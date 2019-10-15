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 Політика України
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Все про:Донбас (13317) нормандська четвірка (626) Пристайко (207)

 Україна не може вести переговори про мирне врегулювання на Донбасі нескінченно, - Пристайко

Україна сподівається на результативність майбутніх переговорів у "нормандському форматі", але не може вести переговори вічно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час спілкування з пресою після засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Ми вже п’ять років займаємося цим, ми збираємося в різних форматах, ми мали більше сотні зустрічей у "мінському форматі", це буде четверта щонайменше зустріч у "нормандському форматі". Президент Зеленський давно заявив, що у нас, як у народу, немає більше часу, аби ще наступні п’ять років постійно переговорюватися в різних форматах. Те, чого ми зараз намагаємося досягнути, - це зустрітися, викласти всі карти на стіл, і сказати: це наші умови, для нашого народу, який опинився за лінією дотику. Подобається це Росії чи не подобається – це червоні лінії, які український уряд не збирається переступати", - наголосив Пристайко.

За його словами, якщо Росія справді збирається повернутися до цивілізованого світу, вона мусить виконати вимоги, які цей світ ставить перед нею. Інакше не можна сподіватися на те, що санкції будуть зняті.

Майбутні переговори в "нормандському форматі", на думку міністра, - це "момент істини", і ніхто не хоче, щоб вони завершилися без результату.

"Ми пішли на доволі болючі кроки, щоб ця зустріч відбулася. Ви бачите, те, що зараз відбувається в Києві, всі ті протести, де свідомі громадяни висловлюють свою незгоду з цим планом. Люди нам говорять, у тому числі в парламенті просто зараз, - невже ви серйозно думаєте, що Путін готовий іти шляхом деескалації? Ці питання є, і вони хвилюють не лише наших громадян, а й людей в уряді. Ми все це чудово усвідомлюємо. Як і те, що наша армія, якою вона є на сьогоднішній момент, не здатна повною мірою відновити наш суверенітет. Ми вимушені вести переговори, але ми не можемо і не будемо вести переговори нескінченно", - наголосив Вадим Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Росії в ПАРЄ шкодить майбутньому Ради Європи, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153852
 
   
 Топ коментарі
 
Пристайко просто туп. Украина в руках бестолковых, абсолютно непрофессиональных людей.
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Бесконечно вы действительно не будете вести переговоры, потому что скоро вас под зад ногой выпрут. Не может длиться бесконечно власть идиотов.
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С кацапней говорить не о чем. Или шли их нах или капитулируй. Зелики выбирают второй вариант судя по всему.
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Пристайко просто туп. Украина в руках бестолковых, абсолютно непрофессиональных людей.
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С 2014-го года.
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ПОТРІБНО ВІДРАЗУ ПЕРЕХОДИТИ ДО ПЛАНУ зЄ. КОЛАБОРАСТА- КАПІТУЛЯНТА ПІД СУД ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ.
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В связи с приближающимися выборами, Сурков выделил деньги на "инфоборьбу" в Рунете. Набирают молодых мальчишек и девчонок, студентов, учащихся старших классов. Поэтому они так коряво, безграмотно и безаргументированно пишут короткие шаблонные тексты. Деньги видно, как водится, "освоили" наверху и сэкономили! На саму работу выделив гроши! В общем, всё как обычно у эффективных манагеров - что асфальт класть, что инфоборьбу в тырнетах вести! Один СРАМ И СТЫД!
(c)
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первый пост и лайконутые тому подтверждение
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Минский процесс- это же свободные, честные, демократические выборы в Донебассе? Без присутствия там войск? Именно для этого они и пытаются развести войска?
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Всі кажуть, що на Донбасі чесних виборів бути не може, навіщо Суркову витрачати гроші?
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Xe-xe. - Не все так кажуть! США так неи кажуть, ОБСЕ так не кажуть, украинский министр иностранных дел так не кажеть.
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К сожалению, это - засилье во всех гос. органах невежд, дилетантов и просто идиотов, обладающих только хватательным рефлексом - стартануло гораздо раньше
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Если "не можете", то нахера лезли во власть?

Не можете? - ну так и пошли нахер, а мы вернем тех, кто 5 лет прекрасно справлялся: и промышленный рост был, и врага сдерживали, и антипутинская коалиция была.
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Ні, це він всіх нас вважає тупими. Тому і звіздить, що "це червоні лінії, які не збираємося переступати". Насправді утцієї публіки червоних ліній немає. Вони навіть градна музичному інструменті за червоною лінією. Просто це не вони "не збираються переступати", це їм "не дають переступати".
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Тупое животное что пистайко что зебил и Зебилы гордитесь своим лидерером малоросом "Россияне резко полюбили Украину благодаря Зеленскому Жители России стали лучше относиться к Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным исследования, 56 процентов россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.

Доля украинцев, которые отметили хорошее отношение к России, снизилась на три процента по сравнению с февралем 2019-го и составила 54 процента. Исследователи отмечают, что такие изменения находятся в пределах погрешности и не дают оснований говорить об ухудшении отношения жителей Украины к россиянам.

Большинство россиян (54 процента) и украинцев (49 процентов) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами"
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Зебил, там горе у вас: Пригожин вроде, как в Конго разбился и ваше стадо "пригожинских поварят" ныне осиротело.Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8872
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Зеб, ты опять с подписи начинаешь? Выше зеб, из твоей команды, намекнул про грамотность.
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просто из того, что читал, Пригожина не было на самолете (написано в русскоязычной прессе). Из этого следует:
1. Или его действительно не было.
2. Или по какой-то причине его нужно сделать на время невидимым (потом оживет)
3. Или он умер в катастрофе, но об этом никто не узнает в ближайшее время.
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Бесконечно вы действительно не будете вести переговоры, потому что скоро вас под зад ногой выпрут. Не может длиться бесконечно власть идиотов.
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Бесконечно они конечно не будут переговоры вести, и ногой выкинуть легко.
У меня всвязи с этим 2 вопроса к Вам:
1. Кого вы хотите поставить на его место?
2. Что делать с теми 75% идиотов, которые Пристайко туда поставили. Они будут против его снятия...
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Почему это? Я думаю- что Украина не только может вести переговоры бесконечно- но что она ещё и боевые действия в Донбвассе может вести- ей по плечу двойная нагрузка.
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Порошенко было по-плечу, ах, да, я забыл, он же ничего не делал, Свинарчуки и прочее там...
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С кацапней говорить не о чем. Или шли их нах или капитулируй. Зелики выбирают второй вариант судя по всему.
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Послать нах можно, но потом прийдется ответить за базар.
Я не уверен, что в наст момент Украина может дать адекватный ответ
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А что значит "ответить за базар"? Кацапня обидится,что их послали и двинет танковые дивизии на Киев?
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в моем понимании, если Путин пошлет пару дивизий из под Ростова в сторону Киева я не уверен, что их можно будет просто так остановить. В этом я вижу проблему.
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и что будет когда устанете вести переговоры?
просто забьете на это и пустите на самотек? или планы Э,Ю,Я.. придумаете?
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Ну и где логика? Если армия наша пока не может восстановить свой суверенитет, то с нами ***** и разговаривает с позиции силы и никакие встречи не помогут, зачем идти на уступки если итогом будет красная линия и возврат на исходные позиции? Для просто чтобы поговорить?
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Почему не может? Сами сказали - долгий процесс! Ну, как минимум, лет на 5 ближайших! Не снимать же Зеленскому с себя полномочия президента! 5+5 уже будет 10 лет... Это, смотря кому доверить! если Кучме, то еще может продержаться лет 15-ть, все будет зависеть от его здоровья.
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Интересная позиция - вести переговоры вечно не можем, воевать тоже не можем. А что можем?
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Можем делать хорошие ракетьі , но за пять лет не сделали , игрались в "безальтернативньій Минск".
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Почему - не может Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6437 .. ?? паРаша может , а Украина значит - не может . ?? 5 лет вести эти бесполезные переговоры могла , а тут прошло 100 дней новой влады и уже не может . ?? Шо вы там , в зе-команде , курите .. ? Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9973 .
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Ефрейтор Перепелица, война идет на нашей территории , потому Украину и не устраивают бесконечньіе переговорьі.
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Ну и что , если -на нашей территории Україна не може вести переговори про мирне врегулювання на Донбасі нескінченно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8511 .. ? Что это меняет ??

"Вопрос" не в территориях , а в справедливости . Украина войну не развязывала ,, с оружием пришли в наш дом , а не мы в чужой ,, почему же мы должны идти на уступки агрессору и соглашаться на его требования .?? Почему должны прекращать войну за свой счёт .?? Ты будешь себя уважать , если ( к примеру ) перестанешь сопротивляться и позволишь , хоть и более сильному сопернику , себя трахнуть . ??
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Ефрейтор , бесконечная вялотекущая война на территории Украиньі полностью устраивает Москву. И тебя ?
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.А она устраивает мацькву ?? Кто тебе это сказал , ********* ,, или " вечерний мудозвон " . ? Ну можешь верить им ,, они это для лохов и рассказывают . А мне вот уже , родаки из паРаши , звонят последнее время ,и расспрашивают меня - как вы мол , ездите в Польшу или в Чехию ,на заработки , что и как для этого нужно ..! И чувствую по их разговору , что уже нет у них тех шапкозакидательских настроений , как раньше ,, и шо то у них там - пошло НЕ ТАК .. ! .
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Палишся, кацап, в ВС Украины нет воинского звания "ефрейтор".
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Американец , єтот тролль взял себе погоняло из старого советского фильма про армию. Там он ефрейтор.
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Вони збираються викласти карти на стіл! І шо, там є якісь козиря? Назбірали козирний флешрояль? Довбень!
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А мародер планировал вести переговоры и торговлю вечно.
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Ну уж нет, это вы господин Пристайко сотоварищи не способны формировать внешнюю политику, вы превратились в адъютанта Зеленского, который сам является слугой, но отнюдь не народа, а олигархов и беглых предателей и преступников, наша армия имеет все силы и средства для защиты страны, вы же унижаете и деморализуете её своей бездарной и продажной капитулянтской политикой.
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Якщо сказав А то мусишь вже сказати Б , що ж буде далі як чергова тусня у норм. форматі знову буде черговою пустишкою ??
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Троллей не поймёшь, идёт война, подавай мир, только о мире заговорили все опять не так. Похоже просто бабки зарабатывают на комментариях.
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Отличная речь. Только для полноценной поддержки Запада новая администрация на личном примере должна доказать свою искренность - приверженность реформам и борьбе с коррупцией.
Не будьте как Петя и тогда все получится.
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Лукашист, ты думаешь, что Зелемойский закроет офшор и его убыточный в Украине бизнес станет прибыльным?
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Ты бы, дятел, тут не стучал - шел бы ты второй фронт кацапам в Крыму открывать. Это не противоречит Минским договоренностям и не подставит Украину. Возьми с собой цензоровских подсвинков из числа непримиримых.
А там и ваш мальдивский офшорный лидер подтянется.
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Лукашист, "Отличная речь", надо понимать, что офшоры Зелемойского "Это нога, у того, у кого надо нога!"?
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Ты проигнорировал мое предложение стать патриотом.
Твоя позиция ясна - "на учет стану, но воевать не пойду. При операции тяжко раненый - тебе белый билет полагается"
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нам говорят, но мы всё равно лезем в жопу. дайте Монике пистолет. пусть пристрелит ***** в нормандском формате по формуле штырбрехера. вот это будет результат.
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Вам бы, пан министр, перестать заниматься самообманом.
Красная черта одна: контроль над границей между РФ и ОРДЛО. Если граница под контролем "ЛДНР" - власть в ОРДЛО антиукраинская, и никакого мира не будет. А на передачу границы под контроль Украины лднрыновцы никогда не пойдут, ибо это будет означать окончание их власти.

Заморозьте конфликт по кипрской модели, и забудьте о нём.
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Цьому гівнюку-комсюку (пристайку) треба було сказати: ні, падлюко, це тобі зменшимо платню на половину.
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т.е намекает, что мы потихоньку будем сливаться, если "мы" не можем вести переговоры вечно, то что дальше?
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Хтось заткне пельку цьому кучмівському мажору-комсюку під назвою "пристайко"?
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Ну, конечно, - бесконечные переговоры, опять Порошенко ничего не сделал и не занимался уже вводом миротворцев, а Зелемойский сразу начал с поездки в Турцию, как никак, хоть что-то похоже на международное...
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З "досягнень" блаЗЄнского лише те, що coca-cola в своїй рекламі почала згадувати шаурму. Тепер це, так би мовити, тренд
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если вы не можете бесконечно вести переговоры , уходите
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капитулировать до нового года они могут
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Так, так, викладіть всі карти на стіл. Бл.ть, ну звідки вас стільки тупих набралося.
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То пане Дристайко пропонує нам стати на коліна і попросити вибачення у москалів, чи як слід його розуміти? Про що вони думали, коли йшли до влади в країні де йде війна з московією?
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Минсские договоренности подписывались при УТВЕРЖДЕНИИ рФ как страны НЕ УЧАСНИКА КОНФЛИКТА !!,СЧАСС --ЭТУ ЛОЖ РОЗОБЛОЧИЛИ ,,Стало быть -- росЦия --НОЛЬ !,И пускай рф идет лесом , или по правде --ОБЪЯВИТ УКРАИНЕ ВОЙНУ !
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интересно, после 2 мировой кто-нибудь вообще объявлял кому-нибудь войну, конфликтов же куча?
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Пристайко, как дипломат, не говорит главное - на Украину со страшной силой давит и Европа, а с недавних пор и США... А рычагов давления более чем достаточно.... Европе необходимо выходить из клинча с Россией, о чем в открытую заявил недавно Макрон... Но сделать это надо красиво, не потеряв лица.... А Украина для европейцев помеха на пути восстановления отношений с РФ.... Сейчас это препятствие убирается...
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И не забыл же полудурок нас в зад поцеловать -какие мы сознательные)... зебильо, судя по нытью зешоблы в нашу сторону, вас вообще не существует
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Пора переходити до активної оборони,ніякі сходняки з ****** війну не зупинять. Сказати *****,що в нас є 30 000 дронів заряджених відходами з твелів і якщо московитські смєрди не забируться геть з України ми зловим попутний вітер і перетворим Московію на 30 000 років на пустелю.
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Бесконечно не может. Украмна или рэфия кончаться раньше.
При порохе была надежда, и уже просиатривался укр.вариант по ордило. Зелибоба вертает все взад.
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Ну почему же так , почему не сможем, Например между Азербайджаном и Арменией подобные "переговоры" идут с мая 1994 года. и того уже 26 год. И ничего " переговариваются", а у нас видите ли 5 лет уже "бесконечность" ( а другие конфликты устроенные РФ- Абхазия, Юж. Осетия, Приднестровье сколько им лет) Так что ненужно господин министр наводить тень на плетень. Если такие "умные" предложите решения карабахской проблемы как пример, что бы он имел реальное воплощение, а мы посмотрим.
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Смысл всего этого политического театра - не Дамбас и Путин, а загнать в угол Меркель с Макроном.
Понятно, что Путин от федерализации не отступит и никакой реинтеграции на самом деле не будет!
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По его словам, Россия ...должна выполнить требования...

Ага... А потом путин должен стать на колени и извиниться. а потом солнце будет всходить ночью. а луна днем.... Кретины-фантазеры...
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Дрыстайко, в любом случае, мира не будет пока не сгинет последнее кацапское копыто с крыма и донбаса. Всё остальное это не мир, а капитуляция. Вбей это в свою тупую предательскую башку. Если у вас есть план, как освободить крым и донбас за год, то исполняйте, если нет и не хотите ещё пять лет или бесконечно этим заниматься, то подавайте все в отставку, похорошнму, пока вас не вынесли вперёд ногами.
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Почему Япония (третья экономика мира, член НАТО) - может ждать более 70 лет
удобного момента для урегулирования территориальных споров с Московией ?
А Украина, по словам Дристайка, уже ждать не может ?
Дристако устал ? Давай, на москву, крыса гэбэшная.
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На Курилах не стреляют и не убивают японских граждан , умник шестизарядньій...
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Япония член НАТО? Страна Восходящего Солнца до сей поры де-юре в войне с правоприемницей СССР,по сему, и будет ждать сколько угодно пока раша не уступит "спорные"территории,тогда и пойдет на мир.Ненька, тоже может пойти на изоляцию мятежной донбассни и ожидать, по-японски, пока орки с покаяниям не возвратятся в ее лоно.
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Пусть сменится несколько поколеий орков, пусть сместят путина - тогда посмотрим.
Нам впускать такого урода как ОРДЛО в свою квартиру нельзя.
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Пока,что нельзя,..Но ордловскую распропаганду вести надо..
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ТАк в чем проблема? готовы на "балючие шаги"? вперед, переселите семьи вссей новай зиленай власти в Золотое. и договаривайтесь
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Однією з умов росії для проведення зустрічі у нормандському форматі є підготовка та погодження рішення зустрічі до її проведення. Тобто на самій зустрічі нічого вирішуватися не буде, а вона відбудеться для легімітизації підкилимних договорняків, які Пристайко, і не тальки, мають вести або вже ведуть із "запорєбріком".
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И это слова дипломата? Дипломаты ОБЯЗАНЫ вести переговоры бесконечно. Это даст время для усиления обороноспособности страны.
Работайте господа "слуги народа", а не "сгиглите".
Соскочить уже не выйдет.
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ТАК АРМИЯ НЕ СПОСОБНА ИЛИ ГРАЖДАН ЖАЛКО !!!???
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Если Московия педалирует "выборы" и "нормадский формат",
значит именно она уже ждать не может.
Донбасс тянет с кремля деньги, да плюс санкции.
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Да что тут думать?Замораживаем конфликт и спокойно без этой гангрены(ЛДНР) идём в НАТО и ЕС
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Дрыстайко -""якщо народ не хоче миру, ми зріжемо третину з зарплат, пенсій і медицини на армію"

Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб,со временем он теряет все,в том числе и хлеб.С.А.Бандера. Дристайко ставит нас перед выбором. Бандера про это предупреждал
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