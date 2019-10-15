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 Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв

Станом на 14 жовтня Україна накопичила у своїх підземних сховищ 21 млрд 25 млн кубометрів газу.

Про це повідомив у Facebook глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.

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Коболєв також навів оперативні дані станом на 6:00 14 жовтня: "Транзит: 194,6; надходження для України: 60,2 (у т.ч. російський газ: 0, у т.ч. із країн ЄС: 60,2); наявність газу в ПСГ: 21025,080".

Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153837
 
   
 Топ коментарі
 
Мородер, разграбил страну. Комик теперь подымет экономику, как в Венесуэле. И да, теперь покупать электричество у срашки это не торговля на крови, да зебилы?
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Значит цена продаж газа в осенне-зимний период будет снижаться. ГазПром в глубоком акуе...
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Благодаря предыдущей власти имеем сильную переговорную позицию... но эти похерят все конечно.
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Мородер, разграбил страну. Комик теперь подымет экономику, как в Венесуэле. И да, теперь покупать электричество у срашки это не торговля на крови, да зебилы?
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vitalmod. В твоей методичке про Х**ла ничего нету ?
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не дивись в чужі методички, користуйся власними, ПЕСику..
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Скажем Мародеру: Нет! Нет! Нет !
Скажем ЗелеБене: Да! Да! Да!

Венсеремос Бенясуэлос!

Популизм рулит ! Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3464
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Кацапью все в Украине плохо.!А вот то что газа хороший запас действительно плохо.Но они несут пургу по инерции безмозглое стадо
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Значит цена продаж газа в осенне-зимний период будет снижаться. ГазПром в глубоком акуе...
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Благодаря предыдущей власти имеем сильную переговорную позицию... но эти похерят все конечно.
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А з ким переговорюєтесь і що хочете отримати?
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нее))
никогда такого небыло
а счас опять будет
выростет опять))
а $ упадет
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Мульйон 💲💲 херрою, заслужил-
Сам напукал!
🤣🤣
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Теперь,имея все тузы на руквх проиграть может только зебил.
Но для сохранения 146млн. рынка для своих говнофильмов и дерьмо сериалов - может.
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Удивительная мы страна!
За прошлый год добыли 21 миллиард кубов своего газа. Потребляем 27 миллиардов кубов...... Импортируем 11 миллиардов кубов. Итого разница в 5 миллиардов кубов газа, что приблизительно 1.6 миллиарда долларов и есть коррупционное мутиво.
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Газовий баланс крім поставок та споживання також включає закачку\підйом сховищ та технологічні витрати ГТС.
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"Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев" - ровно половину надо будет отдать Коломойскому - "Нафтогаз" должен "Укрнафте" 10,5 млрд кубометров газа
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Нафтогазу належить контрольний пакет акцій Укрнафти.
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