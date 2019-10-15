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Все про:віза (215) ООН (1304) Росія (20171) США (5652) дипломати (230)

 Загалом США не видали візи 18 російським дипломатам для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН

Російська делегація в Генасамблеї ООН загалом не отримала 18 віз у США і не змогла через це брати участь у заходах 74-ї сесії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це заявив заступник постійного представника РФ при всесвітній організації Геннадій Кузьмін.

"Російська делегація не отримала 18 віз. За цей тиждень жодної візи видано не було", - сказав він, виступаючи на засіданні Комітету з правових питань (Шостого комітету. - Ред.) ГА ООН.

Він уточнив, що в рамках роботи Шостого комітету США не видали візу перекладачеві, який мав перекладати англійською мовою виступи представників РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам

Наприкінці вересня стало відомо, що США відмовили у візах, які були потрібні для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, десяти співробітникам МЗС РФ, главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, голові комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніду Слуцькому та главі комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачева.

Крім того, як повідомляла офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, деякі російські дипломати не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" у США на початку жовтня через невидачу їм американських віз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153851
 
   
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да...без переводчика делегации полиглотов... хреново! ))))
от русофобы
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"Люблю запах возмущенной русофобии с утра, вместе с чашечкой хорошего кофе"..
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В результате, в туалетах зданий ООН практически исчезли случаи выбрасывания сигаретных бычков в писсуары. Вся Россия обеспокоена "Как эта бездуховная Америка переживет дефицит русской культуры?"
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карлик сам потребовал сократить кол-во сотрудников посольства и консульств США на мацковии .Под сокращение попали люди . которые оформляли визы ватникам. Вот и не успевают делать визы чинушам касапским. Анекдот .
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Після сессіі відкрился цікавий момент - різко знизились крадіжки лампочек та туалет папіра з wc сесійного комплексу ООН
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Штати респект,збили пиху з московських смєрдів холопів *****,які думали,що вони рівня людям))
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Без намордников - никуда не пускать!
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