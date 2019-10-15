 Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу

Відповідне доручення уряд дав 12 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що у процесі аудиту буде здійснюватися аналіз балансів державних компаній та їхніх дочірніх підприємств. "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" мають визначити доцільність утримання надлишкового майна з урахуванням стратегій свого розвитку.
"Майно, яке буде визначене як надлишкове або непрофільне для діяльності, - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Прозоро.Продажі", - йдеться в дорученні уряду.
Нагадаємо, що в планах уряду на 2020 рік продати такого надлишкового майна на загальну суму в 5-6 мільярдів гривень.
После этого можно сваливать - на Кипр, в Испанию и т.д.
Теперь отбивают
на печерске стоит пустующее помещение - лет 5 не юзается!!!
и никакого управления - жопа полная с менеджментом
там лишнего имущества...как гуталину! ))) а пробежитесь ка вы по маеткам и хибарам администраторов высшего и среднего звена...да сличите ото все с декларациями...а что лишнее - продавайте (можно им же)))))
Ну теперь много чего хорошего за копейки сами себе распродадут...
Чудны дела твои Господи...
А вот "укрпошта" - это пещерный совок.Некоторые интернет-магазины насильно заставляют переправлять покупки в "укрпошту" в обход Новой почты.А ЗРЯ!!!! просто перестанем пользоваться теми магазинами,кто отправляет через "Укрпошту"(((