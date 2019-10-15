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 Екснардепа Ігоря Луценка призначено радником Кличка з питань запобігання та виявлення корупції. ДОКУМЕНТ

Екснардепа від партії "Батьківщина" Ігоря Луценка призначено радником мера Києва Віталія Кличка з питань запобігання та виявлення корупції.

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом мене регулярно питають - чим же я буду далі займатися? Відповідаю: тим, чим і попередні 12 років і 1 місяць. Відсьогодні ще й офіційно. Мене призначено радником міського голови з питань запобігання та виявлення корупції в Києві. Працюватиму на громадських засадах, нікому нічого не винен", - йдеться в повідомленні.

У травні 2014 року Луценко був обраний депутатом Київради за списками ВО "Батьківщина" (№3 у партійному списку). У Київраді він очолив постійну комісію з питань культури і туризму.

З 27 листопада 2014 року народний депутат Верховної Ради VIII скликання. Балотувався (на довиборах) за списками "Батьківщини".

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Екснардепа Ігоря Луценка призначено радником Кличка з питань запобігання та виявлення корупції 01
Екснардепа Ігоря Луценка призначено радником Кличка з питань запобігання та виявлення корупції 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153884
 
 
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