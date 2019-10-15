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 Політика України
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Все про:КС (382) Небоженко (43)

 КСУ - зайва інстанція, - Небоженко

Відомий політолог Віктор Небоженко різко розкритикував роль Конституційного суду в коментарі до публікації Олександра Новохатського щодо рівня довіри українців до судової системи.

Віктор Небоженко вважає, що: "Конституційний суд уже ніколи не відмиється від того, що з ним витворяв Янукович. Йому нема чим пишатися перед Україною. Основний мотив роботи КС - це не справедливість, а корпоративна вигода, безпека та політична кон'юнктура".

Причиною такої дискусії стала стаття Любові Величко "Тест на щирість. Висновок – НЕ складено. Суддя Віктор Городовенко – про свою роботу у Конституційному суді України."

На прикладі окремо взятого судді КСУ ця стаття порушує тему протистояння між органами громадського контролю за судовою реформою і старою судовою системою. У результаті цього протистояння було відсунуто від реальної участі в судовій реформі Громадську раду доброчесності, яка неодноразово знаходила невідповідності в деклараціях кандидатів на посади в судовій системі. Однак зауваження ГРД не враховувалися і судова реформа по суті не відбулася. Зокрема, це призвело до юридичної колізії з двома главами КСУ, завдяки рішенню Окружного адмінсуду Києва від 11 жовтня 2019 року.

"Конституційний суд - це зайва інстанція в судовій системі України, яка і так капсулювалася і живе за своїми якимись внутрішніми законами, незалежно від життя країни", - коментує Віктор Небоженко ситуацію, що склалася всередині судової влади України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153890
 
   
 Топ коментарі
 
Да и Конституция - явно лишняя.
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да вся судебная система не нужна ! а законодательная и исполнительная тем более ! " в кожній хаті своя правда ". анархия - мать порядка !
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Как и другие суды сильно пованивает потому что судов без доверия общества быть не может .Это заслуга политиков,оставивших от суда только название
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Опередили. КСУ - лишняя инстанция, - Небоженко - Цензор.НЕТ 6959
Впрочем с такими судьями, в КСУ, можно и Конституцию отменить. что бы не мешала страну грабить этой зелёной шобле мародёров и барыг на крови.
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ага лише політологу коментувати роль та суть органів судової системи, суд має бути поза політикою "капсулироватся и жить по своим каким то внутренним законам", як висловився цей політолог- це обов'язок суду, бо його рішення мають прийматися незалежно від політичної кон'юнктури в країни, тільки у такому випадку Україна має майбутнє.
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да вся судебная система не нужна ! а законодательная и исполнительная тем более ! " в кожній хаті своя правда ". анархия - мать порядка !
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Давно не понимал какое право они имеют кушать хлеб с икрой! Согласен полностью , что это пятое колесо! Передать функции Верховному суду.
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предлагаю вообще ликвидировать все суды. и раздать всем по пушке.
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и тогда бы карманники и цыганва не резали бы в троллейбусах и на вокзалах тех кто им мешает промышлять.....
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Убирать то зачем?Форма зависит от содержания.Если она наполнена отрицательными молекулами,то и работает в отрицательную сторону.Наполни положительными и заработает на благо
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правильно, але крім змнити склад суду, треба і змінити правоохоронні органи, корупція не може залишатися безкарною, звідти і свавілля, якщо допускається тиск чи підкуп суддів, а за це ніхто не несе відповідальності, то й отримуємо такий результат.
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Конституція , також не потрібна ! Якщо є формула штанген маєра ! Вона замінить !😈
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Зря набросились он ведь прав. Как раду распускал уже забыли?
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В 2010му член конституційного суду Віктор Шишкін пішов проти Януковіча, коли він хотів нарізати собі царських повноважень. Тому тут я не згоден частково.
Україні більше підійшов би устрій мирових суддів, коли місцева громада мала б обирати і знімати суддів на виборах. Цей механізм гарантував би справедливість суду і прихід інвестицій в Україну
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А что мысль интересная! При Советском Союзе не было никакого Констиуционного суда с судейскими мантиями по стоимости не меньше царского одеяния, высшей инстанцией в области права был один Верховный суд. И такая огромная страна жила и никто не думал про необходимость не понятного по сути Конституционного суда. Мне юристу до сих пор никто не доказал необходимость для жизни Украины этой самой высокой коррупционной инстанции. В СССР зарплата первого секретаря обкома КПСС составляла 500 руб., что составляло 2.-2,5 зарплаты высококвалифированного рабочего или директора завода. Но зарплата судьи Верховного суда никак не могла быть выше зарплаты этого секретаря. Сегодня зарплата судей КС около 400 тыс грн.( без коррупционных заработков), что почти в 15-20 раз превышает зарплату высококвалифицированных рабочих. А что собственно они решают без чего жизнь в Украине может остановиться? Они, как правило, задействуются при разных разборках представителей верхних эшелонов власти и не более. Выше Верховного суда не может быть никакой другой организации. В такой огромной стране США есть только Верховный суд, который решает все конституционно-правовых вопросы.
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А в Германии есть конституционньій суд, и что теперь?
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Конституционный Суд должен проверять соответствие законов и правоприменительной практики Конституции и непротиворечивость законов. Даже в царской России был Сенат, исполнявший роль своего рода "конституционного суда": все принятые законы и царские указы передавались для публикации в Сенат, и если Сенат (где заседали очень опытные юристы) находил в них противоречия или несоответствия, он отказывался публиковать такие акты и возвращал их обратно: императору или в Государственный Совет. У Верховного Суда другие задачи: это самая высшая инстанция по всем судебным делам гражданского и уголовного судопроизводства: он рассматривает конкретные дела, а не тексты законов и указов. В англо-саксонском прецедентном праве Конституционный Суд не нужен, а в континентальном кодифицированном необходим.
В Советском Союзе не было Конституционного Суда потому, что Конституция была пустой демагогической бумажкой, а не рабочим юридическим документом - нечего было бы проверять, и все равно всё принципиальное решали партийные органы, а не выборные органы и не суды.
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Все ты правильго гутаришь, но оно никаким боком не ложится рядом с Украиной, в которой Конституция давно уже тоже стала бумажкой, которую нарушают все органы власти от мала до велика и пытаются её перекраивать каждый под себя, приходя к власти. А что у нас принципиальные государственные решения принимаются в соответствии с Законами и Конституцией? Бред! В Украине никто не отменял телефонное право и все судьи находятся под чьим-то от власти кураторством Если так, то зачем тогда эта лишняя верхняя судейская надстройка с сумасшедшим зарплатами и огромными "откатами" (это что секрет?). Нужно же смотреть в корень, а не философствовать о англо-саксонском праве!
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А что с запросом шоколадника о легитимности ВФЯ- тишина. Венецианская комиссия заменит полностью КСУ.
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Одне лише рішення про розпуск ВР, де вони не змогли відповісти на питання законно чи не законно, а обгрунтували позачергові вибори запитом суспільства на нові обличчя, є яскравим показником "якості" роботи цього суда. Те що було при чивокуні то взагалі треш, на вітер викинуті кошти (зарплати суддів КСУ і кошти на організацію його роботи)
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