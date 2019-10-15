 За добу в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 осіб, ще 120 - травмовані, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Facebook.
За даними поліції, лише за минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 осіб, ще 120 травмовані.
"Бережіть одне одного та дотримуйтеся правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
Інфографіка: Нацполіція/Facebook
Народ, неужели так трудно не бухать за рулём; тормозить перед зеброй; не выезжать на встречу; пристёгиваться наконец ?
Ведь каждый сам творит свою судьбу.
Разве Аваков сидит за рулём в миллионах машин?
Если власть хочет решить проблему - она действует, а не отмазки ищет. Хотя какая "власть" может быть из этой команды недоделанных юрыздов ?
https://censor.net.ua/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
Гаи было очень корумпировано, но его боялись и не нарушали так пдд. Сейчас же понабирали мальчиков и девочек в ППолицию , а они как "украшение" на дорогах не более.
игорный бизнез закрыли в 2009 году когда в игровом зале Днепропетровска случился пожал и задохнулось 10 человек ...и все Юля сказала в унисон с пуйлом ,который тоже запретил игорный бизнес в срашке в 2009 году ...Совпадение ???? да еще такое .....тогда шпиль в Солсбери самый высокий и красивый .особенно под чашечку кофе
https://censor.net.ua/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
Плебс надо держать в строгости!
а нормальна поліція його вже не лякає штрафи будуть відповідні правопорушенням тому можна мудацькувати на дорозі з лімітом гривень у 600.
На дороге гибнет в 10-20 раз больше людей, но Зе ноет почему-то только про "кровопролитие на войне".
Требуем отменить ДТП! Запретить автомобили!
А по-нормальному:честный но недорогой обязательный ТО(сразу 30% опасных корчей с убитым двигателем,тормозами и рулевым исчезнут с автодорог),камеры мерящие скорость и следящие за проездом регулируемых перекрестков(проезд на красный-как одно из самых опасных нарушений).