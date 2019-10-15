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Все про:Росія (20171) суд (5597) шпигунство, шпіонаж (349) Давиденко (1)

 Верховний суд РФ пом'якшив вирок українцю Давиденку з 10,5 до 7 років колонії

Верховний суд РФ знизив термін покарання з 10,5 року до 7 років колонії суворого режиму громадянину України Костянтину Давиденку. Йому інкримінують статтю 276 Кримінального кодексу Росії (збір відомостей, що становлять державну таємницю, з метою передачі іноземній державі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вирок Верховного суду Криму щодо Костянтина Давиденка змінити, ... призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя.

Таким чином, Верховний суд РФ призначив Давиденку покарання нижче від найнижчої межі, оскільки стаття за шпигунство передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.

Адвокат українця Дмитро Дінзе повідомив: "Пом'якшили у зв'язку з погіршенням здоров'я (у нього підозра на діабет), позитивними характеристиками особи і допомогою слідству".

Він наголосив, що Давиденко не укладав угод зі слідством, тільки надавав допомогу.

Крім того, він повідомив, що українця внесено до нового списку з обміну громадян між Росією та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Служба безпеки України не коментує затримання в Криму українця, підозрюваного ФСБ Росії в шпигунстві.

У червні окупанти в Криму засудили українця Давиденка до десяти з половиною років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153893
 
 
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Его осудили за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Источник: https://censor.net.ua/n3153893\\\\\\\\\

кавычки, в Студию!
или приговор тварей = мы признаЕм?
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если он сидит там, то какая разница признаем мы или не признаем? Поменяют видимо скоро..
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Не понятно вот что - кацапских шпионов за шпионаж по всему миру просто объявляют персонами нон-грата и просто высылают домой. Кацапы же "за шпионаж в пользу украинских спецслужб" дают большие тюремные сроки. Мб необходимо пересмотреть наше законодательство и тоже "за шпионаж в пользу рф" давать от 20 лет строгача?
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хотите брать пример с рашки? Мы же цивилизованная европейская страна. не уподобляйтесь мордору и сидите на попе тихо.
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"C волками жить - по волчьи выть".
У нас с рашкой война и законы должны этому соответствовать.
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так и у нас садят за шпионаж, вы видимо внимание не обращали. Высылают дипломатов, а простых людей конечно же садят. И это во многих странах такая практика.
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"Ольгинским" х**лоботам на заметку:
"В Минске задержана россиянка Анна Богачёва, попавшая под санкции США. Она связана с «фабрикой троллей» и националистами" - The insider.
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