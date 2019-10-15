EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  591  7
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4547) США (5652) Чалий (146)

 Спекуляції на тему можливого втручання України в американські вибори - суїцид, - Чалий

Колишній посол України в США Валерій Чалий застерігає від відновлення спекуляцій на тему можливого втручання України в американські вибори, оскільки, на його думку, в роботі з Вашингтоном "це - суїцид".

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно так званого втручання України у вибори в США, то це питання було зняте. А зараз знову є намагання реанімувати цю тему в інформаційному просторі США. Посольство намагалося мінімізувати такі оцінки. Коли йшлося про справу ексглави штабу Трампа Пола Манафорта, то я звертався до американських каналів з проханням, щоби ті звернули увагу на те, що усі оборудки Манафорт вчиняв за часів президенства Януковича. Я наполягав на тому, щоб називали ім’я саме Януковича, а не просто говорили "президент України". Бо можна заплутались, який саме президент: Янукович, Порошенко, Зеленський був частиною тих корупційних процесів. Я би застеріг "гарячі голови" від поновлення спекуляцій на тему втручання України в американські вибори. В роботі зі Сполученими Штатами це – суїцид", - підкреслив Чалий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153849
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Нехай , це скаже , куму свиночолого🐷 , юі !
 показати весь коментар
 
 
Сходи к врачу свинорус, он тебе объяснит кто у руля пол года.
 показати весь коментар
 
 
Трамп все одно буде діставати Байдена через Україну. Від бажання українських політиків тут мало що залежить.
 показати весь коментар
 
Согласен Богдан, будет доставать, выборы на носу.
 показати весь коментар
 
 
Штати отримають фірташа від Австрії,а там і до свиночолого гагауза дотягнуться))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору