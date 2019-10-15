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 Політика України
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Все про:НАТО (2096) Порошенко (9789) саміт (249)

 Порошенко запропонував країнам-членам НАТО запросити Україну на саміт Альянсу в грудні

Україна має продовжувати реформи й отримати План дій щодо членства в НАТО. Однак зараз українська влада не робить кроків уперед у цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий".

Порошенко розповів про роботу в рамках засідання Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні.

Порошенко подякував усій українській делегації, яка брала участь у Парламентській асамблеї НАТО. Він зазначив, що спільними зусиллями делегація змогла зняти з розгляду питання, висунуте однією з країн-членів, яке передбачало дуже м'яке ставлення до продовження санкцій проти РФ.

"Зусиллям всієї нашої делегації це питання було знято з розгляду", - розповів Порошенко.

За його словами, питання, що стосується резолюції України, питання, що стосується проведення навесні наступного року сесії ПА НАТО в Україні, - це також вимагало великої координації та значних спільних рішучих дій делегації.

"Але найголовніше те, щоб Україну нарешті запросили до саміту НАТО, який має відбутися в Лондоні", – зауважив Порошенко.

Він додав: "Під час мого президентства не було жодного випадку, коли саміт НАТО проходив без України, без проведення комісії Україна – НАТО. Бо для нас це питання життя і смерті. Для нас це питання безпеки, це питання виживання і захисту національних інтересів".

Також читайте: "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО

За його словами, вперше є ризик, коли Лондонський саміт може відбутися без України, без запрошення українського президента.

"Звичайно, що ми на це маємо рішуче реагувати. Мною була запропонована позиція, коли парламенти країн-членів звернуться до президентів, голів держав та урядів з проханням обов’язково запросити Україну. Обов`язково надати нам План дій щодо членства в НАТО", – повідомив політик.

При цьому він додав: "От коли йдеться про розмови – говорять все гарно, коли йдеться про дії, рішучі дії, які б забезпечували нам членство в НАТО, надали нам ПДЧ – там чомусь влада робить крок назад".

"Я, наша команда, "Європейська Солідарність" робитимемо все можливе, щоб не дати зупинити ані європейську, ані євроатлантичну інтеграцію України", – підкреслив він.

Він також розповів, що в сьогоднішніх рішеннях ПА НАТО чітко записано, і у виступі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга було окремо зазначено, що "двері НАТО відкриті, рішення Бухарестського саміту чинні".

"Україна має робити свою частину роботи, проводити реформи, не зупинятися на них. Він окремо підкреслив у своєму виступі ті величезні досягнення, які були зроблені нашою командою за попередні п`ять років. І закликав – продовжуйте реформи, боріться за членство в НАТО. Двері НАТО відкриті для України", – розповів Петро Порошенко про виступ голови Альянсу.

Також дивіться: Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153847
 
   
 Топ коментарі
 
А зелепуп против! Ему хуйло не разрешит.
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Тот от которого в кацапов и зе малоросов подгорает.
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От же ж гнида шоколадная!

В декабре? Гадина офшорная!

У бубочки корпоративчики как раз намечаются! Вот нафига так подсирать?!
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Так зеобабы уже готовы выгнать американских инструкторов, лишь бы ***** угодить. А этот про нато какое-то, сваты не смотрит чтоли? Может ещё быдлоквартал ему не нравится?!
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поки ми не повернемо Пороха назад в Президентське крісло у України та нас з вами дуже сумне Майбутне
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Свиночолий отець нації , натякав , щоб і його запросили !
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тебе сделают укол, и станет легче.
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А народ Украины очень хочет чтобы тебя пригласили срочно на "саммит" в СИЗО Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре - Цензор.НЕТ 5642
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да имею, правда кроме таких порохоботов как ты... Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре - Цензор.НЕТ 6863
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И сколько людей вас наделили этими правами? Огласите список.
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может ты еще и Наполеон? Ану сумашедший, покажи в какой форме народ Украины тебе какието полномочия дал
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Так где же список, Игорёня? Или он настолько "велик", что записав в него своего бригадира и ещё пятерых скотов, пардон, своих сотрудников из Ольгино, ты задумался кого бы туда ещё внести?
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Тот от которого в кацапов и зе малоросов подгорает.
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Не хочу. Твоя черга малорос свого недомірка рятувати.
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Это экс-президент Украины Петр Порошенко. А хто такое ты, безымянная номерная ботва?
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Хоть и был унижен и вышвырнут с работы, но тем не менее постоянно: встречается, заявляет, договаривается, призывает, улучшает, советует, провозглашает, митингует, указывает, желает, просит, требует, старается, молится, ждет, лижет вкусные святые мощи, беснуется с попами и не с попами, ползает перед ыконками, разговаривает с Яхве, благословляет, надеется....
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о, зараз зебобіки будуть тут ратицями землю рити)) а хто ще запропонує? шмаркля? так йому це нецікаво, бо в НАТА сватів не дивляться, там ловити нічого
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От же ж гнида шоколадная!

В декабре? Гадина офшорная!

У бубочки корпоративчики как раз намечаются! Вот нафига так подсирать?!
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По святому, по корпаратам! Да как он посмел?! Где ещё можно поржать так над Украиной... хотя зе нашел новые горизонты.
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народная интернет-примета:
"Если разместить на Цензоре с утра статью про Порошенко, то у Зебилов будет все день рефлекторное слововыделения с пеной у рта и вытаращенными глазами"..
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они уже пишут убег, нацики заставили, а подумать, что его партия вошла в число европейский партий=ума нет.
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С какого перепугу свинобудка в европарламенте?
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обычная закономерность порохобыдла -
срать на всех ветках сутками.
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Сказал лапоть Васек который только под этой новостью оставил уже 4 комента 😁
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привет, Зебил!.. тебе шаурму с сальмонелезом или с ботулизмом?!
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Слушай, васёк, а ежели тебе старшой ник выдал бы вася серёгин там или вася иваньев, то ты бы его не смог запомнить? Чего вас лвойнымт никами маркируют?
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Рейтинг одобрения Поросенко упал до 11%, куда она постоянно лезет.
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Как может упасть с 8% до 11% ? Хотя у зебилов наверно своя арифметика - у ЗЕ рейтинг вырос с 73% до 66%
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Мастер разговорного жанра. Главное - громче вопить и торговать %;%: лицом, создавая видимость, что ничто во Вселенной не происходит без твоего участия.
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ЗЕ відмовиться від саміту, бо Пу*ло не дасть згоду.
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Порох вопросы к ЗЕ и его рейтинг падает только потому, что ты до сих пор не в тюряге. Зе!! когда этот шЕколадный уже будет сидеть?
Он еще и строит из себя что-то...
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Твой Зе! настолько 0, что даже его рейтинг падает из-за Пороха, который имеет авторитет даже будучи экс.
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россиянам Порошенко, как кость в горле
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У него есть такие полномочия? У пети сахарная кома в башке.
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Якийсь політолог , надоумив свиночолого🐷 , що він володіє ораторським мистецтвом ! От він скрізь і кувіка !😆
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Зебилы гордитесь своим лидерером малоросом "Россияне резко полюбили Украину благодаря Зеленскому Жители России стали лучше относиться к Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным исследования, 56 процентов россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.

Доля украинцев, которые отметили хорошее отношение к России, снизилась на три процента по сравнению с февралем 2019-го и составила 54 процента. Исследователи отмечают, что такие изменения находятся в пределах погрешности и не дают оснований говорить об ухудшении отношения жителей Украины к россиянам.

Большинство россиян (54 процента) и украинцев (49 процентов) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами.
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Однако сейчас украинская власть не делает шагов вперед в этом направлении....наверное продолжает торговать Украина с оккупантом, а также побаивается испортить настроение "Чингиз Хаму" с Кремля
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Ти Порохла копняком у двері,а він у вікно лізе)))
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