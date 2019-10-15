 Вони стоять за свою і за нашу свободу від влади дракона. Я завжди їх підтримуватиму, - Сенцов про вирок російському активісту Котову

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав український режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, поки вся Україна відзначала одне з головних своїх свят, у Москві знову посадили до в'язниці хорошу людину. Точніше посадили його трохи раніше, а вчора апеляція залишила вирок у силі, підтвердивши те, що він сидітиме. Чотири роки. Начебто і небагато порівняно із двадцять чотири, але так може думати лише той, хто жодного дня не сидів у в'язниці. Цю людину звуть Костя Котов. Ми з ним не знайомі. Більше того, я нічого про нього не чув, поки його не посадили, хоча він активно підтримував нас, в'язнів Кремля, і носив передачки в Лефортово українським морякам. Він був затриманий за участь у протестних мітингах, наступного дня заарештований, ще через день слідство було завершено, а через два тижні - ухвалено вирок. Стрімка справа, покликана продемонструвати всім, що путінська репресивна машина вийшла на нові швидкості перемелювання людей. Садити будуть швидко і, як завжди, будь-кого!" - написав він.

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"За Костею, як і за будь-яким російським політичним в'язнем, не стоїть його рідна країна, на відміну від нас, українців, які, перебуваючи в полоні, щодня знали, що наша країна нас ніколи не кине. Тому росіянам, які борються з режимом, ще важче. Хоча вони стоять за свою і за нашу свободу від влади дракона. Тому я завжди буду їх підтримувати, як і всіх наших хлопців, які досі тужать у полоні. Свободу Костянтину Котову! Свободу всім політв'язнів Кремля!" - резюмував Сенцов.

Костянтина Котова засудили за статтею 212 Кримінального кодексу Росії. Вона стосується реального ув'язнення за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" і з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим, кого засудили за нею, став активіст Ільдар Дадіна, він отримав три роки колонії. У 2017 році Конституційний суд дещо "пом'якшив" статтю. Для її застосування дії людини мають "бути небезпечними для суспільства". Після рішення Конституційного суду так звану "дадінську" статтю не застосовували два роки.

Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв'язнів і моряків, також він носив їм передачі.



