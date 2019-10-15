 "Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю "Прямому каналу".

"Буду робити все, що в моїх силах, аби захистити Україну та її інтереси", – заявив Порошенко.

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви, полягає тільки в тому, щоб захистити українські інтереси, і аж ніяк не пов’язана зі спробою обійняти будь-які посади", – сказав політик.

"Жодні посади Порошенка не цікавлять", – підкреслив він.

"У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах", - наголосив Порошенко.

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