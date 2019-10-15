 Самі військовослужбовці прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Андрій Загороднюк написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вони справжні! Кожен з них не раз демонстрував свою незламність!

Вважаю за правильне у День Захисника України бути поруч з тими, хто сьогодні виконує бойові завдання на передових позиціях. Спілкування з військовослужбовцями дає впевненість і відчуття незворотності змін на краще. Бачу, що самі військові прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною. Відчуваю їхню рішучість у втіленні спільних цілей", - написав він.

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Загороднюк зазначив, що найкращими вітаннями для цих людей є практична, спільна робота на результат, адже слово, не підкріплене справами, - нічого не варте.

"Ще раз вітаю зі святом наших воїнів, а також усіх причетних до захисту України! Гарантую, що ми зробимо все можливе задля прискорення змін!" - додав міністр оборони.