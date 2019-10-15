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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4547) Донбас (13317) Євросоюз (2643) Пристайко (207)

 Україна має чіткі "червоні лінії" щодо виборів в ОРДЛО, - Пристайко

Україна має чіткі і зрозумілі передумови для проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей України після їхнього звільнення від окупації, а також "червоні лінії", які не переходитиме. Водночас у Євросоюзі чітко підтримують можливість проведення місцевих виборів на сході України тільки за умови виведення російських військових формувань і відновлення контролю на кордоні.

Про це в понеділок під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський намагається донести інформацію до людей по інший бік лінії розмежування про те, що для них може зробити Україна, зокрема завдяки процесам децентралізації, які тривають у країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання зняття санкцій з РФ європолітики не обговорюють, - Пристайко

"При цьому Україна має чіткі "червоні лінії", які не є складними. Перше – Україна залишатиметься унітарною державою. Друге – вона не буде змінювати свою Конституцію та вводити якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях за українським законом та під спостереженням та за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпеки це дозволятиме. Це означає повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, які, ймовірно, мають бути також виведені самою Росією, і коли буде поновлений контроль України над державним кордоном", - сказав Пристайко.

"Усі міністри, як один, говорили, в розумінні тієї "формули Штайнмаєра", яка передбачає, що відбудуться вибори і може запрацювати спеціальний статус (окремих районів на Донбасі. - ред.), що це не має бути всупереч українському законодавству, не має бути всупереч високим стандартам ОБСЄ. Ці вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території іноземні військові формування. Вони не можуть відбуватися без відновлення українською стороною контролю на кордоні", - пояснив ситуацію глава МЗС України.

Пристайко наголосив, що міністри закордонних справ домовилися підтримувати зв'язок заради врегулювання ситуації на сході України.

Міністр також повідомив, що домовився про взаємодію і перші кроки з наступним високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем продовжувати курс України на європейську інтеграцію.

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"Україна продовжить обраний курс, який зафіксовано в Конституції. Реформи в державі, які є складними, швидкими, болючими, підтримані Євросоюзом. Водночас європейська сторона вказує на необхідність дотримання правильності процедур, урахування інтересів усіх учасників українського політичного життя", - наголосив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153841
 
   
 Топ коментарі
 
Головна лінія - пєндєля від Майдану.
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Начальник паники, т.е. ты против "минских договорняков", написанных самим Святым Пэтром Порошенко?Украина имеет четкие "красные линии" по выборам в ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1402
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Пристайко, Украина видит не "чёткие красные линии" по выборам в ОРДЛО, а ваши "бесформенные розовые сопли и слюни"... Но сама УЖЕ рисует ВАМ "чёткие красные линии" - "Предадите - сметём!!!"
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Та да , замполит Холодньій разбушевался ! А в чем Пристайко не прав ?
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Ивашин, бесполезно объяснять что-то дураку, у которого "инстинкт срабатывает" на мой ник, и он начинает "дерьмо швырять, на вентилятор...". Я "бисер перед свиньями метать..." не собираюсь... Хочешь - сам разбирайся...
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Замполит Холодньій , сказать по теме нечего , обтекай!
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Дело в том что у каждого "красные линии " свои, и в добавок что они "разной толщины", у кого с "нитку", а у кого ценою в жизнь, не перейти. Да и количество их разнится в разы, у кого то две- три, а у кого то 30-40. Ну и еще.Глава МИД начал "песню о главном" либо болезненная капитуляция, либо придется забрать деньги " у пенсионеров, детей, из здравоохранения, образования, нищих и сирот, инвалидов и умирающих", а также "объявить всеобщую мобилизацию". Ну для мобилизации вы сначала войну РФ объявите, коли уж так, а деньги возьмите у первой сотни наших "обездоленных" нажившихся за почти три десятка лет на грабеже Украины олигархов и мультимиллионеров и выведенных заграницу офшоров. А потом будем поглядеть.
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Ганс Христиан Андерсен , не рассказьівайте сказки про "капитуляцию" , ее нет и не будет!
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Пристайко пытается дурить Путина намекая что еще немного и Украина пойдет на уступки и проведет сначала выборы в ОРДЛО, а потом будет пытаться вернуть контроль над границей с РФ. (формула Штайнмаера)
Путин и Лавров делают вид, что поверили этим обещаниям.
Обе стороны понимают что этого не будет.
Украина и РФ продолжают дипломатические игры в "наперстки" (про примирение) сугубо для показухи перед ЕС.
***
Ошибка ЗЕ и Пристайко в том, что они этими неуклюжими играми подставили себя под удар патриотов и армии ВСУ.
ЗЕ не может выйти и сказать официально народу - что на самом деле я не собираюсь проводить выборы в ОРДЛО, а просто дурю РФ. Если он это официально заявит, тогда ЕС и РФ скажут - "А нафига тогда нам встречаться в норманском формате?"
***
Путин выигрывает от этой дипломатический игры лишь то что обрушает рейтинг ЗЕ (ослабляя его позицию и в глазах украинцев и в глазах ЕС).
РФ выгодно чтобы президент Украины не имел массовой поддержки в стране (и не важно КТО будет президентом). Слабый президент - это раскол кланов и партий внутри Украины и это ослабляет и ВСУ и экономику и внешнюю дипломатию.
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Какие "выборы" в ОРДЛО?
Это их легитимизация - зачем. чтобы они продвигалсь по нашей территорри дальше ?
ОРДЛО нужна хорошая СТЕНА - пусть сходят там с ума - по ту сторону.
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Я не пойму - этот Дрыстайко - чей министр? На кого работает?

Пока что видно что он усиленно пропихивает интересы паРаши внутри Украины.
Дрыстайко - шестёрка Лаврова?
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Персонально для зебилов , блеющих🐐🐐🐐 про папередников " капитулировавших а Минске". Порох тогда остановил массовую бойню, при этом оговорив сразу красные линии - вывод рашистских войск и закрытие границы,а ПОСЛЕ -проведение выборов.так что сосите зелень, да поглубже.👎👎👎
Г красные линии.
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Что он оговорил? - он подписал минск2, где все наоборот - выборы, потом контроль над границей пункт9.
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Стоп , кто организовал массовую бойню в "зеленом коридоре" Иловайска? Путинские вояки бьіли исполнителями , а кто послал наших в "безопасньій коридор"?
И , вообще , зачем нужно бьіло срочно вьіходить из города , обороняться там можно бьіло до подхода подкреплений , не ?
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Ну, тогда встреча в нормандском формате не состоится. Приступайте сразу к плану "Б" или "Ы".
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Як говорив Станіславський: "Не вірю!"
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