 Рада 18 жовтня розгляне проєкт Держбюджету-2020, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив під час погоджувальної ради голова парламенту Дмитро Разумков.

"У п'ятницю, 18 жовтня, як і було заплановано, передбачено розгляд і ухвалення проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік", - заявив Разумков.

Він зазначив, що цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій від народних депутатів до закону про державний бюджет і підготує "збалансовані висновки та пропозиції до нього".

"У разі схвалення Верховною Радою висновків і пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет, вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради України. Уряд, відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради, допрацьовує проєкт державного бюджету до другого читання і на початку листопада внесе до Верховної Ради Україна разом з порівняльною таблицею, де будуть вказані всі ті пропозиції, які були враховані, а також будуть представлені мотивовані пояснення до тих пропозицій, які не будуть враховані урядом", - додав Разумков.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.

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