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 Самі військовослужбовці прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною, - Загороднюк

Спілкування з військовослужбовцями дає впевненість і відчуття незворотності змін на краще.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Андрій Загороднюк написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вони справжні! Кожен з них не раз демонстрував свою незламність!

Вважаю за правильне у День Захисника України бути поруч з тими, хто сьогодні виконує бойові завдання на передових позиціях. Спілкування з військовослужбовцями дає впевненість і відчуття незворотності змін на краще. Бачу, що самі військові прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною. Відчуваю їхню рішучість у втіленні спільних цілей", - написав він.

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Загороднюк зазначив, що найкращими вітаннями для цих людей є практична, спільна робота на результат, адже слово, не підкріплене справами, - нічого не варте.

"Ще раз вітаю зі святом наших воїнів, а також усіх причетних до захисту України! Гарантую, що ми зробимо все можливе задля прискорення змін!" - додав міністр оборони.

Самі військовослужбовці прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153836
 
   
 Топ коментарі
 
а как там с "остановленной реформой питания для Армии"?!..
новый министрик Оборонки, не хочет её продолжить?!
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Не хотят они ничего продолжать, хотят вернуть времена Овоща - цапским подстилкам армия ненужна. Питание стало хуже, в эту ротацию.
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Допускати згортання програм зміцнення армії не можна - Порошенко

В жодному разі не можна допускати згортання програм для зміцнення української армії лише тому, що вони були започатковані за минулої влади. Про це в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
"Я був дуже здивований. Тому що, відповідно до Бюджетного кодексу, поданню державного бюджету має передувати засідання РНБО, на яком у розглядається військовий бюджет. І зарезервувати якісь суми РНБО свідчить про те, що це рішення просто незаконне. РНБО просто не є розпорядником державних коштів. Друга позиція - надзвичайно важливо, щоб були продовжені програми, над якими працювали два-три-чотири роки. Це є створення української ракети, це є створення збільшеного радіусу дії комплексу "Вільха", це є співпраця з нашими іноземним партнерами, в першу чергу з американськими, в тому числі і додаткова закупівля "Джевелінів", зенітно-ракетних комплексів, оснащення українських Повітряних сил й інші речі, про які я не можу говорити, але були зроблені величезні напрацювання і під них мають бути виділені відповідні ресурси", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що не можна допустити згортання нової системи харчування, яка вже своєю діяльністю за останні півтора-два роки довела свою ефективність і дуже подобається нашим воїнам.
"Не можна допустити згортання процесів будівництва гуртожитків для контрактників тільки тому, що вони були започатковані при Порошенку. Мова йдеться не про Порошенка, а мова йдеться точно про 23 контрактників, які отримали своє житло вже в минулому році по плану. Не можна говорити про те, щоб ми зупинили зростання грошового забезпечення військовослужбовців, бо це також має бути пріоритетів держави. І умовах, коли відповіді на ці питання не містить державний бюджет, є такими, які не дають можливість депутатам патріотично налаштованим за нього голосувати. І ні в якому разі не можна допустити, щоб в поточних умовах війни і російської агресії ми фактично згортали цілу низку програм оборонних, які довели свою життєздатність і свою повну необхідність", - завершив п'ятий президент.
Раніше Порошенко заявив, що вперше існує ризик, що Лондонський саміт НАТО може пройти без України.
 https://prm.ua/dopuskati-zgortannya-program-zmitsnennya-armiyi-ne-mozhna-poroshenko/
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Щоб всіляко БЛОКУВАТИ переозброєння ЗСУ новітнім озброєнням та припинити розробку нових систем зброї. Потрібно акамулювати кошти на зарплати сєпарам.
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а как там с "остановленной реформой питания для Армии"?!..
новый министрик Оборонки, не хочет её продолжить?!
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Не хотят они ничего продолжать, хотят вернуть времена Овоща - цапским подстилкам армия ненужна. Питание стало хуже, в эту ротацию.
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Спасіння потопаючих , справа самих тонучих ! Така нажаль об'єктивна реальність ! Формулами штанген маєрів підтримують !😈
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Ну, т.е. я так понимаю, желание ослабить армию у вас, зеленых соплей имеется, но кто ж вам даст повторить "подвиги" Яныка?
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Еще бы! Для военного это вопрс жизни и смерти
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шкварчання соєвих пердаків робить ранок добрим Самі військовослужбовці прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6886
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Допускати згортання програм зміцнення армії не можна - Порошенко

В жодному разі не можна допускати згортання програм для зміцнення української армії лише тому, що вони були започатковані за минулої влади. Про це в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
"Я був дуже здивований. Тому що, відповідно до Бюджетного кодексу, поданню державного бюджету має передувати засідання РНБО, на яком у розглядається військовий бюджет. І зарезервувати якісь суми РНБО свідчить про те, що це рішення просто незаконне. РНБО просто не є розпорядником державних коштів. Друга позиція - надзвичайно важливо, щоб були продовжені програми, над якими працювали два-три-чотири роки. Це є створення української ракети, це є створення збільшеного радіусу дії комплексу "Вільха", це є співпраця з нашими іноземним партнерами, в першу чергу з американськими, в тому числі і додаткова закупівля "Джевелінів", зенітно-ракетних комплексів, оснащення українських Повітряних сил й інші речі, про які я не можу говорити, але були зроблені величезні напрацювання і під них мають бути виділені відповідні ресурси", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що не можна допустити згортання нової системи харчування, яка вже своєю діяльністю за останні півтора-два роки довела свою ефективність і дуже подобається нашим воїнам.
"Не можна допустити згортання процесів будівництва гуртожитків для контрактників тільки тому, що вони були започатковані при Порошенку. Мова йдеться не про Порошенка, а мова йдеться точно про 23 контрактників, які отримали своє житло вже в минулому році по плану. Не можна говорити про те, щоб ми зупинили зростання грошового забезпечення військовослужбовців, бо це також має бути пріоритетів держави. І умовах, коли відповіді на ці питання не містить державний бюджет, є такими, які не дають можливість депутатам патріотично налаштованим за нього голосувати. І ні в якому разі не можна допустити, щоб в поточних умовах війни і російської агресії ми фактично згортали цілу низку програм оборонних, які довели свою життєздатність і свою повну необхідність", - завершив п'ятий президент.
Раніше Порошенко заявив, що вперше існує ризик, що Лондонський саміт НАТО може пройти без України.
 https://prm.ua/dopuskati-zgortannya-program-zmitsnennya-armiyi-ne-mozhna-poroshenko/
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Привет земляки, 4 месяца не слежу за новостями с родины поэтому интересует: на каком велосипеде сейсач ездит преЗЕдент в свой охфис? медведчука, ахметова, коломойского, свинарчуков уже посадила зекоманда? а учителя уже по $4000 таки получают?
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