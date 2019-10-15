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Все про:Лондон (122) суд (5597) Приватбанк (325)

 Суд Лондона сьогодні оголосить рішення щодо апеляції "Приватбанку" в спорі з ексвласниками

Апеляційний суд Англії та Уельсу у вівторок, 15 жовтня, оголосить остаточне рішення за апеляційною скаргою "Приватбанку" на рішення першої інстанції від 4 грудня 2018 року про невідповідність юрисдикції позову фінустанови до ексвласників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті суду, оголошення рішення намічено на 10:30 за Лондоном (12:30 за Києвом).

Суддями у справі виступають Джуліан Фло (Julian Flaux), Девід Річардс (David Richards) та Гай Ньюї (Guy Newey).

Також читайте: Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшого на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" та його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається чинним до розгляду апеляції.

Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153871
 
 
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Может не надо было отбирать сначала? Нормально банк работал много лет... а потом показатели у них плохие (типа в то время у других банков были хорошие).
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може каломойші треба було бізнесом займатись, а не шантажем і лізти в політику? Щодо виведення грошей рефінансування, не скажеш де вони?
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Если Зеля провалит задание Бени по возврату Приватбанка, на рояле ему играть будет нечем...
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Зрештою розпочне грати як всі порядні люди - пальцями.
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Це наврядчи. Думаю, Зе виробив свый оригынальний стиль гри на роялы пысля того, як почув цього анекдота:

Приехала японская делегация в СССР. Водят их по ВДНХ, показывают достижения народного хозяйства.
- Вот, мол, смотрите, какие у нас телевизоры, отличные, цветные, даже знак качества имеется!
- Вот какие у нас трактора, сеялки - мощные, габаритные, на весь союз работают.
- Вот, какие у нас дома крутые - панельные, новая разработка, просторные, комфортные.
В общем все показали и на прощание спрашивают: "Ну как, впечатлила вас мощь страны советов?"
Японцы плечами пожали о говорят: "Зато дети у вас красивые!"
Наши начали возмущаться: "мы вам показываем наши достижения, можно сказать государственную тайну открываем, а вы все про детей. Ну при чем тут дети?!"
Японцы отвечают - да ВСЕ, что вы руками делаете - очень очень плохо, а вот дети у вас красивые.
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Интересно, если суд примет сторону Коломойши - у порохоботов опять Зе будет виноват? Или британцы стали тупые?
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"тупиє" це у вас про американців йуморизд один розказував, дорозказувався.
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