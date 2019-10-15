 Рада сьогодні розгляне судову реформу Зеленського, відповідальність депутатів за прогули і перехід ЗСУ на стандарти НАТО

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути п'ять законопроєктів у другому читанні і три в першому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Пленарне засідання розпочнеться о 12:30. У другому читанні парламент може ухвалити реформу органів суддівського управління, ввести відповідальність депутатів за прогули і продовжити законодавче закріплення переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Будуть розглянуті законопроєкти:
- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація. 3 жовтня в Євросоюзі висловили стурбованість наслідками ухвалення цього закону;
- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;
- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів на пленарний тиждень;
- 1044-1, про запровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом;
- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО.
У першому читанні Рада розгляне законопроєкти:
- 1067, про законодавчі зміни і припинення дії закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності в цілях прискорення дерегуляції;
- 1209, 1210, про удосконалення адміністрування податків.
А, ну да, он же юрист.
Гениальная мысль 😂
Вот Петр Алексеевич поэтому и не боролся. Заботился о народе.
Но и в этих темах пэтины интернетные хомячки разъединяют страну.
Такое впечатление, что это Пэтя, а не Пятов , вчера на воротах стоял, такое впечатление, что это не пэтино большинство тормозило принятие депутатской неприкосновенности, забанило закон о незаконном обогащении и потом с нетерпением ждало отмены безвизовый, чтоб свалить все на новую власть..
Новая Рада молодцы, а следующая будет ещё лучше, когда депутаты не будут лезть в раду, чтобы избежать судебного преследования.
Наши воины заслуживают всего самого лучшего. Решим вопрос с коррупцией, урегулируем вопрос с Донбассом - будет нам и само НАТО- не только его стандарты