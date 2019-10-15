 Рада цього тижня розгляне створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра" і каналів "групи Медведчука", - Корнієнко

"Цього тижня стоїть на порядку денному - голосування за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних каналів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також повідомив, що парламентарі розглянуть питання про створення тимчасової слідчої комісії з питань відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України.
За словами заступника голови фракції, шість народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловили бажання працювати в цій комісії.
Все на соемайдан против капитуляции!! Капитуляции медведчука.
2. Медведчук, Ахметоа, Коломойский не сидят, потому что Вовочка разделил Украину на зоны, в который олигархи будут "поднимать" Украинскую экономику. А если реально, то клоун поделил Украину между олигархами.
3. Свинарчуки не сидят, потому оказалось, что их сажать не за что.
4. учителя не получают на по 4000, ни по 2000, ни по 1000, ни даже по 500 долларов.
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Мало того, коммуналку повышают с 2020 года.
Вы хоть памперсами запаситесь, шоб, если что, поддерживать можно было не выходя из дома.
Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, грабунок державного майна.