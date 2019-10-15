 Верховний суд РФ пом'якшив вирок українцю Давиденку з 10,5 до 7 років колонії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вирок Верховного суду Криму щодо Костянтина Давиденка змінити, ... призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя.

Таким чином, Верховний суд РФ призначив Давиденку покарання нижче від найнижчої межі, оскільки стаття за шпигунство передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.

Адвокат українця Дмитро Дінзе повідомив: "Пом'якшили у зв'язку з погіршенням здоров'я (у нього підозра на діабет), позитивними характеристиками особи і допомогою слідству".

Він наголосив, що Давиденко не укладав угод зі слідством, тільки надавав допомогу.

Крім того, він повідомив, що українця внесено до нового списку з обміну громадян між Росією та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Служба безпеки України не коментує затримання в Криму українця, підозрюваного ФСБ Росії в шпигунстві.

У червні окупанти в Криму засудили українця Давиденка до десяти з половиною років ув'язнення.