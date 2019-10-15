 "Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю "Прямому каналу".
"Буду робити все, що в моїх силах, аби захистити Україну та її інтереси", – заявив Порошенко.
"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви, полягає тільки в тому, щоб захистити українські інтереси, і аж ніяк не пов’язана зі спробою обійняти будь-які посади", – сказав політик.
"Жодні посади Порошенка не цікавлять", – підкреслив він.
"У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах", - наголосив Порошенко.
сгинуло бы ты побыстрее.
Это 'любящий его народ', это пенсионеры, рабочие фабрик и таксисты - требуют его досрочного возвращения в президенты, а он просто подчиняется воле оплаченных им же порохоботов .
Чуть лайк не поставила под новостью)))
Та, да, поэте нужно просто защитить наворованное. Дайте ему гарантии, что его никто трогать не будет, и оно отстанет... на время. Потом опять начнёт, потому как жаден маниакально.
Должность Петра Алексеевича называется: Гетьман.
Вы это знаете, он это знает. Все это знают.
И самое печальное - есть те, кто искренне в это верят.
Приклад: в одному великомі місті в тролейбусі йде стара людина з видухою бомжа, з двома гнилими зубами, а більше зубів немає і розповідає, що вони зробили для "отечества", а ось нацики все це розоряють. Кричить на весь тролейбус, що всіх треба вішати і ніхто йому не зробив зауваження, а падтакували. А у мене питання - що ти старче зробив для народу? Тормознув їх разом із московитами від розвитку? Ось німецький, чи американскький, чи англійський дідок може повчати свою націю, вони привели свої народи до багатства. А ти само не знало цього, то хоть не мішайся молодим. Прошу пробачення за таке висловлення проти пожилої людини, але їх дії інколи виводять.
Они ничего не видели в своей жизни кроме лжи, нищеты , подачек. Такая жизнь и сделала их злыми. Мы можем только простить их и попытаться помогать хотя бы своим
С тех пор они голосуют за того кто обещает им вернуть халяву, хотя бы немножко.
Це і є головним критерієм в оцінці того, що собою представляє нова влада. Все інше - це пусті теревені або пропагандистський шум.
Ось, наприклад, формула Штайнмаєра-Зеленського для України.