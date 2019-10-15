 Росія, зриваючи розведення сил, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій на Донбасі, - Яременко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Відповідь на питання, чи відновимо ми мир в Україні, звичайно більшою мірою залежить від Росії, від її бажання і здатності йти на загострення в міжнародних відносинах", - йдеться в повідомленні.

За словами Яременка, на тлі наростання протиріч між партнерами по НАТО (не лише між Європою та США, але і між Туреччиною і іншими членами НАТО) Росія, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій.

"Висловлювалось припущення, що восени цього року в ході військових навчань Росія може застосувати бойовий ядерний боєприпас. Ну, і ось нагода. Навчання ракетних військ стратегічного призначення. Думаю, що після нещодавньої катастрофи під час роботи із боєприпасом у Северодвинську ймовірність застосування в ході Гром2019 ядерної зброї на одному із полігонів в арктичному колі дещо знижується", - зазначив глава парламентського комітету.

"Зрив Росією припинення вогню і розведення військ на Сході України є логічним з точки зору стратегічної поведінки нашого опонента. Росія стогне, прогинається під тягарем внутрішніх проблем, але продовжує імітувати поведінку супердержави. Спостерігаємо і робимо висновки", - підсумував Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко. ВIДЕО