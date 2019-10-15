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 Сьогодні я побачив 11 левів, які билися до кінця, - Шевченко про вихід збірної України на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Португалією (2:1), яка дозволила команді виграти відбіркову групу і достроково вийти на Євро-2020.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"У першу чергу, я свою обіцянку тримаю. Вітаю всю Україну. Пообіцяв, що команда подолає кваліфікацію - ми пройшли та поїдемо на Євро. Чесно скажу, важко говорити, тому що стільки емоцій було віддано на цьому матчі. Вдячний Києву і всій Україні за таку підтримку. Думаю, що команда вистояла останні 15 хвилин тільки завдяки такій підтримці наших трибун", - зазначив Шевченко.

"Ми знали, де будуть вільні зони, тому поставили Марлоса трохи попереду. Для Ярмоленка і Яремчука відразу ж відкрилися зони, тому два голи прийшли. Була дуже впевнена гра в обороні в першому таймі. Дуже добре переміщалася середня лінія, ми грали компактно. Практично нічого не давали зробити, крім стандартів", - продовжив тренер.

Шевченко підкреслив, що гравці загорілися його ідеями ще кілька років тому: "Хочу подякувати команді. Я сьогодні побачив 11 левів, які билися до кінця. Вдячний їм, тому що було нелегко. Три роки тому ми прийшли та кардинально змінили все. Їм сподобалася ідея, вони закохалися в неї. Ми продовжуємо це робити".

Заключний матч кваліфікації збірна України проведе 17 листопада проти Сербії на виїзді. Ця гра вже не матиме турнірного значення для підопічних Шевченка.

Зазначимо, збірна України вперше в історії безпосередньо вийшла на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, у 6-му турі кваліфікації на Євро-2020 збірна України з футболу в домашньому матчі перемогла команду Португалії з рахунком 2:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153843
 
   
 Топ коментарі
 
Очень хорошая у нас команда ,пацаны стали настоящими мужчинами ,лично я такого от Шевы не ожидал и очень приятно удивлён ,спасибо нашей команде за подаренный праздник !!! Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2448
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Шева красава!!! Будучи футболистом вывел сборную на ЧЕ 2012, будучи тренером вывел на ЧЕ 2020
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Очень хорошая у нас команда ,пацаны стали настоящими мужчинами ,лично я такого от Шевы не ожидал и очень приятно удивлён ,спасибо нашей команде за подаренный праздник !!! Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2448
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Пенальти нарисовали без размышлений.
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Шева красава!!! Будучи футболистом вывел сборную на ЧЕ 2012, будучи тренером вывел на ЧЕ 2020
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На Евро - 2012 Украина попала как страна - организатор без предварительных игр ( как и Польша )
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Ошибся бывает. Просто из 2-х забитых голов сборной, 2 забил Шева сборной Швеции
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у него хороший помощник тренера - Андреа Мальдера который работал с Анчелотти в Милане и игра сборной если вы заметили стала походить на "итальянский стиль игры" и конспекты Лобановского по ходу "выбросили в топку" и это правильно.
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ще є пєвци ротом.. вміють рота відкривати Сьогодні я побачив 11 левів, які билися до кінця, - Шевченко про вихід збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5972
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суддя три-два-раз.. тягнув португальців за вуха.. але маємо файну збірну.. часом і в десятьох дошкуляли єврозіркам по повній.. з перемогою!!
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норм судил
и пенальти по правилам
новым уже
на 9 часов был локоть, в штрафной
шол на мяч
будь готов получать
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По новым правилам,если мяч попал с начала в тело ,а потом в руку ,то пеналя нет
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Дякуємо ! Якою молодою була наша збірна на фоні португальської . Отже, є надія . Удачі !
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Молодці! Що тут говорити?

Не перегоріть тільки до самого ЧЕ.
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МОЛОДЦІ !!!! СПРАВЖНІЙ ПОДАРУНОК НАРОДУ УКРАЇНИ В ТАКІ ТЯЖКІ ТА ВИПРОБУВАЛЬНІ ЧАСИ !!!
Дійсно, хлопці билися як спартанці на протязі всього відбіркового турніру, ну а вчора, то був шедевр футбольного свята і Матір Божа нам допомогла !!!
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Когда Чемпион Европы и победитель Лиги Наций начинает трусливо, подленько пытаться "стырить" очки не а бою на игровом поле, а в закулисной тиши судебных заседаний ( "дело" Мараеса), Бог и житейская мудрость , (что сила в правде) дает "ответку". Спасибо игрокам, тренерскому коллективу, всему персоналу сборной, болельщикам за добытую непростую, тяжелую победу и 1 место в группе. Слава Украине !!!
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Да. Тогда так некрасиво это всё выглядело. Просто капец.
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приятно, что мои украинцы таки побили моих португалов….Удачи и в дальнейшем на поле футбола.
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Слава Украине-Руси! Украинским Футболистам Слава! Всех С Победой!
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