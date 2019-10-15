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Все про:обстріл (5600) операція Об'єднаних сил (1659) Золоте (47)

 Найманці РФ два дні поспіль обстрілюють ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Обстріли ділянки розведення в Золотому фіксуються другу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"14 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Лебединське та Водяне із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм (3 міни) та 82 мм (7 мін)", - йдеться в повідомленні.

Також НЗФ РФ вчора здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів на ділянці розведення №2 (Золоте 4).

"Обстріли на цій ділянці фіксуються другу добу поспіль - окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань. Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість противника в подальшому загостренні конфлікту", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

Найманці РФ два дні поспіль обстрілюють ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153876
 
 
 Топ коментарі
 
Почему продолжается война? Они что газет не читают?
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Так шо, формула Блазня "надо просто перестать стрелять" не работает? Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3448
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Почему продолжается война? Они что газет не читают?
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Так шо, формула Блазня "надо просто перестать стрелять" не работает? Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3448
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он БАРЫГА наживается на войне. АСТАНАВИТИСЬ !
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Показывают шо "Путен им не указ".
Плешивый мультимиллиардер опять задумал много-ходов-очка. Все время борется за усруский "мир".

Еще и Мокрон Хранцузский у него на побегушках(эй, холоп, принеси сцарю круассан, да поживей, а не то - белуга - Мистраль нападет, совсем мокрый будешь))
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А белыми сигнальными ракетами не обстреливали?
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Читаю только сводки от ОБСЕ. Всё остальное это перетягивание одеяла на себя.
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Да, это самая беспристрастная организация Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4090 Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9297 Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1714
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це товариство сліпих спостерігачів з гейропи
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ЕС одобрил план Пристайко по урегулированию конфликта на Донбассе.
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В сети появилась информация о гибели спонсора ЧВК "Вагнер" и по совместительству "повара Путина" Евгения Пригожина. Он якобы погиб во время авиакатастрофы АН-72 в Конго 11 октября. И его сожрали львы.
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Рузьгємірські смєрди втямили,що ***** їх зливає,як використане біологічне сміття.))
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Згадаймо слова з одного з шансонів " Зачем нам поруччик чужая земля..." Їм роздають рашенпасторт, і якщо Зєпогоджується на умови Пуйла, надають можливість змитися в Мокшандію. Але ж їх рідні в Лугандоні...
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Якщо не зважати на це,то можна відвести ЗСУ до Дніпра і наступить мир
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