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 Суд Латвії ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками, - ГПУ

Суд Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їхню конфіскацію", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в ГПУ, зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

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"Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153868
 
 
 Топ коментарі
 
заграница нам как всегда поможет..., а мы сами, хоть бы одного вора, для смеха, осудили и забрали украденное...
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Фамилии держиморд с которыми связывают воровство десятков миллионов долларов? Случайно забыли назвать? Что с 2015 года генпЛокулол не узнал чьи бабки? Типа дело возбудил как бы, ну чтобы лоХторат удовлетворить, а латыши, блин, взяли и подключились, и мало того, нарыли где схрон...Слово за Рябошапка. Так кто они, эти ловкачи? Фамилии и посадки в студию, плиззззз. Чекаємо.
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"При Порошенко такого не було!" (с) З методички порохоботів.


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заграница нам как всегда поможет..., а мы сами, хоть бы одного вора, для смеха, осудили и забрали украденное...
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Овоща осудили и забрали у него бабло.
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І скільки там тисяч у нього конфіскували?
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"Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне" Источник: https://censor.net.ua/n3153868

Нічого не повернуть латвійці, їм ЄС допомогу урізав.
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Й правильно зроблять. Все одно в Україні їх стирять.
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Якщо вони такі друзі, якими себе виставляють, то так.
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треба дивитись міжнародні договори, а взагалі то ж не у них вкрали, тому мабуть є якісь механізми повернути їх в Україну. По коштах конфіскаованих у Пашки Панамчика Америка теж якесь рішення має прийняти, там ніби за мінусом витрат, решту в Україну передадуть.
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Фамилии держиморд с которыми связывают воровство десятков миллионов долларов? Случайно забыли назвать? Что с 2015 года генпЛокулол не узнал чьи бабки? Типа дело возбудил как бы, ну чтобы лоХторат удовлетворить, а латыши, блин, взяли и подключились, и мало того, нарыли где схрон...Слово за Рябошапка. Так кто они, эти ловкачи? Фамилии и посадки в студию, плиззззз. Чекаємо.
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Когда уже в Украине будут конфисковывать матценности не подтвержденные легальными источниками и уплатой налогов? Любой вклад или недвижимость от 50-100 тыс долларов должен проверятся на предмет легальности происхождения-это практика развитых стран(сумма конечно выше но ведь Украина нищая страна и здесь 100 тыс как в США-миллион)
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Дякуємо суду Латвийской Республики!
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10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ

Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.
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"При Порошенко такого не було!" (с) З методички порохоботів.


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Вже нічому не віриш. Цей цирк продовжується довгі роки: одні валять на інших, той крадій, а той - ще більший. А в Раді один з одним ручкаються і цілуються. Блазні!
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То може позичимо в Латвії суди з прокуратурою? Ну, хоч би на років п'ять. Дякуємо латвійцям за взірець чесної роботи.
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Так через латвийские банки как раз и проходили деньги Турчинова и Порошенко в оффшоры
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Петя-пути боты караул ваших хазяев грабят !!!! срочно 10 постов на цензор нет !))))
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