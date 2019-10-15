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 Політика України
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 Рада сьогодні розгляне судову реформу Зеленського, відповідальність депутатів за прогули і перехід ЗСУ на стандарти НАТО

Сьогодні можуть ухвалити реформу органів суддівського управління і ввести відповідальність депутатів за прогули.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути п'ять законопроєктів у другому читанні і три в першому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Пленарне засідання розпочнеться о 12:30. У другому читанні парламент може ухвалити реформу органів суддівського управління, ввести відповідальність депутатів за прогули і продовжити законодавче закріплення переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Будуть розглянуті законопроєкти:

- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація. 3 жовтня в Євросоюзі висловили стурбованість наслідками ухвалення цього закону;

- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

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- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів на пленарний тиждень;

- 1044-1, про запровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом;

- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО.

У першому читанні Рада розгляне законопроєкти:

- 1067, про законодавчі зміни і припинення дії закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності в цілях прискорення дерегуляції;

- 1209, 1210, про удосконалення адміністрування податків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153874
 
   
 Топ коментарі
 
Так порохобот Волох прямым текстом говорил, что свынарчуки вынуждены воровать. Бо иначе Хуйло нападьот. Они так страну спасали.
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Я вважаю, що це повна зрада. При Петрові такоі лажі не було. Правда, стецьки?
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😁 нельзя бороться с коррупцией а то коррупционеры потеряют деньги и это обойдётся дороже народу, который они обдирают
Гениальная мысль 😂

Вот Петр Алексеевич поэтому и не боролся. Заботился о народе.
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Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского

А, ну да, он же юрист. Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 5572
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- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!(c)
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вы хотели сказать судебную реформу портнова?
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когда численность депутатов сокращать? дармоедов 100 человек и хватит
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Украина девушка с формами, не Люксембург Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 2974
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В Бундестаге более 600 депутатов. И ничего, справляются. Ничего не имея против сокращения, все-же акцент нужно делать на качество депутата. А не на качество турбоксерокса. Турбоксерокс у нас есть, а вот с депутатами опять прокол.
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Судебная реформа Зеленского. Интересно. Не более двух запросов в пленарную неделю. Рост депутатского заработка теперь просто неизбежен. Если верить одному радикалу с палкой, стоимость запроса в старые времена - 5К зеленых. Похоже теперь клиентов ждет рост цен на порядок. Что в свою очередь аукнется клиентам клиентов. Они же в конечном итоге будут оплачивать этот праздник.
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Там есть еще интересное- депутатский запрос ПреЗЕденту только решением большинства от конституционного состава Верховной Рады.Так что усе- процедура импичмента нереальна, депутатский запрос ПреЗЕденту отправить нереально, поэтому "народовладдя" узеленского отменяется.
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😁 нельзя бороться с коррупцией а то коррупционеры потеряют деньги и это обойдётся дороже народу, который они обдирают
Гениальная мысль 😂

Вот Петр Алексеевич поэтому и не боролся. Заботился о народе.
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Так порохобот Волох прямым текстом говорил, что свынарчуки вынуждены воровать. Бо иначе ***** нападьот. Они так страну спасали.
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Какое отношение Порох имел к раде? У него была своя фракция, самая большая, но не большинство. На этом и ограничивались его возможности.
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Да-да, все именно так и обстояло. Петро всегда имел отношение только к хорошему и никогда - к плохому... А вообще плохому танцору всегда может помочь хороший хирург. Так что для Петра еще не все потеряно.
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Я говорю не об этом. Тебя злит Порох. Все проблемы хочется списать на него, а это признак неадекватной оценки ситуации. Еще раз: какое отношение Порох имел к работе в Раде кроме того, что у него была своя фракция, которая хоть и была самой большой, но не являлась большинством. И для принятия тех или иных законов ей нужно было договариваться с другими. Выводы можно делать самим, было бы желание их делать.
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ну відповідальність за кнопкодавство вже ввели. тож чергова порція сечі в очі виборцю не завадить. а реформа портнова-богдана потрібна річ..в умовах диктатури
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При петрі такого не було. Можна було прогулювати ті засідання скільки хочешь, тому що він був демократом з великої букви! Головне картки здати черговому по раді і звіздуй у пампаси цицьки шльондрам м`яти. А тут може так статися, що треба буде п`ятаком в раді торгувати і тиснути на кнопки особово, що канєшно ні в яке порівняння із цицьками.... Тяжка депутаньська доля.... Чі хватить особливої волі на те? Цікаво! Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 9399
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Я вважаю, що це повна зрада. При Петрові такоі лажі не було. Правда, стецьки?
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Долбанную адвокатскую монополию думают отменить?
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Переход ЗСУ на стандарты НАТО, т е укрепление обороноспособности нашей страны, да, что там говорить, вчерашняя победа украинской команды над португальцами- это бале, это то, что объединяет Украину.
Но и в этих темах пэтины интернетные хомячки разъединяют страну.
Такое впечатление, что это Пэтя, а не Пятов , вчера на воротах стоял, такое впечатление, что это не пэтино большинство тормозило принятие депутатской неприкосновенности, забанило закон о незаконном обогащении и потом с нетерпением ждало отмены безвизовый, чтоб свалить все на новую власть..
Новая Рада молодцы, а следующая будет ещё лучше, когда депутаты не будут лезть в раду, чтобы избежать судебного преследования.
Наши воины заслуживают всего самого лучшего. Решим вопрос с коррупцией, урегулируем вопрос с Донбассом - будет нам и само НАТО- не только его стандарты
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Ха-ха. Треба "слугам" запасатись памперсами,бо матимуть проблеми зі статтевими органами без відлучки на звичні дії.
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