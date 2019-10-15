 Україна має чіткі "червоні лінії" щодо виборів в ОРДЛО, - Пристайко

Про це в понеділок під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський намагається донести інформацію до людей по інший бік лінії розмежування про те, що для них може зробити Україна, зокрема завдяки процесам децентралізації, які тривають у країні.
"При цьому Україна має чіткі "червоні лінії", які не є складними. Перше – Україна залишатиметься унітарною державою. Друге – вона не буде змінювати свою Конституцію та вводити якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях за українським законом та під спостереженням та за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпеки це дозволятиме. Це означає повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, які, ймовірно, мають бути також виведені самою Росією, і коли буде поновлений контроль України над державним кордоном", - сказав Пристайко.
"Усі міністри, як один, говорили, в розумінні тієї "формули Штайнмаєра", яка передбачає, що відбудуться вибори і може запрацювати спеціальний статус (окремих районів на Донбасі. - ред.), що це не має бути всупереч українському законодавству, не має бути всупереч високим стандартам ОБСЄ. Ці вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території іноземні військові формування. Вони не можуть відбуватися без відновлення українською стороною контролю на кордоні", - пояснив ситуацію глава МЗС України.
Пристайко наголосив, що міністри закордонних справ домовилися підтримувати зв'язок заради врегулювання ситуації на сході України.
Міністр також повідомив, що домовився про взаємодію і перші кроки з наступним високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем продовжувати курс України на європейську інтеграцію.
"Україна продовжить обраний курс, який зафіксовано в Конституції. Реформи в державі, які є складними, швидкими, болючими, підтримані Євросоюзом. Водночас європейська сторона вказує на необхідність дотримання правильності процедур, урахування інтересів усіх учасників українського політичного життя", - наголосив Пристайко.
Путин и Лавров делают вид, что поверили этим обещаниям.
Обе стороны понимают что этого не будет.
Украина и РФ продолжают дипломатические игры в "наперстки" (про примирение) сугубо для показухи перед ЕС.
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Ошибка ЗЕ и Пристайко в том, что они этими неуклюжими играми подставили себя под удар патриотов и армии ВСУ.
ЗЕ не может выйти и сказать официально народу - что на самом деле я не собираюсь проводить выборы в ОРДЛО, а просто дурю РФ. Если он это официально заявит, тогда ЕС и РФ скажут - "А нафига тогда нам встречаться в норманском формате?"
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Путин выигрывает от этой дипломатический игры лишь то что обрушает рейтинг ЗЕ (ослабляя его позицию и в глазах украинцев и в глазах ЕС).
РФ выгодно чтобы президент Украины не имел массовой поддержки в стране (и не важно КТО будет президентом). Слабый президент - это раскол кланов и партий внутри Украины и это ослабляет и ВСУ и экономику и внешнюю дипломатию.
Это их легитимизация - зачем. чтобы они продвигалсь по нашей территорри дальше ?
ОРДЛО нужна хорошая СТЕНА - пусть сходят там с ума - по ту сторону.
Пока что видно что он усиленно пропихивает интересы паРаши внутри Украины.
Дрыстайко - шестёрка Лаврова?
Г красные линии.
И , вообще , зачем нужно бьіло срочно вьіходить из города , обороняться там можно бьіло до подхода подкреплений , не ?