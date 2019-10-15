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 Економіка, Суспільство
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Все про:Кабмін (3194) опалювальний сезон (234) Гончарук_Олексій (160)

 Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, винятком є ​​лише два міста - Сміла та Новий Розділ, - Гончарук

Опалювальний сезон в Україні, який традиційно стартує 15 жовтня плюс-мінус кілька днів залежно від різних причин, "почнеться без особливих проблем" майже у всіх містах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Винятком є ​​лише два міста: це Сміла (у Черкаській області. - Ред.) та Новий Розділ (у Львівській області, - Ред.)", - сказав він, пояснивши, що там поки "залишаються певні технічні складності".

Гончарук пояснив, що проблеми насамперед пов'язані з тим, що опалювальні послуги надавали приватні компанії, які допустили "критичні ситуації", але "уряд знайшов рішення" для обох міст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сміла знову "радує", але підстав для зриву опалювального сезону немає, - Гончарук

Нагадаємо, опалювальний період починається в разі, якщо протягом трьох діб середньодобова температура повітря становить + 8°C і нижче.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153839
 
 
 Топ коментарі
 
какое отопление, на улице + 20 градусов?
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зачем топить, если на улице - жара... и вообще, когда уже эти сообщения, похожие на совковые рапорты про начало страды или жатвы отойдут в прошлое и позапрошлое..., хочется уже самой решать, когда мне нужно включить отопление, а когда выключить...., мне кажется, этим централизованным отоплением нас еще долго будут держать на коротком поводке пристегнутыми к тяжелому прошлому....
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Ну да пол ХАРЬКОВА разрыто на 15 октября и НЕЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ!!!
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А ночью сколько? По нормам смотрят на ночную температуру.
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В квартире. Но для барыг это пилить сук.А для людей как и для всего живого пока гром не грянет. Порядок может быть только после сорваного отопительного сезона.И тогда все станет на свои места. Это могло быть и 20 лет назад или это будет через 20 лет.Почему?
Вопрос реторический,но это медицинский факт.
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зачем топить, если на улице - жара... и вообще, когда уже эти сообщения, похожие на совковые рапорты про начало страды или жатвы отойдут в прошлое и позапрошлое..., хочется уже самой решать, когда мне нужно включить отопление, а когда выключить...., мне кажется, этим централизованным отоплением нас еще долго будут держать на коротком поводке пристегнутыми к тяжелому прошлому....
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Я так зрозумів новій владі кишка тонка злодіїв Дубневичів виї.....бати !
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"Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол, - Гончарук" - и закончится ближе к весне потому, что ровно половину газа отдадут Коломойскому. - Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев - "Нафтогаз" должен "Укрнафте" 10,5 млрд кубометров газа
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Возможно либо действительно наступает системное потепление климата, либо такая вот осень в этом году, но можно было бы вообще отопительный сезон начинать с 1 ноября, что бы не вытаскивать из кармана граждан остатки денег ( они еще на холодные месяца понадобятся). Но в наших условиях это не вариант, потому что после "пуска" начнется самое интересное, порывы, обрыву, сбои, пробки и прочее, без этого ни как, ну так у нас все функционирует . Поэтому и давать нужно "заранее" правда при этом тепловики возьмут за эти "толком неотапливаемые дни" все равно по полной, тоже факт.
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