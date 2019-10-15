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Все про:озброєння (1147) США (5652) Чалий (146) Javelin (61)

 Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий

Україна отримає від США чергову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin не як військову допомогу - це вперше буде іноземна військова закупівля.

Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання щодо нових умов для закупівлі американського озброєння.

"Ви пам'ятаєте, що перша партія ПТРК Javelin надійшла нам як допомога. Вона оформлялася через фінансові механізми, проте це все ж була пряма допомога. Вона не вимагала повернення коштів. Нинішня партія - це закупівля. Це іноземні військові продажі. Чому це важливо? Тому що вперше ми вийшли на рівень продажу між урядами. Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар'єри для закупівлі озброєння в США. Я вважаю це нашим величезним досягненням. Для цього треба було встановити довіру, реформувати систему, довести, що нові системи не будуть корумповано віддані росіянам або захоплені ними", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий

"Я погоджуюся із заявами американської сторони про те, що це не змінить військовий баланс, однак збереже життя наших воїнів", - зазначив він.

"Зараз Україна отримує велику допомогу з боку Сполучених Штатів. Це, звичайно, не такі обсяги, як Ізраїль або інші союзники США, Єгипет зокрема. Проте ми посідаємо одне з перших місць на цьому напрямку. І це оборонне обладнання, тренінгові програми. Ми доклали величезних зусиль, щоб встановити цю довіру. У Пентагоні знають, що посольство України могло завжди зберігати надто чутливу інформацію для досягнення конкретних результатів. Ми зробили величезний крок уперед. Відповідні умови закупівлі вже затвердив Пентагон, Держдепартамент, тепер це розгляне Конгрес. І я сподіваюся на позитивний результат, що ми отримаємо цю партію, після чого перед нами відкриються можливості зовсім іншого рівня. А нам зараз потрібні деякі інші сучасні системи", - підсумував експосол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153864
 
   
 Топ коментарі
 
а раньше мы их выходит на халяву получали? Ай да "барыга"... Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 5714
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Порошенко -Великій Президент і дипломат. З ним рахувались в Європі і США. А зараз "нарід" вибрав гопника і клоуна з яким ніхто не рахується . Можна робитивнутрішні реформи і зміни, а зовнішній вектор і зовнішня політика в державі повинна бути сталою і незміненою Це напрацьовується роками.а ці клоуни хочуть все змінити,як на сцені 95 кварталу. Така політика --це злочин для України.
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Ничего не выходит, мне так и не удалось доказать зраде, что это была помощь, а не закупка...
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а раньше мы их выходит на халяву получали? Ай да "барыга"...
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Ничего не выходит, мне так и не удалось доказать зраде, что это была помощь, а не закупка...
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Хочешь мира-готовся к войне.Нам надо вооружиться и за счет покупок пока и за счет своего ВПК.А там жизнь покажет когда сильной сплоченной страной и хорошо понимать угрозы и разводняки кремлевских фашистов
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нам нужно серьезно вкладываться ни сколько в создание оплотов на которые все так "кивят", а на полный цикл производства аналогов джавелина.
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Конечно ДА, но только ты не хочешь платить налоги, за которые это финансируется. И так же рвассуждают 73%
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Мы и сейчас на халяву это получаем - в рамках помощи, выделяемой США.
Просто раньше это было оформлено как помощь, а сейчас - официально как закупка.
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Трампушка подосрал конеечно УКРАИНЕ запретив военную помощь
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Но продажу он не запрещал. Так что можете купить в США что хотите, хоть авианосец. Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 2775
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Чё то разговоров об этом много было, а толку мало. Вот это всё работа пиар службы - этих бестолочей.
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О таких веСЧах должны вообще молчать... Ну раз уж мы воюем с кацапсинами то сказать нужно, они сцыкливые, теперь сто раз подумают и спросят бурятов почему коБЗДОн был рад встрече с ними .
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это называется оружие сдерживания, сам факт получения и закупок. множит на ноль все старания кацапсин по стягиванию и формаированию танковых бригад возле наших границ. пока у нас есть джавелины, а козломордые не придумали защиту против них, попытки прорыва не будет.
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у серюни ипанова спросить забыли сиди в своей астрахани и не ********! Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 4336
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Порошенко -Великій Президент і дипломат. З ним рахувались в Європі і США. А зараз "нарід" вибрав гопника і клоуна з яким ніхто не рахується . Можна робитивнутрішні реформи і зміни, а зовнішній вектор і зовнішня політика в державі повинна бути сталою і незміненою Це напрацьовується роками.а ці клоуни хочуть все змінити,як на сцені 95 кварталу. Така політика --це злочин для України.
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Дайош свинарчуківську , мароднрну владу , в зад !😆
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к мифическим "свинарчукам" претензий у "новой власти" нет, вот такой облом у вас зебилов получается
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Велике бачиться на відстані. Петро відійти на відстань не хоче. Бо дуже все таке невеличке виходить і крихке. Ось і крутиться як вугор на пательні. Я б сказав що він не настільки великий як важкий, так кіл 130 важить, на тому вся велич і закінчується.
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Жавеліни були надійно зховані , на складах , які згоріли !
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на складах нато, в польше - это самый надежный вариант.
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Щоб москалям , в лапи , жавеліни не потрапили !
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Не переживай, не потраплять. Потраплять тыльки в башню кацапсячого танка Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 63
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Забагато чалого не буває. Все робить як його колишній шеф. Лізе у вікно, двері, через дах на горище, у димохід..... Рве на собі фуфайку, надає поради, всяк про себе нагадує, бо "без пропітанія" довго не протягне. Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 2919
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Морда , хоч пацюків бий , спробуй таку пропітать !😆
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Конфисковали $30 млн: в ЕС приняли решение по "деньгам Януковича"

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - сказано в сообщении.В ведомстве уточнили, что эти средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. "Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", - добавили в Генпрокуратуре.
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За п`ять років нарешті "совместниє усілія" досягли небувалого прогресу. Тепер ще 5 років буде вирішуватись питання "возвращенія прєступних актівов в Україну". Якби всі так працювали в країні, то вже б з голоду здохли.
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Я не понял чем этот зебил гордится.
Раньше получали нахаляву.
Теперь покупаем - и это "перемога"?
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"... что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. ... Нынешняя партия - это закупка. Источник: https://censor.net.ua/n3153864 ..." - А что, предыдущую партию уже "израсходовали"??? Или просто деньги некуда потратить???
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Коли згорів будиночок кумані гонтарьової , свиночолий отець нації 🐷 ,пропонував ввести національну жалобу ! А коли згоріли військові склади з жавелінами , так то мов так і треба !
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))))))))))))) Супер! Ты креативен и успешен в своей среде. Такую ху@ню придумать нужно постараться. #ули, талант....
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Ну майже жалобу , казав що зпалений будиночок гонтарьової , це непоправний удар по країні !😈 А при кому , військові склади згоріли ? -🐷 .
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Горіли при Кучме и Ющенко, всегда, после того как они борзо, не спросив разрешения, заявляли про европейский курс и путь в НАТО. После предоставления джавелинов, не горели ни разу. В Украине не было военных складов, это свалка боеприпасов, свезенных из стран варшавского договора в 90е, и при реформах Дрища, по сокращению армии. У 80% просроченный срок хранения.
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Думаешь, ему есть разница? Ну не склады горели- пирожки пеклись, блохи скакали, черти мерещились, важно- "при ком"...
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Ну майже... А може и не жалобу, а може просто что то. А может это страус злой, а может и не злой...
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Це є добре,нам,ще:контрбатарейних радарів,тепловізорів,систем ППО Patriot і МQ-1 Predator 20 штук.
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А где наши ракеты Альта, а где крылатые ракеты??? 5 лет курожопые гупошлепы и мародеры пиарились на этой теме, а толку ноль. Очень жаль.
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Ясчітаю,ето успєх.Раньше на халяву давали,а тепер-за гроші з нашого бюджету на оборону (і так урізаного).Зато нам довіряють !
А директори наших оборонних заводів нехай не плачуться про обмеження замовлень,амєріканське-воно ж качєственне ! Десь так це й виглядає:
Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий - Цензор.НЕТ 9127
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Чахлый харе трындеть, петюшки все идут на мыло... Эта жаба о каких реформах и доверии трёт если Петюня за 5 лет успел только Свынярчуков реформировать!
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