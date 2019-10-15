 Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів депутат Київради Владислав Михайленко.
"Є два рішення (Київради. — Ред.) 2016 і 2018 років. У 2018 році рішення було ухвалено після того, як парламент прийняв закон, де прописано — надати повноваження міським радам обмежувати в часі продаж алкоголю на власній території. І це рішення щодо його законності не має жодних сумнівів, позови в суд не подавалися, і його ніхто не визнавав незаконним", - сказав Михайленко.
Він пояснив, що рішення Київської міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у столиці вночі, яке Верховний Суд визнав незаконним, мало рекомендаційний характер.
"Рішення Верховного Суду стосується рішення Київради 2016 року, яке мало рекомендаційний характер і про яке свого часу Господарський суд уже говорив, що треба визнати його незаконним... І зараз третя інстанція — касаційна залишила чинним рішення апеляційного суду. Але це все стосується рішення Київради 2016 року, яке мало рекомендаційний характер, тому що було ухвалене ще до закону", - підкреслив депутат Київради.
За його словами, в Києві й далі діє рішення Київради від 2018 року, яким заборонено продавати алкогольні напої з 23:00 до 10:00.
"І рішення 2016 року, і рішення 2018 року — залишається в законній силі, тому що його ніхто не скасовував. Тому що позиція суду "половинчаста", тому що позивач позивався до господарської інстанції, а Господарський суд не може скасовувати нормативно-правові акти, він може визнавати чи не визнавати договори. Тобто рішення 2016 і 2018 року залишається чинним. Але в будь-якому разі те обмеження, яке діє досі, діє відповідно до рішення 2018 року, яке ніхто не оскаржував, і немає сумнівів щодо його законності", - наголосив Михайленко.
Раніше Верховний Суд України визнав незаконним рішення Київської міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі столиці із 23:00 до 10:00. Відповідну постанову опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
Як повідомлялося, 24 жовтня 2018 року рішення Київської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00 набуло чинності.
27 вересня 2018 року Київська міська рада повторно підтримала проєкт рішення, який передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00 у МАФах і магазинах.
Документ передбачає заборону продажу з 23:00 до 10:00 вина, пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах і стаціонарних об'єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.
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А це не є лобіюванням генделиків, де будуть пити спиртне?
Я с гордостью ответил - конечно, мы ж не в кацапстане живем - у нас люди не в рабстве - зачем такие ограничения ?
Каким боком тут вырубание виноградников, запрет сахара...рукалицо. Аргументы 3 летнего ребенка.
свиньи это кафиры, да?
Но для чего нужна ночь, как не для того что бы пить и развлекаться...?
Днем пьют в основном алконавты...
есть знакомые атеисты и христиане которые не пьют совсем и не курили никогда....
Несчастные люди как по мне...
Уверен что и мусульмане есть такие..., но у меня их в знакомых не много...
песню-- "Мой брат"( "Ях кардаши")
Ночь здорового человека - это секс, выпивка, развлечения и приключения....
Ночь потерпевшего - это сон после работы из дня в день...
И что-то эти "хорошие юристы" не зарабатывают на таких запретах в Западных странах. Хотя и там много где вечером и ночью алкоголь можно купить только в барах
Но пришли к выводу, шо это число бухающих граждан не уменьшит , а приведёт исключительно к появлению многочисленных нелегальных служб доставки бухла.
А вообще в Европке не только бухло, там вообще ничего после 22:00 не купишь, потому шо ничего не работает.
Разве шо заправка рядом есть - но там цены будут реально как в ресторане.
Самый прикол, что со спиртным остервенелей всего борются конченые закодированные алконавты!!! Ибо завидно...
А вна самом деле: давай.те позволим и то и это, а?
Мне будет смешно. Быки с "волынами" будут аккуратно пить в парках, опасаясь замечаний прохожих, у которых тоже есть "короткоствол".....
(Кто Слушал пранки Вольнова - улыбнется )