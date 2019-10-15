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Все про:ВР (5887) Разумков Дмитро (235)

 Рада цього тижня завершить роботу в турборежимі, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що цього тижня Верховна Рада завершує роботу в турборежимі і перейде до планової роботи.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ми вже, зокрема прислухаючись до прем'єр-міністра, завершуємо турборежим і перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для інших вертикалей влади для проведення реформ, і ми будемо працювати в дещо іншому режимі. Це не означає, що ми працюватимемо повільніше або це якось вплине на якість нашої роботи, але все ж таки ми будемо відходити від турборежиму", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153861
 
 
 Топ коментарі
 
Яке полегшення! Та аби ви там взагалі ніколи не з'являлися набагато краще б було! Турбодятли недоколихані! Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме, - Разумков - Цензор.НЕТ 3627
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Разумков, это не "турборежим", а "турбопонос"... И вы с ним - "обосрались по уши..."... Там будет не 10% "нелетальных ошибок", как высказался "говорящая голова", Арахамия, а все 50, а то - и больше... И за это вас будут лупить даже ваши вчерашние избиратели... Возможно - ногами...
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Ровно в двенадцать часов Александр Иванович Корейко отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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Ровно в двенадцать часов Александр Иванович Корейко отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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И какой прок от ваших реформ ? Что вы ещё придумали кроме распродажи чернозёмов ?
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Придумали - не отменять соласие рады, чтобы начинать следственные дейстаия против депутатов.
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Яке полегшення! Та аби ви там взагалі ніколи не з'являлися набагато краще б було! Турбодятли недоколихані! Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме, - Разумков - Цензор.НЕТ 3627
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Качество работы? Что за бред, о чем он?
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"Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме,"
Ну да. А вместе с турборежимом работа закончится вообще.
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Ну если в турбо режиме ничего хорошего не сделали...то в обычном режиме тлчно ничего нн сделают...
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... и уйдет в спячку? будет всю зиму сосать бюджет?
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бо 254 ідіота можуть навидавати стільки законів, що 40 мільйонам потім і за 10 життів їх не виконати
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с такими подходами то и ваще можете перестать работать))
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Разумков, это не "турборежим", а "турбопонос"... И вы с ним - "обосрались по уши..."... Там будет не 10% "нелетальных ошибок", как высказался "говорящая голова", Арахамия, а все 50, а то - и больше... И за это вас будут лупить даже ваши вчерашние избиратели... Возможно - ногами...
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после всего принятого, тікати, тоже в турборежиме будут
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