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 Київські новини, Суспільство
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Все про:алкоголь (654) Київрада (235) продаж (117)

 Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко

Рішення Київради від 2018 року, яким заборонено продавати алкогольні напої з 23:00 до 10:00, залишається чинним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів депутат Київради Владислав Михайленко.

"Є два рішення (Київради. — Ред.) 2016 і 2018 років. У 2018 році рішення було ухвалено після того, як парламент прийняв закон, де прописано — надати повноваження міським радам обмежувати в часі продаж алкоголю на власній території. І це рішення щодо його законності не має жодних сумнівів, позови в суд не подавалися, і його ніхто не визнавав незаконним", - сказав Михайленко.

Він пояснив, що рішення Київської міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у столиці вночі, яке Верховний Суд визнав незаконним, мало рекомендаційний характер.

"Рішення Верховного Суду стосується рішення Київради 2016 року, яке мало рекомендаційний характер і про яке свого часу Господарський суд уже говорив, що треба визнати його незаконним... І зараз третя інстанція — касаційна залишила чинним рішення апеляційного суду. Але це все стосується рішення Київради 2016 року, яке мало рекомендаційний характер, тому що було ухвалене ще до закону", - підкреслив депутат Київради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі

За його словами, в Києві й далі діє рішення Київради від 2018 року, яким заборонено продавати алкогольні напої з 23:00 до 10:00.

"І рішення 2016 року, і рішення 2018 року — залишається в законній силі, тому що його ніхто не скасовував. Тому що позиція суду "половинчаста", тому що позивач позивався до господарської інстанції, а Господарський суд не може скасовувати нормативно-правові акти, він може визнавати чи не визнавати договори. Тобто рішення 2016 і 2018 року залишається чинним. Але в будь-якому разі те обмеження, яке діє досі, діє відповідно до рішення 2018 року, яке ніхто не оскаржував, і немає сумнівів щодо його законності", - наголосив Михайленко.

Раніше Верховний Суд України визнав незаконним рішення Київської міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі столиці із 23:00 до 10:00. Відповідну постанову опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомлялося, 24 жовтня 2018 року рішення Київської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00 набуло чинності.

27 вересня 2018 року Київська міська рада повторно підтримала проєкт рішення, який передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00 у МАФах і магазинах.

Документ передбачає заборону продажу з 23:00 до 10:00 вина, пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах і стаціонарних об'єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153896
 
   
 Топ коментарі
 
Возвращаемся к вырубанию виноградников, запрету на продажу сахара и дрожжей? Ето добрэ?
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вне всякого сомнения. скупался в " сельпо" до 10 хотел пива пару бутылок купить - низзя ! но - вы можете пройти вон туда, через три ряда, там кафе, там купите. нахрен эти горбачёвские выверты ?? запреты по времени вообще идиотизм.
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Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3153896
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А це не є лобіюванням генделиків, де будуть пити спиртне?
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може будуть брати впрок або меньше пити щоб не переплачувати ресторанам?
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вне всякого сомнения. скупался в " сельпо" до 10 хотел пива пару бутылок купить - низзя ! но - вы можете пройти вон туда, через три ряда, там кафе, там купите. нахрен эти горбачёвские выверты ?? запреты по времени вообще идиотизм.
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Ото ж = я помню еще до запрета в Сильпо брал пиво около 12 ночи - подошел иностранец (судя по всему из пакистана ) и спросил - вы взяли пиво а что можно в такое время купить ?
Я с гордостью ответил - конечно, мы ж не в кацапстане живем - у нас люди не в рабстве - зачем такие ограничения ?
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Возвращаемся к вырубанию виноградников, запрету на продажу сахара и дрожжей? Ето добрэ?
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чукча не читатель. чукча писатель. с 10 до 23 бухай хоть залейся. но синих соплей. а за добавкой сбегать и на детской площадке ночью поорать увы нет. извольте идти в ресторан заливать свою сливу.
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Ты видел меня на детской площадке пьяным и орущим? Сможешь доказать в суде? Или ето твои глупые советские домыслы и больное воображение? И ты мне будешь указывать когда мне бухать? Ето ты у себя в камере живешь по распорядку. А я свободный человек, когда захотел и что захотел, тогда и купил и хоть в 3 часа ночи. И в жопу засунь свои рестораны и бары, где подают в основном ссаницу слитую официантами с недопитых рюмок обратно в бутылку чтобы заработать лишнюю сотню.
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сильная позиция. сильного человека. бухать в три часа ночи и бегать за добавками. уважаю.
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шо ты несешь? По-твоему ночное употребление алкоголя это основное время его потребления и запрет в Киеве аналогичен сухому закону по всей стране в любое время суток? Настолько дебильный комментарий что слов нет.
Каким боком тут вырубание виноградников, запрет сахара...рукалицо. Аргументы 3 летнего ребенка.
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-Монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти -- в бутафорской.(с)
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Уже и разрешение бухнуть ночью погрязло в юридической эквилибристике.
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Угу. Еще на работе. Я даже знаю таких законопослушных граждан которых через проходную нужно под руки выводить. Зато ночью не пьют.
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Це прислів'я, але означає те, що алконавти знайдуть де випити і заборона не допоможе Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко - Цензор.НЕТ 5774 До речі знаю мусульман, які п'ють, тому свині є свині Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко - Цензор.НЕТ 5774
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Ali Hasan - у меня почему то все знакомые мусульмане бухают, курят и едят свинину...

Но для чего нужна ночь, как не для того что бы пить и развлекаться...?
Днем пьют в основном алконавты...
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Мабуть у вас всі такі знайомі, хоча я теж таких знаю, але є непитущі.
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Ali Hasan - не все....

есть знакомые атеисты и христиане которые не пьют совсем и не курили никогда....
Несчастные люди как по мне...
Уверен что и мусульмане есть такие..., но у меня их в знакомых не много...
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Розумію, бо таких християн я теж знаю і не вважаю їх нещасливими.
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Мои друзья пили -- чай. Одна пачка-50 гр. на стакан кипятка и слушали
песню-- "Мой брат"( "Ях кардаши")
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Неужели кто-то думает, что этот запрет поможет? Полный бред.
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а для чего нужна ночь?
Ночь здорового человека - это секс, выпивка, развлечения и приключения....
Ночь потерпевшего - это сон после работы из дня в день...
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Нуууу.... тут я лайк не поставлю открыто, но с Вами соглашусь))))))
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Вообще то ето незаконно и нарушает свободу граждан и демократические принципы. Кто живет ночным образом жизни почему должен обедать всухомятку? Миллионы людей работают до поздна, а вечером хотят отдохнуть. Что же им на работе бухать, если они не успевают купить алкоголь? Ну и дебилы. Нет на вас хороших юристов чтобы засудили на миллиарды долларов за нарушение прав граждан. Люди будут как раньше бежать через дорогу в генделык или к соседке самогонщице. Хорошо что я живу в пригороде и *бал я ваши законы.
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А купить заранее (даже в перерыв на работе выскочить в магазин и купить на вечер) религия не позволяет? Или нужно сразу употребить, как алкаш, который потерпеть не может когда пузырь рядом?
И что-то эти "хорошие юристы" не зарабатывают на таких запретах в Западных странах. Хотя и там много где вечером и ночью алкоголь можно купить только в барах
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В Варшаве в прошлом году мэрия обсуждала такой проект, тоже хотели с 10 вечера до 10 утра запретить.
Но пришли к выводу, шо это число бухающих граждан не уменьшит , а приведёт исключительно к появлению многочисленных нелегальных служб доставки бухла.
А вообще в Европке не только бухло, там вообще ничего после 22:00 не купишь, потому шо ничего не работает.
Разве шо заправка рядом есть - но там цены будут реально как в ресторане.
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Алкаш - этот тот, кто покупает алкоголь домой впрок. Обычные люди собираются в кафешках, но потом, когда кафешка закрывается, а душа требует "продолжение банкета" и возникает необходимость купить спиртное в магазине. Именно по таким людям и нацелен удар Киевгорадминистрации. Мол идите, ищите ночное заведение с ценами на алкоголь, завышенными в 3-5 раз, либо расходитесь по домам.
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Западные страны для меня не образец демократии. Пить разбавленый алкоголь в барах с быдлом и алкашами с грязных стаканов сидя на засаленых стульях для меня не верх желания. Кстати как потом пьяному домой возвращаться? Через детские площадки, с песнями и приставая к каждому прохожему типо дай закурить или дай позвонить, есть ли мелочишко? Ето по твоему лучше?
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А цим виродкам аби лише щось заборонити. Нічого не вміють, лише щось забороняють.
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Идиоты!!! В Днепре Ашан из-за таких же дебилов стал до 22.00 работать!!!
Самый прикол, что со спиртным остервенелей всего борются конченые закодированные алконавты!!! Ибо завидно...
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Бухих шатающихся по вечерам по улице - меньше не стало. Кроме неудобства в закупке пивка на дачу по утрам - позитива не увидел.
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Ну да, не дожили до "короткостволов", так нефиг и пить ночью то.
А вна самом деле: давай.те позволим и то и это, а?

Мне будет смешно. Быки с "волынами" будут аккуратно пить в парках, опасаясь замечаний прохожих, у которых тоже есть "короткоствол".....
(Кто Слушал пранки Вольнова - улыбнется Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко - Цензор.НЕТ 6597 )
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Портнов беспокоится. Приедут кремлевские титушки устраивать гражданскую войну, а выпить вечером негде взять.
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Всім схвильованим конституційними правами бухаріків раджу організувати гуманітарну акцію з безкоштовної роздачі (котра не продаж) спиртного в нічний час.
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У роки горбачовського указу мій сусід (непитущий) грав у весільному ансамблі. У нього завжди можна було позичити бухло і згодом повернути борг якщо не 1:1, то щось аналогічне.
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