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Все про:Росія (20171) Донбас (13317) Яременко Богдан (38)

 Росія, зриваючи розведення сил, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій на Донбасі, - Яременко

Росія стогне, прогинається під тягарем внутрішніх проблем, але продовжує імітувати поведінку супердержави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Відповідь на питання, чи відновимо ми мир в Україні, звичайно більшою мірою залежить від Росії, від її бажання і здатності йти на загострення в міжнародних відносинах", - йдеться в повідомленні.

За словами Яременка, на тлі наростання протиріч між партнерами по НАТО (не лише між Європою та США, але і між Туреччиною і іншими членами НАТО) Росія, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій.

"Висловлювалось припущення, що восени цього року в ході військових навчань Росія може застосувати бойовий ядерний боєприпас. Ну, і ось нагода. Навчання ракетних військ стратегічного призначення. Думаю, що після нещодавньої катастрофи під час роботи із боєприпасом у Северодвинську ймовірність застосування в ході Гром2019 ядерної зброї на одному із полігонів в арктичному колі дещо знижується", - зазначив глава парламентського комітету.

"Зрив Росією припинення вогню і розведення військ на Сході України є логічним з точки зору стратегічної поведінки нашого опонента. Росія стогне, прогинається під тягарем внутрішніх проблем, але продовжує імітувати поведінку супердержави. Спостерігаємо і робимо висновки", - підсумував Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко. ВIДЕО

Росія, зриваючи розведення сил, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій на Донбасі, - Яременко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153860
 
 
 Топ коментарі
 
роіся робить ставку на турбодятлів, які будуть відводити ВСУ в односторонньому порядку.
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Кацапские фашисты до конца будут держаться за войну.Не для того они ее развязали что б закончить.А кремлевский фюрер еще и маникально ненавидит Украину. Вот из этой ситуации и надо строить планы
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я с этих зебилов хиею- они не знали?,голуби мира бл...
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Кацапские фашисты до конца будут держаться за войну.Не для того они ее развязали что б закончить.А кремлевский фюрер еще и маникально ненавидит Украину. Вот из этой ситуации и надо строить планы
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Нужно заставить . Саммит в Париже на єто и нацелен. Имхо
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а ***** туда поедет без предварительных уступок Украины ?
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Приедет , Зеленский грамотно его развел с самого начала и Пуйло уже давно дал принципиальное согласие на встречу в Норм. формате. Меркель с Макроном тоже "за" двумя руками.
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Зеленский тупой. Он по определению никого не мог развести.

А ***** и на мир в Украине публично даёт принципиальное согласие.
Но есть нюанс - после капитуляции Украины.

Так и принципиальное согласие на встречу.
Оно есть, но есть нюанс - когда ....
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Номерной , после саммита в Париже и узнаем , кто "тупой" , может , тьі сам ?
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Та мы за полгода уже узнали, что всё им обещанное не стоит и выеденного яйца
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зеленосопельный,
не вы пахали, а вас пахали
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Минсские договоренности подписывались при УТВЕРЖДЕНИИ рФ как страны НЕ УЧАСНИКА КОНФЛИКТА !!,СЧАСС --ЭТУ ЛОЖ РОЗОБЛОЧИЛИ ,,Стало быть -- росЦия --НОЛЬ !,И пускай рф идет лесом , или по правде --ОБЪЯВИТ УКРАИНЕ ВОЙНУ !!!!!!!!!!!!
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А почему бы Украине не объявить войну РФ?
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тупий комент дитини,ти десь колись чув,щоб неядерна країна оголосила війну країні яка її має?
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нужно мобилизировать диванные войска имени Пецика. А то смотрю у них дуже великий резерв Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 518
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И что, выйдет, что диванные войска зелика таки зря подмылись, легли и просють ***** введи?
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Та ну нафиг. Ми по прикладу гідранта будем никатись від повісток. Нехай син Зеленського служить. Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 1788
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Проплаченные борыгой фермеры всё таки меняют немножко риторику тактх яременкив.
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фермери їдять "шалену бджілку", а цукерки не прості, а наколоті!
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я с этих зебилов хиею- они не знали?,голуби мира бл...
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Кацапсины везде трубят, что Украина не готова к разведению, типа обдроченцы гАтовы даже ракЄты бЄлые пускали а ВСУ нЄ АтходятЬ, млятЬ... Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 113
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Яременко - це наш український нострадамус.
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Ты про ЧТО, борода?
План Путина прост и понятен - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
И?
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роіся робить ставку на турбодятлів, які будуть відводити ВСУ в односторонньому порядку.
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прозрел? поди укуси за жопу Монику, мож и до неё дойдёт.
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оказывается россия сорвала разведение войск Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 8307 а не националисты которые с обрезами приехали.
Об этом мы от узнали от некоего яременко, украинского политолога.. правду открыл народу!
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Обрезьі под зипунами разглядели , зоркая вьі наша ?
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какие еще обрезы? Росія, зриваючи розведення сил, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій на Донбасі, - Яременко - Цензор.НЕТ 4170 может там шампура в чехле?
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Не Россия стонет, а российский народ.
А продолжает имитировать поведение супердержавы Путин и кремлевская банда, а не Россия.

Странные дипломатические обороты у украинского главы парламентского комитета по вопросам внешней политики
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Росія зробила ставку на рішення вас-дурнів. Вони знали, що ви це зробите. І ви це рішення зробили. Далі ми дураки і в нас "громадянська війна" і зняття санкцій. Ви цього добивалися?
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cейчас подтянутся порохоботы и обьснят вам что вы зрадник и не патриот. редиска вообщем))
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Прізвище Сосновская не має ніякого відношення до дерева сосна , лиш до бєні .
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При нашествии зеленой саранчи порохоботы нынче в цене. Только они знають как победить саранчу и спасти Украину.
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До чего же они смешные эти зелебобики, особенно про ядерную атаку, рассуждает так, как-будто что-то в этом понимает, а ведь таких вот и слушают - испытывали не ядерный боеприпас, а ядерную ракетную установку - ядерный движок для ракет с неограниченной дальностью полета.
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Надо же, до этого переобувшего лапти на лету хлебальника начинает доходить, что гибридная война и дестабилизация есть инструменты российской политики что в Карабахе, что в Грузии, что в Молдавии, вот теперь и в Украине.
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Зелёная заразная болезнь лечится только одним способом. Народом. Чем больше выходит, тем эффективней терапия. Вывалило бы 100 тыс, ярёма уже и порохоботствовал бы.
П - переобувание на лету.
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Я и большая часть населения Украины предвидели этот срыв еще до начала разведения (опираясь на опыт Грузии и на "попытки" в 2016 петюни).
Может мне резюме на должность этого Яременко подать?
По крайней мере постараюсь не наступать на то же г-но, что и предыдущие правители!
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