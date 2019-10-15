 Україна має чіткі "червоні лінії" щодо виборів в ОРДЛО, - Пристайко

Про це в понеділок під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський намагається донести інформацію до людей по інший бік лінії розмежування про те, що для них може зробити Україна, зокрема завдяки процесам децентралізації, які тривають у країні.

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"При цьому Україна має чіткі "червоні лінії", які не є складними. Перше – Україна залишатиметься унітарною державою. Друге – вона не буде змінювати свою Конституцію та вводити якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях за українським законом та під спостереженням та за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпеки це дозволятиме. Це означає повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, які, ймовірно, мають бути також виведені самою Росією, і коли буде поновлений контроль України над державним кордоном", - сказав Пристайко.

"Усі міністри, як один, говорили, в розумінні тієї "формули Штайнмаєра", яка передбачає, що відбудуться вибори і може запрацювати спеціальний статус (окремих районів на Донбасі. - ред.), що це не має бути всупереч українському законодавству, не має бути всупереч високим стандартам ОБСЄ. Ці вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території іноземні військові формування. Вони не можуть відбуватися без відновлення українською стороною контролю на кордоні", - пояснив ситуацію глава МЗС України.

Пристайко наголосив, що міністри закордонних справ домовилися підтримувати зв'язок заради врегулювання ситуації на сході України.

Міністр також повідомив, що домовився про взаємодію і перші кроки з наступним високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем продовжувати курс України на європейську інтеграцію.

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"Україна продовжить обраний курс, який зафіксовано в Конституції. Реформи в державі, які є складними, швидкими, болючими, підтримані Євросоюзом. Водночас європейська сторона вказує на необхідність дотримання правильності процедур, урахування інтересів усіх учасників українського політичного життя", - наголосив Пристайко.