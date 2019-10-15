 Суд Латвії ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.
"Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їхню конфіскацію", - йдеться в повідомленні.
Як зауважили в ГПУ, зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.
"Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", - додали в пресслужбі.
Нічого не повернуть латвійці, їм ЄС допомогу урізав.
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)
Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.