EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  944  24
Все про:Кабмін (3194) Нафтогаз (602) приватизація (152) Укрзалізниця (826) Укрпошта (74)

 Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу

Кабінет міністрів України доручив ключовим органам державної влади, а також держкомпаніям "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" провести аудит свого майна, на підставі якого знайти надлишкові активи для продажу.

Відповідне доручення уряд дав 12 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що у процесі аудиту буде здійснюватися аналіз балансів державних компаній та їхніх дочірніх підприємств. "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" мають визначити доцільність утримання надлишкового майна з урахуванням стратегій свого розвитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реприватизації не буде в жодному разі, - Зеленський закликав інвестувати в Україну

"Майно, яке буде визначене як надлишкове або непрофільне для діяльності, - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Прозоро.Продажі", - йдеться в дорученні уряду.

Нагадаємо, що в планах уряду на 2020 рік продати такого надлишкового майна на загальну суму в 5-6 мільярдів гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153887
 
 
 Топ коментарі
 
Уроды... Сейчас главпочтамт продаст Смелянский, он так этого хотел... Сейчас самую лучшую недвижимость за копейки продадут, уроды. Мозгов нет, чтобы заработать денег в бюджет... Им бы лишь что-то продать...
 показати весь коментар
 
Во как. А народ думал что пришли индустриализаторы. А оказалось, это - ликвидационная комиссия.
 показати весь коментар
 
А зачем им армия ? У них задача: принять закон о распродаже чернозёмов.
После этого можно сваливать - на Кипр, в Испанию и т.д.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто бы сомневался. Эти зелёный барыги умеют только распродавать и торговать на крови со страной агрессором.
 показати весь коментар
 
 
А зачем им армия ? У них задача: принять закон о распродаже чернозёмов.
После этого можно сваливать - на Кипр, в Испанию и т.д.
 показати весь коментар
 
 
На а как. Они что, даром на зебиляток потратили кучу денег
Теперь отбивают
 показати весь коментар
 
 
Уроды... Сейчас главпочтамт продаст Смелянский, он так этого хотел... Сейчас самую лучшую недвижимость за копейки продадут, уроды. Мозгов нет, чтобы заработать денег в бюджет... Им бы лишь что-то продать...
 показати весь коментар
 
 
Они для того и пришли, чтоб скупить половину Украины, причем вполне возможно, что среди покупателей будут расеянцы с липовыми украинскими паспортами.
 показати весь коментар
 
для чого так тупо, офшорні компаї оформлені на таксистів і прибиральниць, кінцевих бенефіціарів яких ніколи ніхто не дізнається.
 показати весь коментар
 
при Пете таких обьявлений не было, а тут по сусекам пошли карманы выворачивать Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу - Цензор.НЕТ 1224 95 квартал на работе)) гуляй рвань идиоты ещё не раз за нас проголосують главное лошку по ушкам проехать, а лошок очень любит цифру 4000 баксюков та ещё и у месяц Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу - Цензор.НЕТ 1224 Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу - Цензор.НЕТ 1224
 показати весь коментар
 
Во как. А народ думал что пришли индустриализаторы. А оказалось, это - ликвидационная комиссия.
 показати весь коментар
 
 
Зашёл на отделение Укрпочты, как на машине времени в совок попал. Со времён совка ремонт не делался.
 показати весь коментар
 
 
барахла у укрпочты немеряно!!!
на печерске стоит пустующее помещение - лет 5 не юзается!!!
 показати весь коментар
 
представляю сколько стоит содержать все это
и никакого управления - жопа полная с менеджментом
 показати весь коментар
 
та пагадите!
там лишнего имущества...как гуталину! ))) а пробежитесь ка вы по маеткам и хибарам администраторов высшего и среднего звена...да сличите ото все с декларациями...а что лишнее - продавайте (можно им же)))))
 показати весь коментар
 
Только начинать нужно с имущества зеленой жабы и всего квартала95.
 показати весь коментар
 
 
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.

 показати весь коментар
 
А для цього дядька ще немає роботи ? Може є щось залишкове ?
Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" найти лишнее имущество для продажи - Цензор.НЕТ 3261
 показати весь коментар
 
найти лишнее имущество для продажи...

Ну теперь много чего хорошего за копейки сами себе распродадут...
 показати весь коментар
 
 
И как это у ворабарыги порошенка на все хватало денег? И пенсии повышались, и субсидии не урезались, и надлишкове майно не продавалась еще и на "полное разграбление страны" хватало.
Чудны дела твои Господи...
 показати весь коментар
 
 
И не только это. Еще и война вытягивала кучу денег, потому что надо было обуть, одеть, вооружить и накормить. И плюс еще оставил 20 млрд. ЗВР, а принял 5 после Януковича.
 показати весь коментар
 
то,что "укрзализниця" совковый нафталин уже писали и не раз.
А вот "укрпошта" - это пещерный совок.Некоторые интернет-магазины насильно заставляют переправлять покупки в "укрпошту" в обход Новой почты.А ЗРЯ!!!! просто перестанем пользоваться теми магазинами,кто отправляет через "Укрпошту"(((
 показати весь коментар
 
а в чому проблема, швидкісь як у НП, і дешевше.
 показати весь коментар
 
в нафтогазе трубы кацапские завалялись
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору