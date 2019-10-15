 За добу в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 осіб, ще 120 - травмовані, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Facebook.

За даними поліції, лише за минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 осіб, ще 120 травмовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція. ФОТОрепортаж

"Бережіть одне одного та дотримуйтеся правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.



Інфографіка: Нацполіція/Facebook