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Все про:Порошенко (9789) Європейська Солідарність (135)

 "Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко

Головна мотивація політичних заяв полягає тільки в тому, щоб захистити українські інтереси, і аж ніяк не пов'язана зі спробою обійняти якісь посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю "Прямому каналу".

"Буду робити все, що в моїх силах, аби захистити Україну та її інтереси", – заявив Порошенко.

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви, полягає тільки в тому, щоб захистити українські інтереси, і аж ніяк не пов’язана зі спробою обійняти будь-які посади", – сказав політик.

"Жодні посади Порошенка не цікавлять", – підкреслив він.

"У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах", - наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко запропонував країнам-членам НАТО запросити Україну на саміт Альянсу в грудні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153895
 
   
 Топ коментарі
 
Вот молодец!!!
Уже хочет воровать без должностей "Никакие должности меня не интересуют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4451
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Даже и не просите и не умоляйте. "Никакие должности меня не интересуют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7580
Петя, ты еще за прошлое не отсидел а уже опять хочешь на трон взобраться
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Кстати самые "патриоты" страны Порошенко и Луценко встретили День защитника Украины в Лондоне. И это всё, что вам нужно о них знать...
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К великому сожалению, Порошенко на сегодня лучший президент Украины.
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никакого троллинга! Рядом с зеленой сволочью он чисто Граф Монте-Кристо!
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"Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" Н.В.Гоголь
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Вот мне интересно - Порошенко сейчас ворует или уже нет, если нет, то почему в бюджете дифицит.
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ты наверное порохобот, задаешь вопросы на которые нет ответов
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За 14 часов бубочка не дал мне ответа, хотя слушал его очень внимательно.
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Получается, что теперь ворует уже Зеля???!!!
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Или он не воровал или новая власть ворует.
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да-да мы "верим" "Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5190,а влажные и несбыточные мечты депутатства в европарламенте???....а информационные атаки на команду ЗЕ с целью вернуться КАК МОЖНО скорее во власть????
сгинуло бы ты побыстрее.
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Он и так во власти: возглавляет фракцию партии ЕС в Верховной Раде. Это государственная должность.
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Это не он)))
Это 'любящий его народ', это пенсионеры, рабочие фабрик и таксисты - требуют его досрочного возвращения в президенты, а он просто подчиняется воле оплаченных им же порохоботов .
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Платежку на оплату "За порохоботские услуги, в т.ч. ПДВ" в студию, ботвица!!!
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А как же информационные атаки Зе! на Пороха осуществленные за бабки Коломойского, ради вожделенной булавы???!!! Всю жизнь был клоуном, а потом поперся в президенты)) Не корысти ради, а токмо волей избравшего меня народа!!!
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Не пройшло і пари годин,як свиночолий гагауз знов вигулькнув в новинах)))
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Какой же высший пилотаж циничного брехла!!
Чуть лайк не поставила под новостью)))
Та, да, поэте нужно просто защитить наворованное. Дайте ему гарантии, что его никто трогать не будет, и оно отстанет... на время. Потом опять начнёт, потому как жаден маниакально.
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а что же он наворовал, можно поинтересоваться? Твою молодость?
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Пытаясь хамски сострить ненароком нарвался на правду.) Главное, что украл Порошенко у каждого украинца это время! Целых пять лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в стране это более 3% отпущенного времени. Уже за одно это должен бы ответить.
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Зелебобики, не парьтесь.
Должность Петра Алексеевича называется: Гетьман.
Вы это знаете, он это знает. Все это знают.
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Ты среди кенгуру опрос проводил , или сам выдумал ?
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Украинское "геть" и английское "man". Только в такой транскрипции Порошенко действительно гетьman. Или человечек посланный далеко и на долго.)))
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Просидевший всю свою жизнь у кормушки рассказывает о том, какой он бессребренник.
И самое печальное - есть те, кто искренне в это верят.
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Не плутай віруючих з найнятими прихвоснями і ідіотами.
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"Никакие должности меня не интересуют", - Порошенко- " Кроме, как премьер !"
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премьер - сейчас не завидная должность, бегать у зели на побегеньках
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Дякую президенте. Оббреханий мародерами, які днем і вночі мародерать Україну, а всі стрілки переводили на Вас. Через рік, а можливо і раніше нарід побачить свою нікчемність, свою тупість, але буде пізно. Я прошу не путати слово "нарід" і слово "народ". А ось народ бореться за вільну і процвітаючу Україну.
Приклад: в одному великомі місті в тролейбусі йде стара людина з видухою бомжа, з двома гнилими зубами, а більше зубів немає і розповідає, що вони зробили для "отечества", а ось нацики все це розоряють. Кричить на весь тролейбус, що всіх треба вішати і ніхто йому не зробив зауваження, а падтакували. А у мене питання - що ти старче зробив для народу? Тормознув їх разом із московитами від розвитку? Ось німецький, чи американскький, чи англійський дідок може повчати свою націю, вони привели свої народи до багатства. А ти само не знало цього, то хоть не мішайся молодим. Прошу пробачення за таке висловлення проти пожилої людини, але їх дії інколи виводять.
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Правильно в общем. Но все-таки мне жаль наших стариков.
Они ничего не видели в своей жизни кроме лжи, нищеты , подачек. Такая жизнь и сделала их злыми. Мы можем только простить их и попытаться помогать хотя бы своим
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злыми их сделала халява, когда она закончилась вместе с совком и одновременно закончилась их молодость.
С тех пор они голосуют за того кто обещает им вернуть халяву, хотя бы немножко.
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Если жаль так помагай!!! Или ты, ботвица, стариков своих не чтишь, что они у тебя ничего кроме "лжи, нищеты, подачек"(с) не видели?
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а кроме как "подсудимый" ещё есть какие предложения?
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"А при Порошенко такого не було!" (с) ....

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Посада і посадка - це різні поняття. Кондитер знає яку "посаду" він має займати і ті, що його не садять на цю посаду, також знають чому він на ній ще не сидить.
Це і є головним критерієм в оцінці того, що собою представляє нова влада. Все інше - це пусті теревені або пропагандистський шум.
Ось, наприклад, формула Штайнмаєра-Зеленського для України."Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7051
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