 Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв

Про це повідомив у Facebook глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.

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Коболєв також навів оперативні дані станом на 6:00 14 жовтня: "Транзит: 194,6; надходження для України: 60,2 (у т.ч. російський газ: 0, у т.ч. із країн ЄС: 60,2); наявність газу в ПСГ: 21025,080".