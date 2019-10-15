 Для розгляду справи MH17 у Нідерландах на рік зарезервували судовий комплекс "Схіпхол"

Про це йдеться в пресрелізі суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано з 9-го до 13 березня, з 23-го до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.
Це гарантуватиме, що комплекс не використовуватимуть для розгляду інших справ.
Комплекс "Схіпхол", розташований за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, може вмістити близько тисячі осіб. Це будівля суворого режиму з посиленими заходами безпеки.
Таким чином, слухання стартують 9 березня 2020 року. У перші дні процесу справу по суті не розглядатимуть - спочатку мають заслухати сторони та почути відповіді на низку запитань. Зокрема, хто прибув, чи є серед них підозрювані, хто з родичів загиблих хоче взяти слово в суді тощо.
Як повідомлялося, справу МН17 слухатимуть троє суддів: Гендрік Стейнгаюс (головуватиме на процесі), Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Крім того, призначено резервного суддю, його звуть Даан Гласс. Відомо, що до початку процесу мають призначити ще одного резервного суддю. Якщо виникне потреба замінити когось із основної трійки, наприклад, у разі хвороби, вони забезпечать безперервний розгляд справи.
8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні,
Мов це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі,
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Це ж «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти, і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачили б ви навіть у ві сні.
Їх перше твердження було:
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились, вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ,
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укропівських атак,
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки,
Повернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі,
Що залучають в діло з тих країн:
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть, 58
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не повії.
06.06.2018
Анатолій Березенський
Похоже, что выдача Цемаха России, сопровожденная фразой Зеленского Нидерландам "Это теперь ваша с Россией проблема", всё-таки стала переломным моментом, с которого началась новая страница в поисках виновника авиакатастрофы рейса МН-17. В день выдачи Цемаха я уже писала, как теперь могут пойти события, напомню кратенько. Находясь под контролем ФСБ, Цемах будет давать показания в следующем ключе: самолёт сбили ополченцы, полностью самостоятельно, ошибочно, перепутав с украинским военным транспортником (Россия не при чем); орудием был БУК, но не российский, а отжатый ополченцами украинский. Эта версия полностью устроит и Европу, и Россию. В новой реальности, где украинский президент ищет с Россией замирения, невзирая на историю межгосударственных отношений последних пяти лет, европейцам будет удобно перейти к долгожданной (очередной!) перезагрузке отношений с РФ. Для этого Путину будет дозволено "сохранить" лицо и восстановить репутацию. Это более чем реальный сценарий, в котором вина за сбитие МН-17 будет возложена целиком на Украину: непосредственным виновником будут объявлены ополченцы, действовавшие на территории Украины тогда и являющиеся на момент оглашения украинцами ( тут очень кстати действия по заталкиванию ДНР/ЛНР обратно в Украину), опосредованно будет обвинена Украина, как не принявшая меры безопасности вроде полного закрытия неба для пассажирских эшелонов и допустившая захват вооружения.
То, что ещё вчера было невероятной историей успеха в борьбе маленькой миролюбивой страны против спятившей империи, превратится в очередную историю унылого позора. Очередное падение репутации страны, которая является жертвой агрессии с одной стороны, и жертвой политики умиротворения агрессора - с другой. И компенсации семьям погибшим платить будет Украина...
И события, которые уже случились всего лишь в течение месяца после выдачи Цемаха, свидетельствуют о том, что мои предположения начинают реализовываться. Сначала Парламент Нидерландов единогласно одобрил расследование роли Украины в деле MH17. (и это на фоне появившейся информации о неафишированных переговорах между Нидерландами и РФ; и после того, как Зеленский очередной раз плюнул в голландцев, отказавшись от встречи с представителем Нидерландов в США, во время визита к Трампу).
И вот теперь в Нидерландах будут крутить пропагандистское кино. Ленту об об авиакатастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, дискредитирующую уголовное расследование и будущий суд по этому делу, собираются показать в конце октября. Цель фильма - поставить под сомнение результаты расследования Международной совместной следственной группы (JIT).
Винить ли европейцев в выбранной ими линии поведения касательно России? Нет. Россия не угрожает Европе в той же мере, в коей угрожает Украине. Если Украина решает забыть десятки тысяч убитых, сотни тысяч раненых и миллионы беженцев-переселенцев, и замириться любой ценой, то почему Европа должна считать Россию врагом?
https://innerwoman.livejournal.com/208147.html