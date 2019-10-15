 Повернення Росії в ПАРЄ шкодить майбутньому Ради Європи, - Пристайко

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в понеділок у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що сталося те, що вже сталося. Ми не задоволені тією ситуацією, яка склалася. Ми вважаємо, що повернення Росії без виконання вимог – це несправедливе рішення, і воно шкодить майбутньому цієї організації, яка побудована на певних цінностях", - наголосив глава МЗС України.

Водночас міністр зауважив, що Україна має використовувати всі можливі арени для захисту національних інтересів і цінностей Ради Європи.

"Ми будемо працювати у рамках Ради Європи", - запевнив Пристайко.

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Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень. Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту. 30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.