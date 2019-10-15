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 За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала. ФОТОрепортаж

У сина загиблого Героя України Сергія Цимбала, 8-річного Сашка, здійснилася мрія - перед поєдинком Україна-Португалія він вийшов за руку на поле перед початком матчу з одним із найвидатніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав Анатолій Адамовський.

"Маленький Сашко Цимбал. Сергій хотів би бачити, як його син веде за руку Кріштіану Роналду на поле у ​​вирішальному матчі Україна-Португалія. Росія ворог!" - написав він.

За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 01

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За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 02
Фото: Анатолій Адамовський/Facebook

Як зазначив у своєму пості у Facebook президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, "мільйони маленьких шанувальників футболу з усього світу захоплюються грою одного з найвидатніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду і мріють взяти у нього автограф або вивести за руку на поле перед початком матчу".

За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 03

У День захисника України, перед поєдинком Україна - Португалія ця мрія здійснилася для восьмирічного Сашка Цимбала - сина Героя України і Народного Героя України, добровольця батальйону "Київська Русь" Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, в Дебальцевому 7 жовтня 2014 р.

За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 04

"Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. 28-річний Герой-захисник сам любив футбол і передав це захоплення синочку. Світла пам’ять Герою України! Нехай Господь благословить та оберігає його сім’ю й дарує маленькому Сашку щасливу долю", - додав Павелко.

За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 05
Фото: Павелко/Facebook

1 грудня 2015 року Президент України присвоїв звання Героя України (посмертно) Сергію Цимбалу, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Глава держави вручив орден "Зірка Героя" дружині загиблого Лілії та його маленькому синові Олександру.

За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 06

За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153845
 
   
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португалы всегда поддерживали Украину. Военная логистика от них, Приятно что Рональду и дальше остается просто нормальным на фоне разговоров и пр...
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Вставай, Україно, вставай рідна Ненько, москаль вже годину не спить!

Хай розквітає та міцніє Україна, нехай здохне в муках азіопська підаРассєя!
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Как же тяжело читать такие статьи...Светлая память герою.
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сынок убийцы желаю такой же судьбы как у папы мокрушника
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Иди на אuй мразь кацапская! Мокрушки это те кто со свинарника приехал украинцев убивать
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мокрушник твой папка,значит..ну-ну...
а ты,стало быть,"сынок убийцы" и просто расиянский 3,14тор - всё как водится..
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пацаны,не трите убёка - пусть все видят "братский нарот"..
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Сынками ватных дегенератов с бамбаса желаем такой же тупой и бессмысленной судьбинушки как и у их безмозглых родаков.
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