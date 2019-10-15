 Україна не може вести переговори про мирне врегулювання на Донбасі нескінченно, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час спілкування з пресою після засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.
"Ми вже п’ять років займаємося цим, ми збираємося в різних форматах, ми мали більше сотні зустрічей у "мінському форматі", це буде четверта щонайменше зустріч у "нормандському форматі". Президент Зеленський давно заявив, що у нас, як у народу, немає більше часу, аби ще наступні п’ять років постійно переговорюватися в різних форматах. Те, чого ми зараз намагаємося досягнути, - це зустрітися, викласти всі карти на стіл, і сказати: це наші умови, для нашого народу, який опинився за лінією дотику. Подобається це Росії чи не подобається – це червоні лінії, які український уряд не збирається переступати", - наголосив Пристайко.
За його словами, якщо Росія справді збирається повернутися до цивілізованого світу, вона мусить виконати вимоги, які цей світ ставить перед нею. Інакше не можна сподіватися на те, що санкції будуть зняті.
Майбутні переговори в "нормандському форматі", на думку міністра, - це "момент істини", і ніхто не хоче, щоб вони завершилися без результату.
"Ми пішли на доволі болючі кроки, щоб ця зустріч відбулася. Ви бачите, те, що зараз відбувається в Києві, всі ті протести, де свідомі громадяни висловлюють свою незгоду з цим планом. Люди нам говорять, у тому числі в парламенті просто зараз, - невже ви серйозно думаєте, що Путін готовий іти шляхом деескалації? Ці питання є, і вони хвилюють не лише наших громадян, а й людей в уряді. Ми все це чудово усвідомлюємо. Як і те, що наша армія, якою вона є на сьогоднішній момент, не здатна повною мірою відновити наш суверенітет. Ми вимушені вести переговори, але ми не можемо і не будемо вести переговори нескінченно", - наголосив Вадим Пристайко.
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Если "не можете", то нахера лезли во власть?
Не можете? - ну так и пошли нахер, а мы вернем тех, кто 5 лет прекрасно справлялся: и промышленный рост был, и врага сдерживали, и антипутинская коалиция была.
По данным исследования, 56 процентов россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.
Доля украинцев, которые отметили хорошее отношение к России, снизилась на три процента по сравнению с февралем 2019-го и составила 54 процента. Исследователи отмечают, что такие изменения находятся в пределах погрешности и не дают оснований говорить об ухудшении отношения жителей Украины к россиянам.
Большинство россиян (54 процента) и украинцев (49 процентов) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами"
1. Или его действительно не было.
2. Или по какой-то причине его нужно сделать на время невидимым (потом оживет)
3. Или он умер в катастрофе, но об этом никто не узнает в ближайшее время.
У меня всвязи с этим 2 вопроса к Вам:
1. Кого вы хотите поставить на его место?
2. Что делать с теми 75% идиотов, которые Пристайко туда поставили. Они будут против его снятия...
Я не уверен, что в наст момент Украина может дать адекватный ответ
просто забьете на это и пустите на самотек? или планы Э,Ю,Я.. придумаете?
"Вопрос" не в территориях , а в справедливости . Украина войну не развязывала ,, с оружием пришли в наш дом , а не мы в чужой ,, почему же мы должны идти на уступки агрессору и соглашаться на его требования .?? Почему должны прекращать войну за свой счёт .?? Ты будешь себя уважать , если ( к примеру ) перестанешь сопротивляться и позволишь , хоть и более сильному сопернику , себя трахнуть . ??
Не будьте как Петя и тогда все получится.
А там и ваш мальдивский офшорный лидер подтянется.
Твоя позиция ясна - "на учет стану, но воевать не пойду. При операции тяжко раненый - тебе белый билет полагается"
Красная черта одна: контроль над границей между РФ и ОРДЛО. Если граница под контролем "ЛДНР" - власть в ОРДЛО антиукраинская, и никакого мира не будет. А на передачу границы под контроль Украины лднрыновцы никогда не пойдут, ибо это будет означать окончание их власти.
Заморозьте конфликт по кипрской модели, и забудьте о нём.
При порохе была надежда, и уже просиатривался укр.вариант по ордило. Зелибоба вертает все взад.
Понятно, что Путин от федерализации не отступит и никакой реинтеграции на самом деле не будет!
Ага... А потом путин должен стать на колени и извиниться. а потом солнце будет всходить ночью. а луна днем.... Кретины-фантазеры...
удобного момента для урегулирования территориальных споров с Московией ?
А Украина, по словам Дристайка, уже ждать не может ?
Дристако устал ? Давай, на москву, крыса гэбэшная.
Нам впускать такого урода как ОРДЛО в свою квартиру нельзя.
Работайте господа "слуги народа", а не "сгиглите".
Соскочить уже не выйдет.
значит именно она уже ждать не может.
Донбасс тянет с кремля деньги, да плюс санкции.
Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб,со временем он теряет все,в том числе и хлеб.С.А.Бандера. Дристайко ставит нас перед выбором. Бандера про это предупреждал