 Питання зняття санкцій з РФ європолітики не обговорюють, - Пристайко

Про це в Брюсселі під час спілкування з пресою після засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми зараз говоримо про те - і наша позиція є зрозумілою для наших партнерів - що "формула Штайнмаєра" погоджує: локальні вибори відбуваються в певний день. Але яким чином можуть відбутися такі вибори, якщо на території перебувають озброєні люди, і кордони не в наших руках? А це саме ті питання, які мають знайти рішення до моменту виборів. Умови для виборів вже мають бути забезпечені на місці. Якщо таких умов немає, жодна "формула Штайнмаєра" не відбувається і не просувається вперед", - наголосив міністр.
Пристайко зауважив, що під час спілкування у форматі Ради ЄС у Люксембурзі та на слуханнях у Європарламенті в Брюсселі він переконався: позиція європейських міністрів не відрізняється від позиції євродепутатів. Вони усвідомлюють, яку небезпеку для всіх, а не лише для України, створює нині Російська Федерація.
"Під час зустрічі ми почули важливі для нас слова, що санкції мають залишатися, поки Росія не виконає (свою частину угод. - Ред.). Питання про зняття санкцій або про те, що хтось від них утомився - не обговорюються. Санкції це той єдиний механізм, який зараз є в міжнародного співтовариства, аби протистояти продовженню агресії з боку Росії. Вони мають зберігатися в тому стані, в якому вони є зараз - якщо не посилюватися. І ми якраз закликали сьогодні під час зустрічі з міністрами посилити санкції, наприклад, у відповідь на проведення чергових так званих "виборів" в Криму", - повідомив міністр закордонних справ України.
Я -
поэтминистр
Зовут
НезнайкаПристайко
От меня вам -
Балалайка!
Определенно, глава украинского МИДа господин Пристайко занимает второе почетное место в моем рейтинге "любимчиков" из ЗЕкоманды. Этот персонаж феерично высказался в интервью Радио Свобода про новые аресты Россией проукраинских граждан. "Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией перестанут "появляться новые политические заключенные", - сказал Вадим Пристайко, сообщает "Радио Свобода".
Однако, с оглядкой на предыдущие заявления господина Пристайко о том, что в отношении России они перебирают разные "треки", в смысле варианты поведения, пытаясь таким образом нащупать, чем же Россия удовлетвориться, у меня возникает вопрос. Нет, не про адекватность господина Пристайко и ЗЕкоманды, тут все понятно. Мне интересно, где вы, гребанные Незнайки с треками, были последние пять лет? Почему мимо вас прошел весь предыдущий опыт уговорить, умаслить, успокоить, укачать, подкормить, похвалить, выразить обеспокоенность, и (о ужас) погрозить пальчиком Путину? Вы на обратной стороне Луны пребывали в анабиозе, что не заметили недоговороспособность российского лидера? Ну ладно, Порошенко гадкий, не договорился с Путиным. А что Обама, Олланд, Меркель и прочие? Трюдо, Макрон и Папа Римский? Вы, дурилки картонные, не пытались порассуждать, отчего все эти персоны не смогли достичь взаимопонимания по украинскому вопросу с Путиным?
Времени учиться у вас нет, потому что у страны Украины нет ресурса вас долго терпеть. Собирайте чемоданы, у вас пока есть выбор, Ростов, Хайфа или Вена.
https://innerwoman.livejournal.com/208056.html
Теж не обговорюється і не планується.