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 Політика України
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 Рада цього тижня розгляне створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра" і каналів "групи Медведчука", - Корнієнко

Верховна Рада на наступному пленарному тижні (15-18 жовтня) розгляне створення тимчасових слідчих комісій з питань відновлення цілісності і забезпечення суверенітету України і щодо розслідування дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів, заявляє перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Цього тижня стоїть на порядку денному - голосування за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних каналів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що парламентарі розглянуть питання про створення тимчасової слідчої комісії з питань відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України.

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За словами заступника голови фракції, шість народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловили бажання працювати в цій комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153891
 
   
 Топ коментарі
 
Носятся с этим медведчуком как дурни со ступой...Он же враг. Враг Украины. Поступайте соответственно !
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Здорова земляки, 4 месяца не слежу за новостями с родины поэтому интересует: на каком велосипеде сейчас ездит преЗЕдент в свой охфис? медведчука, ахметова, коломойского, свинарчуков уже посадила зекоманда? а учителя уже по $4000 таки получают?
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Побалакають на ТСК, забалакають, а врезультаті вийде пшик... Лишенарод УКраїни зможе зупинити текучу зраду.
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а как это: формула появилась в 2014 году, но её никто с 2014 года никто не видел?
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На партнера Святого Пэтра Ляксееча покушаться вздумали? Да это ж зрада зрадная!!
Все на соемайдан против капитуляции!! Капитуляции медведчука.
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Носятся с этим медведчуком как дурни со ступой...Он же враг. Враг Украины. Поступайте соответственно !
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Проведуть вибори , як в Криму ! Ватани з іхтамнєтами ! І наступить пісу піс !😈
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Здорова земляки, 4 месяца не слежу за новостями с родины поэтому интересует: на каком велосипеде сейчас ездит преЗЕдент в свой охфис? медведчука, ахметова, коломойского, свинарчуков уже посадила зекоманда? а учителя уже по $4000 таки получают?
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Не отвлекайся, мой унитаз тщательней.
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Получают. Вилькоммен обратно на Родину.
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Земляк, Петю уже выгнали. Можешь бросать горшки и метлу и обратно возвращаться в Украину.
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1. На веломобиле ездит нынче преЗЕдент
2. Медведчук, Ахметоа, Коломойский не сидят, потому что Вовочка разделил Украину на зоны, в который олигархи будут "поднимать" Украинскую экономику. А если реально, то клоун поделил Украину между олигархами.
3. Свинарчуки не сидят, потому оказалось, что их сажать не за что.
4. учителя не получают на по 4000, ни по 2000, ни по 1000, ни даже по 500 долларов.
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Мало того, коммуналку повышают с 2020 года.
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Если Вова хочет поддержку от адекватных украинцев, должен перестать играть в игры с коломойским, поднять дело Гонгадзе, заняться конкретно медведчуком, портновым и ко, перестать встречаться в кулуарах с кислиным в США и затягивать Украину в международные скандалы на радость трампу!
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Давай со свинарчуков начнем, а потом все по твоему списку.
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Да й головних мародерів , не мішало б , вивести на чисту воду !
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ему хватит и своей 73 поддержки,а одыкватные пусть дальше петю "поддерживают".У вас,кстати,не плохо получается. два раза поддержали,но бог любит троицу
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Уже не хватит. Рада цього тижня розгляне створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра" і каналів "групи Медведчука", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6189

Вы хоть памперсами запаситесь, шоб, если что, поддерживать можно было не выходя из дома.
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Таки ЗЕ не сделал выводов из митингов против капитуляции. Видимо нужно по другому ему обяснить
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Смотри, чтоб самому не пришлось делать выводы, тоже мне "объясняльщик" выискался.
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два коміка) тільки один блаЗЕнь став недопрезидентом, а Луі Де Фінес так і залишився неперевершеним актором.
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По правому смехотунчику с характерными маслянистыми глазками реально печь плачет.
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Гражданские в Золотом ходят без броников, а все зебобики выглядели комично в этих брониках, когда приезжали в Золотое и говорили, что в Золотом безопасно будет после разведения.
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Медведчука выслать, Кучму в тюрьму за Гонгадзу.
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А чому вислати, довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна або розстріл. А то воно з висилки буде гадити.
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Для України є тільки одна справедливість,це розстріляти групу мєртвєчкка та інших зрадників в один день імена внутрішніх ворогів давно відомі.
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Що робить Медведчук то не на користь Україні а на шкоду і дуже велику. Це падло за все своє підле життя тільки шкодило Україні її патріотам, захисникам. Медведчук і його посіпаки породження пекла, злодії кучміських та яникових часів, які користуючись гебівським прикриттям і сприянням паханів розікрали майно держави України і зраджують, зраджують .... NewsOne, 112, ZIK антиукраїнські канали створенні на гроші Кремля з чуждою Україні редакційною політикою виконують волю власника Медведчука. Це канали ворога, рупора кремля, пропутінські канали з пропагандою "руського міра". Постійно презентують пяту колону блок ЗА ЖОП(у), злочинців які розікрали державу і боролись та і борються сьогодні проти її незалежності(шуфричі, бойки, медведчуки, волошини, рабіновичі ...).
Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, грабунок державного майна.
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