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Все про:ПАРЄ (617) Росія (20171) Пристайко (207)

 Повернення Росії в ПАРЄ шкодить майбутньому Ради Європи, - Пристайко

Рішення про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи є несправедливим і шкодить майбутньому організації.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в понеділок у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що сталося те, що вже сталося. Ми не задоволені тією ситуацією, яка склалася. Ми вважаємо, що повернення Росії без виконання вимог – це несправедливе рішення, і воно шкодить майбутньому цієї організації, яка побудована на певних цінностях", - наголосив глава МЗС України.

Водночас міністр зауважив, що Україна має використовувати всі можливі арени для захисту національних інтересів і цінностей Ради Європи.

"Ми будемо працювати у рамках Ради Європи", - запевнив Пристайко.

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Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень. Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту. 30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153850
 
   
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А фристайко , шкодить Українцям !
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Это важнейшая геополитическая победа Зеленского! Таких результатов, в такой короткий срок ещё никто не достигал, и пресконференция у него самая длинная!
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надо было не спустя факт констатировать, а работать на предупреждение. Хотя кому это я..
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Блазень навіть не допоміг тоді нашій делегації в ПАРЄ.
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ну...пусть это теперь будет на совести ПАСЕ ... и головняком там же!
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Слуги совсем с ума посходили!? Так они скоро начнут с Порошенко советоваться...
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