 Найманці РФ два дні поспіль обстрілюють ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"14 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Лебединське та Водяне із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм (3 міни) та 82 мм (7 мін)", - йдеться в повідомленні.

Також НЗФ РФ вчора здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів на ділянці розведення №2 (Золоте 4).

"Обстріли на цій ділянці фіксуються другу добу поспіль - окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань. Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість противника в подальшому загостренні конфлікту", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.



