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Все про:ДТП (2553) Нацполіція (8342) смерть (3577)

 За добу в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 осіб, ще 120 - травмовані, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

У понеділок, 14 жовтня, в Україні сталося 730 ДТП, у яких загинули 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Facebook.

За даними поліції, лише за минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 осіб, ще 120 травмовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція. ФОТОрепортаж

"Бережіть одне одного та дотримуйтеся правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

За добу в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 осіб, ще 120 - травмовані, - Нацполіція 01
Інфографіка: Нацполіція/Facebook

За добу в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 осіб, ще 120 - травмовані, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153855
 
 
 Топ коментарі
 
Aбзац полный.
Народ, неужели так трудно не бухать за рулём; тормозить перед зеброй; не выезжать на встречу; пристёгиваться наконец ?
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Возможно. Если бы Аваков следил за порядком на дорогах, а не за своим контрабандным бизнесом.
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Так почему не делаете даже минимума ? Камеры трудно поставить ? Конфисковать автомобили за вождение в нетрезвом виде не можете ? Штрафы астрономические за езду без ремней трудно ввести ?
Если власть хочет решить проблему - она действует, а не отмазки ищет. Хотя какая "власть" может быть из этой команды недоделанных юрыздов ?
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Aбзац полный.
Народ, неужели так трудно не бухать за рулём; тормозить перед зеброй; не выезжать на встречу; пристёгиваться наконец ?
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Возможно. Если бы Аваков следил за порядком на дорогах, а не за своим контрабандным бизнесом.
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Причём тут Аваков?
Ведь каждый сам творит свою судьбу.
Разве Аваков сидит за рулём в миллионах машин?
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Власть для того и существует чтобы следить за порядком.
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Следить можно, уследить за всеми - невозможно.
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Так почему не делаете даже минимума ? Камеры трудно поставить ? Конфисковать автомобили за вождение в нетрезвом виде не можете ? Штрафы астрономические за езду без ремней трудно ввести ?
Если власть хочет решить проблему - она действует, а не отмазки ищет. Хотя какая "власть" может быть из этой команды недоделанных юрыздов ?
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Більшість людей загинуло в радянських автівках - Москвічах, Жигулях та Волгах, і через зіткнення з ними інших автівок! Поганий огляд радянських автівок, недостатня потужність для звершення маневру, погана керованість під час повороту, нікчемний рівень пасивної безпеки, відсутність засобів активної безпеки - це все причини загибелі десятків тисяч людей на дорогах України! І ці радянські катафалки вбивають не тільки своїх водіїв та пасажирів, а й інших учасників дорожнього руху! Тому єдиний вихід з цієї ситуації - повна заборона радянського та російського автопрому в Україні або допрацювання цих автівок до рівня безпеки, прийнятного в Європі - встановлення подушок безпеки, додаткових каркасів безпеки в кузові, заміни сидінь водія та пасажирів, заміни підвіски та амортизаторів на більш ******* та керовану, заміни системи гальм на більш надійну з ABS, заміни обладнання обдуву та підігріву скла для покращення огляду під час вождіння. Тільки при виконанні цих умов можна продовжувати використання радянських та російських автівок на дорогах України! А для того щоб замістити радянський та російський автопром на дорогах Україна, потрібно дозволити безмитне ввезення вживаних автівок з ЄС, США та Канади.
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Я призываю Зеленского, немедленно принять этот Закон и остановить смерть на дорогах!
https://censor.net.ua/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
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Вот именно!
Гаи было очень корумпировано, но его боялись и не нарушали так пдд. Сейчас же понабирали мальчиков и девочек в ППолицию , а они как "украшение" на дорогах не более.
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Дело даже не в ГАИ, а плотности конченых дегенератов на дорогах Украины. По Украине реально ездить страшно. Вылетают на встречку перед крутым поворотом и ждут что их кто то пустит.
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а чего не запретить автомобили ???
игорный бизнез закрыли в 2009 году когда в игровом зале Днепропетровска случился пожал и задохнулось 10 человек ...и все Юля сказала в унисон с пуйлом ,который тоже запретил игорный бизнес в срашке в 2009 году ...Совпадение ???? да еще такое .....тогда шпиль в Солсбери самый высокий и красивый .особенно под чашечку кофе
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А скільки ДТП скоєно за участю поліції- пліз в студію цифіру..
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Щось неймовірне діється в Україні. З такою кількістю смертей на шляхах ніякої війни не треба. За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8741
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Как насчёт запрещения спиртного, табака, абортов и противозачаточных средств?От этого вреда и смертей больше чем от автомобилей!
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Чем больше запретов, тем лучше!
Плебс надо держать в строгости!
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Смартфон і кермо якось погано одне на одне впливають...
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Катастрофи такого масштабу мають розглядатися в РНБО. Там мають бути представлені всі причетні до дорожнього руху, а не лише менти. Це і дорожні служби, представники міської мерії, науковці, психологи тощо. На сьогоднішній день можна сказати, що держава спеціально вбиває своїх громадян. Ганьба !
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Палыч, навмисно а не спецыально. Фахiвець а не специалист.
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Намагаюсь всім сказати, що влада мало працює над безпекою на дорогах ,на воді і від пожарів . Кожний день гинуть люди (молоді ,здорові) а іще і від бандитизма. В багатьох випадках винуваті самі загиблі. Але мене дуже непокоїть що нова команда гопників, клоунів,сепарів,ворогів на чолі з головним сцикуном намагається нам вішати локшину на вуха і зомбувати,що "за два дні один загиблий на фронті і тому потрібно стати на коліна перед фашистом-путіним і здати їм нашу землю. Це цинічно,але де співвідношення?! На фронті гинуть за нас всіх .хто не хоче в рабство до фашистськаї імперії, гинуть за нашу землю, за своїх дітей. Це люди герої. Ми їм і їхнім сімьям повинні віддавати шану і повагу,турботу і допомогу--бо вони загинули за нас. Більшість з них свідомо роблять свою титанічну роботу на фронті і вони ідуть на самопожертву. Вони не згодні бути розмінною монетою.
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В автоавариях гибнет в 100 раз больше людей, чем на войне и никого это не волнует....
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невже мудровиіпаний нарід здатен нормально їздити тільки під тваринним страхом того що корумпований дай-дай-дай-ївець у разі найменьшого порушення витрясе з нього ВСЕ!
а нормальна поліція його вже не лякає штрафи будуть відповідні правопорушенням тому можна мудацькувати на дорозі з лімітом гривень у 600.
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За керівництва Авакова на дорогах загинуло в 3-4 рази більше людей ніж на Донбасі!!! А все тому що цей Рехформатор непоставив ніодної автоматичної камери швидкості контролю автомобілів. Я вже не говорю про аварії п"яних мусорів. Але Зеленський призначивши цього Рехформатора дальше робити рехформи взяв відповідальність на себе!!!
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Чтобы "останвить войну" в которой гибнет в среднем 1 человек, Зе готов сдать Украину Раше.
На дороге гибнет в 10-20 раз больше людей, но Зе ноет почему-то только про "кровопролитие на войне".
Требуем отменить ДТП! Запретить автомобили!
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Наши керманичи прохиндеи которые прикрватся жизнями людей в вопрасах мира-вывод. Им поверить себя обмануть. Количество информации и здравый смысл палка о двух концах.
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Вибачте,але більшість водять автомобілі як олені...летять на своїх залізяках наче на пожежу...подивіться відео крештестів,може тоді усвідомити,що ваш новенький "коник" це не танк на колесах...
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Запретить автомобильное движение в Украине-чтобы не гибли люди. Это я у Зеленского научился:отвести войска чтобы не гибли военные-значит можно запретить автомобильное движение чтобы не гибли автомобилисты и пешеходы-логично?
А по-нормальному:честный но недорогой обязательный ТО(сразу 30% опасных корчей с убитым двигателем,тормозами и рулевым исчезнут с автодорог),камеры мерящие скорость и следящие за проездом регулируемых перекрестков(проезд на красный-как одно из самых опасных нарушений).
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Самое опасное нарушение это превышение скорости. Если бы все ездили положенные 50 кмч - раненых и погибших было бы намного меньше. Но это в городе. А вот на трассах с их разрешёнными 110 кмч всё намного сложнее и тут бы помогли разделители встречного и попутного потоков. Но для этого нужно перестраивать трассы почти с нуля, а денег на это нет.
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Автоматические камеры с автоматическими большими штрафами решили бы почти все проблемы в городе. Придавил педаль выше 60 - лишился пары тысяч гривен, всё просто. А вот на трассах простого решения нет. Были бы у нас бесконечные деньги, можно было бы построить везде современные многополосные шоссе с разделением потоков...но вместо лишних денег у нас огромная дыра в бюджете и отрицательный торговый баланс, так что про нормальные шоссе можно забыть.
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А чого ніхто не скаже, как оні усталі от єзди
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..забыли уточнить что из них около 500 в стАлице и области...
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.. и продолжайте покупать права за сало..
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это правильная новость. потому что наш клоун заламывает руки из-за двух погибших в день на фронте
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