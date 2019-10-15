 Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв

Про це повідомив у Facebook глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.
Коболєв також навів оперативні дані станом на 6:00 14 жовтня: "Транзит: 194,6; надходження для України: 60,2 (у т.ч. російський газ: 0, у т.ч. із країн ЄС: 60,2); наявність газу в ПСГ: 21025,080".
Скажем ЗелеБене: Да! Да! Да!
Венсеремос Бенясуэлос!
Популизм рулит !
это точно !
никогда такого небыло
а счас опять будет
выростет опять))
а $ упадет
Сам напукал!
🤣🤣
Но для сохранения 146млн. рынка для своих говнофильмов и дерьмо сериалов - может.
За прошлый год добыли 21 миллиард кубов своего газа. Потребляем 27 миллиардов кубов...... Импортируем 11 миллиардов кубов. Итого разница в 5 миллиардов кубов газа, что приблизительно 1.6 миллиарда долларов и есть коррупционное мутиво.