 Росія, зриваючи розведення сил, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій на Донбасі, - Яременко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.
"Відповідь на питання, чи відновимо ми мир в Україні, звичайно більшою мірою залежить від Росії, від її бажання і здатності йти на загострення в міжнародних відносинах", - йдеться в повідомленні.
За словами Яременка, на тлі наростання протиріч між партнерами по НАТО (не лише між Європою та США, але і між Туреччиною і іншими членами НАТО) Росія, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій.
"Висловлювалось припущення, що восени цього року в ході військових навчань Росія може застосувати бойовий ядерний боєприпас. Ну, і ось нагода. Навчання ракетних військ стратегічного призначення. Думаю, що після нещодавньої катастрофи під час роботи із боєприпасом у Северодвинську ймовірність застосування в ході Гром2019 ядерної зброї на одному із полігонів в арктичному колі дещо знижується", - зазначив глава парламентського комітету.
"Зрив Росією припинення вогню і розведення військ на Сході України є логічним з точки зору стратегічної поведінки нашого опонента. Росія стогне, прогинається під тягарем внутрішніх проблем, але продовжує імітувати поведінку супердержави. Спостерігаємо і робимо висновки", - підсумував Яременко.
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А ***** и на мир в Украине публично даёт принципиальное согласие.
Но есть нюанс - после капитуляции Украины.
Так и принципиальное согласие на встречу.
Оно есть, но есть нюанс - когда ....
Фу , шакаладньій !
не вы пахали, а вас пахали
правда, зебубочки?
План Путина прост и понятен - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
И?
Об этом мы от узнали от некоего яременко, украинского политолога.. правду открыл народу!
А продолжает имитировать поведение супердержавы Путин и кремлевская банда, а не Россия.
Странные дипломатические обороты у украинского главы парламентского комитета по вопросам внешней политики
П - переобувание на лету.
Может мне резюме на должность этого Яременко подать?
По крайней мере постараюсь не наступать на то же г-но, что и предыдущие правители!