 Рада цього тижня завершить роботу в турборежимі, - Разумков

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Цього тижня ми вже, зокрема прислухаючись до прем'єр-міністра, завершуємо турборежим і перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для інших вертикалей влади для проведення реформ, і ми будемо працювати в дещо іншому режимі. Це не означає, що ми працюватимемо повільніше або це якось вплине на якість нашої роботи, але все ж таки ми будемо відходити від турборежиму", - сказав він.
Ну да. А вместе с турборежимом работа закончится вообще.