (146) Донбас (13317) Формула Штайнмаєра (137)

 "Центр ухвалення рішень у питаннях зовнішньої політики розташовується не в МЗС, а в Офісі Президента", - Чалий

Колишній посол України в США Валерій Чалий закликав владу України не втратити дипломатичні напрацювання минулих років.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що в нас усе відбувається більше по інерції, хай на мене не ображається новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Я сподіваюсь, йому вдасться вирівняти цю ситуацію, але вважаю, що в нас центр ухвалення рішень в питаннях зовнішньої політики перебуває не в МЗС, а в Офісі Президента", - сказав дипломат.

Він зазначив, що українська влада намагається використовувати власний ресурс, відмовляючись при цьому від інструментів традиційної дипломатії.

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"Водночас хочу закликати нову владу уважно та обережно ставитися до специфіки роботи МЗС, дипломатичної служби. Слід зробити усе від себе належне, аби не загубити ті результати, яких ми досягли за минулі роки", - додав Чалий.

За словами колишнього посла України в США Валерія Чалого, український президент Володимир Зеленський потрапив у пастку своїх передвиборчих обіцянок про швидке встановлення миру на Донбасі.

"Я не розглядаю цю "формулу Штайнмаєра" як якесь конкретне рішення. Розумієте, воно має ухвалюватися не як з буфета: спочатку вийняли формулу, а потім ще щось. Це має бути цілісна дорожня карта. Мені здається, що Росія не хоче встановлення миру ні за "формулою Штайнмаєра", ні за іншим будь-яким сценарієм. Тобто мета у Кремля залишилася тією ж. Думаю, що нас чекає ще підвищення ставок і вимог. І це великі виклики для українських переговорників, для президента Зеленського", - сказав Чалий.

За його словами, "було б правильно провести консультацію з тими, хто починав цей процес". "Якщо у нас були якісь ілюзії в 2014 році з приводу можливих компромісів з Росією, з Путіним, то вони потім зникли", - продовжив дипломат.

Чалий зазначив, що у нинішньої української влади "немає кінцевого розуміння, що весь шлях може тривати роки".

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"Що буде з тими людьми, які залишилися на окупованих територіях? Вони думають інакше, у них ідентичність не українська. Вона, правда, і не російська: у них своя, радянська частково, частково локальна. Коли вони приїдуть на контрольовану Україною територію оформляти партію свою до Мін'юсту, реєструвати її ... Коли приїдуть сюди амністовані, наприклад, як відреагує суспільство? Я сподіваюся на нашу силу, але це буде величезна проблема для всієї країни, якщо не пройти цей шлях правильно, не застосувати весь комплекс заходів. А там паспорти російські будуть. І ці російські громадяни намагатимуться голосувати на українських виборах", - заявив колишній посол.

Він додав, що в України сьогодні немає військового рішення, "але швидко бігти невідомо куди, гарячкувати теж не варто".

"Я розумію, що президент Зеленський затиснутий в ці лещата, він потрапив у пастку своїх передвиборчих обіцянок, коли йому потрібно швидко встановити мир, який має бути постійним і надійним. А Росія паралельно нарощує свій військовий компонент на наших кордонах. У 2020 році росіяни повністю будуть готові до наступальної операції", - сказав дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153897
 
 
 Топ коментарі
 
На "Цензоре" второй день прощальный бенефис Чалого."Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый - Цензор.НЕТ 7240
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Да они там уже понапринемали. Один ШВАЙНмаер чего стоит.
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Чалый, ты забыл добавить что все позитивные внешнеполитические обстоятельства сегодня - это еще наработки Пети Порошенко, а все негативные - уже Зеленского. За такое получишь сегодня 1 конфету вместо двух.
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Да они там уже понапринемали. Один ШВАЙНмаер чего стоит.
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Перевожу на понятный народный язык, "Они думают не головой, а ОПой".
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носитель идеологии Вальцмана опять не доволен новой властью..
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носій ідеології Вальцмана, невдоволений ідеологією Зельцмана?
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борьба зебилов с порохоботами должна продолжаться!
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яка там боротьба? ти про що?
ота аморфна маса зебілоїдів спроможня тільки в коменти гадити
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ну вы тоже не святые и не брезгуете в комментах гадить. Вообщем друг друга стоите "Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый - Цензор.НЕТ 5130
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если не зебил и не порохобот, то пригоженец. Логика железная. так держать ))
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от не бреши!
офіс не тільки зовнішньої, а й внутрішньої політики знаходиться в Пристайка
він прямо сказав: відберемо третину зарплатні, а зюзя, промовчав
то він міг на Клімкіна визвірятись, а тут не забалуєш вже
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Чалый, ты забыл добавить что все позитивные внешнеполитические обстоятельства сегодня - это еще наработки Пети Порошенко, а все негативные - уже Зеленского. За такое получишь сегодня 1 конфету вместо двух.
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На "Цензоре" второй день прощальный бенефис Чалого."Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый - Цензор.НЕТ 7240
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цензор, твои герои в прошлом навсегда.
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а где он должен быть,в Козине?..... странная у нас традиция в стране ,как только кого то отодвинут от кормушки ,сразу у того прорезается талант писателя пасквилей.. "Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый - Цензор.НЕТ 9544
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Во время войны по другом не может быть.
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Ога. Там в ОФ те еще профи сидят. Один профессиональнее другого. "Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый - Цензор.НЕТ 9620
Вот только им бы в цирке выступать с такими талантами, а не рулить внешней политикой.
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У Чалого лицо подходящее, вечно излучающее беспочвенный оптимизм .
Диагноз: немотивированный оптимист. Одним словом - *******!
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Что тогда говорить о лицах зеленского, богдана, шефирров??
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Це напоминає центр рішень у "трижди ніразу не судимого", коли Стоматолог сидів у нього в офісі і все вірішував. Тіж доріжки ведуть грішні ніжки.
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Пристайко це особисто й підтвердив. "Переговорщик, бизнесмен, друг украинских селебрити и НЕ очень удачный продюсер с мечтой об Оскаре"
"Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения. " https://www.liga.net/politics/articles/pomoschnik-prezidenta-andrey-ermak-krupnyy-biznesmechtayuschiy-ob-oskare-o-kotorom-boyatsya-govor
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